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В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Все, что мы видим на карте мира, держат на себе плиты земной коры толщиной примерно от 10 до 100 километров, а под ними на глубину почти трех тысяч километров уходит наибольшая часть планеты — ее мантия. Плиты все время понемногу смещаются, от их трения или соударения друг о друга происходят землетрясения и извергаются вулканы.
В некоторых, хорошо известных местах вдоль границ между плитами они ведут себя так, будто им на Земле не хватает места: одна плита как бы подминает под себя другую, и та постепенно, незаметно погружается все глубже внутрь планеты. Этот процесс называется субдукцией и за сотни миллионов лет способен привести к тому, что целая литосферная плита тонет в земной мантии и превращается там в бесформенные сгустки сравнительно более плотной материи. Такие останки затонувших в незапамятные времена плит геологи обнаруживают и наблюдают с помощью землетрясений: ударная волна с разной скоростью проходит в веществе в зависимости от его плотности, температуры и минералогического состава.
Недавно команда геологов из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Калифорнийского технологического института (США) решила сопоставить характер распространения всех типов сейсмических волн и воссоздать таким образом максимально подробную картину строения мантии Земли. В статье для издания Scientific Reports ученые подчеркнули, что все «погребенные» древние плиты объединяет логичная черта: они покоятся примерно под зонами субдукции и вряд ли могут успеть «уплыть» далеко до того, как станут уже неразличимы в общей массе.
Именно поэтому новые сейсмические данные крайне озадачили исследователей: ударные волны выдают практически повсеместное присутствие совершенно гигантских структур на глубинах порядка тысячи километров под Тихоокеанской плитой — крупнейшей частью литосферы Земли. Геологи сильно сомневаются, что все это «жертвы» субдукции. Они заподозрили, что имеют дело с последствиями какого-то другого процесса.
Особое внимание ученых привлекло изобилие этих огромных скоплений вещества под западной частью плиты. Ранее удалось установить, что эта область литосферы самая древняя и одновременно очень тонкая. Поэтому есть предположение, что в этом месте долгие сотни миллионов лет конвекция, то есть перемешивание мантии, постепенно отслаивала нижние части плиты. Высказывают также версии, что это богатые металлами сгустки, которые либо сформировались вместе с самой Землей и ее мантией 4,6 миллиарда лет назад, либо «накопились» за время ее эволюции.
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