Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи обнаружили химический след курения в костной ткани
Исследовательская группа из Лестерского университета (Великобритания) выявила химические следы табака, проанализировав молекулы, оставшиеся в костной ткани жителей Англии, умерших с 1700 по 1855 год. Новаторский метод позволил определить 45 молекулярных особенностей, отличающих курильщиков от тех, кто не употреблял табак.
В 1700 году Англия импортировала более 17 миллионов килограммов табака из Северной и Южной Америки. Это количество позволяло каждому жителю страны выкуривать по трубке в день. Однако по археологическим данным проследить употребление табака непросто, поскольку курительные трубки редко находят в могилах, а внешние признаки курения на скелетах зачастую отсутствуют.
До сих пор основным источником информации об английских курильщиках XVIII и XIX веков были газеты и мемуары, а главными потребителями табака считались мужчины. Результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances, показали, что табак употребляли представители всех социальных слоев независимо от пола.
Определить, курил ли человек при жизни, даже в отсутствие внешних признаков, удалось с помощью инновационного метода жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, который позволяет изучать малые молекулы в биологических образцах.
Команда проанализировала 323 скелета из двух британских захоронений: городского кладбища в Лондоне и сельского кладбища в Бартон-апон-Хамбер. Затем полученные результаты сравнили с данными достоверно идентифицированных курильщиков XVIII века.
Оказалось, существует 45 молекулярных особенностей, отличающих курильщиков от тех, кто табак не употреблял. Признаки длительного табакокурения ученые выявили более чем на половине скелетов. Таким образом, они доказали, что следы потребления табака столетиями сохраняются в костной ткани на молекулярном уровне.
В будущем этот новаторский метод позволит археологам достоверно выявлять курильщиков наряду с такими признаками, как черные пятна на зубах и следы, оставленные промышленными глиняными трубками. Результаты исследования также помогут изучить влияние табака на здоровье предыдущих поколений. Команда планирует продолжить исследования, чтобы подтвердить и идентифицировать молекулы, связанные с употреблением табака.
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
Нобелевскую премию по химии — 2024 присудили за вычислительный дизайн белков и предсказание их структуры
Лауреатами Нобелевской премии по химии в этом году стали Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон М. Джампер, которые «взломали код удивительных структур белков».
С помощью данных марсохода Curiosity в кратере Гейл на Красной планете обнаружили карбонатные минералы с аномально высоким содержанием тяжелых изотопов углерода и кислорода. Открытие предоставляет важную информацию о том, каким был климат на Марсе миллиарды лет назад.
Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
В Мурманской области не добывают золото: его месторождений здесь пока не нашли. Впрочем, сообщения о находках этого металла датируются еще XVIII веком. Геологам также известны в Кольском регионе рудопроявления золота — минеральные тела, содержащее драгоценный металл в ассоциации с другими минералами, характерными для промышленных руд, но в таком количестве, что при нынешнем развитии экономики и технологий добывать его нерентабельно. Чтобы обнаружить в Кольском Заполярье месторождения золота, необходимы новые исследования. Ученые Геологического института Кольского научного центра провели их и узнали о природе местных рудопроявлений.
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Starship проделал на Земле при старте громадную дыру. Почему это может отменить создание баз на Луне и Марсе?
10 кругов ада для iPhone 6
Почему «невидимые» самолеты видны на радарах и зачем тогда весь этот «стелс»
Умеют ли деревья говорить?
Железные дожди и жестокие штормы: как астрономы впервые наблюдали погоду на экзопланете
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии