Археологи обнаружили химический след курения в костной ткани

Исследовательская группа из Лестерского университета (Великобритания) выявила химические следы табака, проанализировав молекулы, оставшиеся в костной ткани жителей Англии, умерших с 1700 по 1855 год. Новаторский метод позволил определить 45 молекулярных особенностей, отличающих курильщиков от тех, кто не употреблял табак.

В 1700 году Англия импортировала более 17 миллионов килограммов табака из Северной и Южной Америки. Это количество позволяло каждому жителю страны выкуривать по трубке в день. Однако по археологическим данным проследить употребление табака непросто, поскольку курительные трубки редко находят в могилах, а внешние признаки курения на скелетах зачастую отсутствуют.

До сих пор основным источником информации об английских курильщиках XVIII и XIX веков были газеты и мемуары, а главными потребителями табака считались мужчины. Результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances, показали, что табак употребляли представители всех социальных слоев независимо от пола.

Определить, курил ли человек при жизни, даже в отсутствие внешних признаков, удалось с помощью инновационного метода жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, который позволяет изучать малые молекулы в биологических образцах.

Команда проанализировала 323 скелета из двух британских захоронений: городского кладбища в Лондоне и сельского кладбища в Бартон-апон-Хамбер. Затем полученные результаты сравнили с данными достоверно идентифицированных курильщиков XVIII века.

Оказалось, существует 45 молекулярных особенностей, отличающих курильщиков от тех, кто табак не употреблял. Признаки длительного табакокурения ученые выявили более чем на половине скелетов. Таким образом, они доказали, что следы потребления табака столетиями сохраняются в костной ткани на молекулярном уровне.

В будущем этот новаторский метод позволит археологам достоверно выявлять курильщиков наряду с такими признаками, как черные пятна на зубах и следы, оставленные промышленными глиняными трубками. Результаты исследования также помогут изучить влияние табака на здоровье предыдущих поколений. Команда планирует продолжить исследования, чтобы подтвердить и идентифицировать молекулы, связанные с употреблением табака.

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