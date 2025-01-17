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10 минут назад
Юлия Трепалина
17

Обнаружена нелогичная связь между стрессом у хирургов и осложнениями после операций

5.1

Новое международное исследование показало, что если в начале хирургического вмешательства врач немного нервничает, это может быть к лучшему для пациента.

Медицина
# работа
# стресс
# стрессоустойчивость
# хирурги
# хирургия
# эффективность
хирург в стрессе
Кадр из американского телесериала «Доктор Хаус» / © Fox

Профессиональной деятельности хирургов посвящено немало научных работ. В одной из них ученые проанализировали исход оперативного лечения спустя 90 дней и год после вмешательства и установили, что пациенты женщин-хирургов реже умирают и сталкиваются с осложнениями. Из другой статьи с шуточным оттенком недавно выяснилось, что по сравнению с прочими медработниками хирурги отличаются лучшей ловкостью рук и повышенной склонностью к ругательствам.

Новая научная публикация о хирургах, на этот раз серьезная, вышла в профильном журнале JAMA Surgery. Авторы — группа хирургов из США и Франции — взялись проследить, как стресс у специалистов их профиля коррелирует с исходом оперативного лечения. В качестве показателя физиологического стресса использовали симпатовагальный баланс — отношение между низкими и высокими значениями пульса. Последний измеряли с помощью нагрудного кардиомонитора в первые пять минут операции.

В рамках исследования ученые рассмотрели 793 хирургических процедуры, которые выполнили 38 врачей в соответствующих отделениях четырех университетских больниц Лиона (Франция). Возраст пациентов варьировался от 47 до 72 лет, более половины из них (412, или 52%) были женщинами. Врачам, которые их оперировали, в среднем исполнилось 46 лет. Большинство (39 человек, или 78,9%) были мужчинами, а у 22-х имелось звание профессора.

По результатам статистического анализа, в котором вариабельность сердечного ритма у хирургов сопоставили с исходами лечения спустя месяц после вмешательства, исследователи пришли к контринтуитивному выводу. Выяснилось, что повышение симпатовагального баланса в начале операций, говорившее о стрессе у врачей, коррелировало со снижением вероятности серьезных хирургических осложнений у пациентов на 37%. Авторы отметили, что при анализе делали поправки на состояние больных, возраст хирургов и их профессиональный опыт.

Вместе с тем, подобной ассоциации с риском других негативных исходов, таких как более длительное пребывание в реанимации после операции или смерть, ученые не обнаружили.

«Полученные результаты иллюстрируют сложную взаимосвязь между физиологическим стрессом и эффективностью работы», — заявили исследователи.

В комментарии журналу группа специалистов в области клинической хирургии из Великобритании отметила, что исследование коллег опровергает распространенное мнение о вреде стресса для работы, требующей большой отдачи.

Между тем спортивным психологам хорошо известно, что умеренный стресс может повышать работоспособность. Выявленный у хирургов эффект сравним с воздействием стресса на профессиональных спортсменов. Благодаря целенаправленным тренировкам на стрессоустойчивость, атлеты способны добиваться больших успехов в условиях прессинга. Медики предположили, что оптимизация стресса у хирургов может стать одним из способов улучшения результатов их деятельности и исхода лечения пациентов.

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Медицина
# работа
# стресс
# стрессоустойчивость
# хирурги
# хирургия
# эффективность
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Uber Cynic
9 часов назад
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Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, да там и там не особо спецназ 🙄 у наших разве что мотивации побольше в сравнении с бусифицированными. С артиллерией тоже не все

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Александр Панов
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Uber, а зачем нам Куив.? Когда нато без танков осталось.

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Александр Панов
10 часов назад
Взятие Кеннигзберга вызывала вопросы, смысл его брать.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
10 часов назад
Александр, ещё раз повторяю - почти сто лет назад фрицы быстро разобрались и с польшей ( Польская кампания вермахта 1 сентября — 8 октября 1939 года) и

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Uber Pan
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Uber Cynic
12 часов назад
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Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

VAD
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