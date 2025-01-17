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Обнаружена нелогичная связь между стрессом у хирургов и осложнениями после операций
Новое международное исследование показало, что если в начале хирургического вмешательства врач немного нервничает, это может быть к лучшему для пациента.
Профессиональной деятельности хирургов посвящено немало научных работ. В одной из них ученые проанализировали исход оперативного лечения спустя 90 дней и год после вмешательства и установили, что пациенты женщин-хирургов реже умирают и сталкиваются с осложнениями. Из другой статьи с шуточным оттенком недавно выяснилось, что по сравнению с прочими медработниками хирурги отличаются лучшей ловкостью рук и повышенной склонностью к ругательствам.
Новая научная публикация о хирургах, на этот раз серьезная, вышла в профильном журнале JAMA Surgery. Авторы — группа хирургов из США и Франции — взялись проследить, как стресс у специалистов их профиля коррелирует с исходом оперативного лечения. В качестве показателя физиологического стресса использовали симпатовагальный баланс — отношение между низкими и высокими значениями пульса. Последний измеряли с помощью нагрудного кардиомонитора в первые пять минут операции.
В рамках исследования ученые рассмотрели 793 хирургических процедуры, которые выполнили 38 врачей в соответствующих отделениях четырех университетских больниц Лиона (Франция). Возраст пациентов варьировался от 47 до 72 лет, более половины из них (412, или 52%) были женщинами. Врачам, которые их оперировали, в среднем исполнилось 46 лет. Большинство (39 человек, или 78,9%) были мужчинами, а у 22-х имелось звание профессора.
По результатам статистического анализа, в котором вариабельность сердечного ритма у хирургов сопоставили с исходами лечения спустя месяц после вмешательства, исследователи пришли к контринтуитивному выводу. Выяснилось, что повышение симпатовагального баланса в начале операций, говорившее о стрессе у врачей, коррелировало со снижением вероятности серьезных хирургических осложнений у пациентов на 37%. Авторы отметили, что при анализе делали поправки на состояние больных, возраст хирургов и их профессиональный опыт.
Вместе с тем, подобной ассоциации с риском других негативных исходов, таких как более длительное пребывание в реанимации после операции или смерть, ученые не обнаружили.
«Полученные результаты иллюстрируют сложную взаимосвязь между физиологическим стрессом и эффективностью работы», — заявили исследователи.
В комментарии журналу группа специалистов в области клинической хирургии из Великобритании отметила, что исследование коллег опровергает распространенное мнение о вреде стресса для работы, требующей большой отдачи.
Между тем спортивным психологам хорошо известно, что умеренный стресс может повышать работоспособность. Выявленный у хирургов эффект сравним с воздействием стресса на профессиональных спортсменов. Благодаря целенаправленным тренировкам на стрессоустойчивость, атлеты способны добиваться больших успехов в условиях прессинга. Медики предположили, что оптимизация стресса у хирургов может стать одним из способов улучшения результатов их деятельности и исхода лечения пациентов.
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