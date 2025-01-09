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Красный цвет одежды перестал помогать бойцам в контактных видах спорта
В одном из предыдущих исследований ученые установили, что в ряде спортивных единоборств красный цвет формы может повышать шансы атлета на победу. Однако новый, более обширный анализ, который охватил исходы состязаний более чем за 20 лет, показал, что этот эффект остался в прошлом.
Во многих контактных видах спорта, в том числе в боксе, тхэквондо и борьбе, соперники по поединку традиционно надевают красную и синюю экипировку. Эти же расцветки используют в оформлении площадки для соревнований и табло. Зоны, где находятся спортсмены с секундантами, принято называть «красным» и «синим» углами.
В 2005 году британские антропологи на примере результатов Олимпийских игр — 2004 показали, что участники соревнований в красной форме выигрывали бои чаще. «Победный эффект» красного тогда связали с подсознательным психологическим воздействием цвета на судей и атлетов, поскольку этот оттенок часто воспринимают как признак агрессии и доминирования.
Психологи из Амстердамского свободного университета (Нидерланды) и Нортумбрийского университета (Великобритания) решили проверить результаты на более широкой выборке турниров. В новой работе также поучаствовали авторы оригинального исследования — профессора антропологии из Даремского университета Рассел Хилл (Russell Hill) и Роберт Бартон (Robert Barton). Их совместная статья недавно вышла в журнале Scientific Reports.
Ученые рассмотрели итоги 6589 состязаний по боксу, тхэквондо и борьбе (греко-римской и вольной), которые состоялись во время семи летних Олимпийский игр с 1996 по 2020 год. Также в метаанализ включили исходы боев в девяти чемпионатах мира по боксу с 2005 по 2021 год.
В результате удалось установить, что до 2005-го участники соревнований в красной форме действительно имели некоторое преимущество в плане побед. В схватках с близкими по силам соперниками они выигрывали 56,8% боев.
Вместе с тем более современные данные показали, что после 2005 года эффект исчез. Ученые сопоставили результаты турниров в целом, а также поединков между примерно одинаковыми по силам бойцами, о чем говорили начисленные им очки. Выяснилось, что доля побед «красных» колебалась от 50,5% до 51,5%. Такое небольшое отклонение не считается статистически значимым. Поэтому исследователи заключили, что цвет формы существенно не влиял на исход боев.
По мнению авторов, минимизировать «победный эффект» красного помогли изменения в правилах судейства и внедрение электронных систем оценки и видеоповторов. До 2005 года судьи-люди играли большую роль при начислении очков в поединках, что могло приводить к субъективности оценок.
Кроме того, первоначальное исследование привлекло внимание к проблеме «преимущества красных», что, вероятно, тоже ослабило психологическое воздействие цвета формы на спортсменов и судей.
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