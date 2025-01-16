Live: седьмой испытательный полет системы Starship — впервые с полезной нагрузкой

Компания Илона Маска SpaceX подтвердила, что все системы Starship в норме, погода в районе запуска благоприятная. Седьмой полет должен состояться примерно в 01:00 (по московскому времени) 17 января.

Запуск 123-метровой транспортной системы Starship — самой большой в истории ракеты Super Heavy (первая ступень) и корабля Starship (вторая ступень) — должен состояться на «Звездой базе» компании близ населенного пункта Бока-Чика в Южном Техасе. Стартовое окно будет открыто один час.

Отличие новой миссии от предыдущих шести — двух в 2023 году, а также в марте, июне, октябре и ноябре 2024-го — в том, что на этот раз полетит усовершенствованная версия корабля (Block 2). Она, в частности, получила увеличенные топливные баки и уменьшенные закрылки, которые для их защиты при входе Starship в атмосферу сместили ближе к носу корабля.

Трансляция запуска Starship / © NASASpaceflight

Решение о том, будут ли ловить первую ступень башней обслуживания Mechazilla на земле (как во время шестого испытания), директор полета примет уже в процессе. Если нет, Super Heavy мягко приводнится в Мексиканском заливе.

Кроме того, в этом полете будет совершенно новая задача: если все пойдет по плану, по прошествии 17,5 минуты после старта корабль впервые выведет на орбиту 10 макетов аппаратов спутниковой группировки Starlink. Однако в космосе они не останутся и, как и вторая ступень, в конце концов приводнятся в Индийском океане. Весь полет займет примерно один час и пять минут.

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