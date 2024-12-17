Дополненную реальность использовали для повышения точности хирургических операций

Инженеры РТУ МИРЭА разрабатывают технологию дополненной реальности (AR) для проведения медицинских операций. Программа для ЭВМ поможет врачам ориентироваться в анатомической системе человека и направлять их во время хирургических вмешательств. Специальный софт для AR-очков позволит проецировать важную информацию прямо на линзы, улучшая видимость слоев тканей, сосудов и нервов. Это особенно полезно в сложных операциях. Студенты-медики смогут практиковаться в безопасных условиях, повышая свою уверенность и навыки. Ученые уже создали прототип устройства.

Технология AR уже применяется в различных областях медицины. Например, в нейрохирургии использование AR снизило ошибки в навигации на 30 процентов, увеличив безопасность операций. В кардиохирургии точность наложения швов увеличилась, а время операций сократилось на 15 процентов, что уменьшило количество послеоперационных осложнений. В ортопедии AR помогло снизить число повторных операций на 20 процентов при замене суставов. Лапароскопическая хирургия стала точнее и быстрее на 10 процентов.

Разработчики РТУ МИРЭА создали прототип устройства на базе микроконтроллера Arduino nano. «Хотя концепт пока слишком велик для интеграции в очки, он позволяет разрабатывать программное обеспечение с базой данных, которая поможет врачам ориентироваться в анатомии человека, – рассказал ассистент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Егор Чистяков. – Устройство, надевающееся на голову, создает прозрачные, плавающие изображения в поле зрения хирурга, совмещая анатомические изображения пациента с реальной операцией».

Хирурги смогут свободно перемещаться, получая голографические изображения внутренних структур под разными углами. Система поддерживает голосовые команды и жесты для управления изображениями и данными, включая проекцию жизненно важных показателей.

Проект был представлен на VIII научно-практической конференции «РАДИОИНФОКОМ — 2024».

Дополненная реальность становится ключевым инструментом для повышения точности хирургических вмешательств, оптимизации обучения медиков и улучшения результатов лечения. AR улучшает визуализацию анатомических структур, снижает время операций и уменьшает травматичность для пациентов. Несмотря на текущие трудности, такие как потребность в качественном оборудовании, потенциал AR очевиден. В будущем ожидается дальнейшее развитие этих технологий, что приведет к улучшению медицинской помощи.

Работа выполняется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

РТУ МИРЭА 16 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».