  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 минут назад
РТУ МИРЭА
15

Дополненную реальность использовали для повышения точности хирургических операций

4.4

Инженеры РТУ МИРЭА разрабатывают технологию дополненной реальности (AR) для проведения медицинских операций. Программа для ЭВМ поможет врачам ориентироваться в анатомической системе человека и направлять их во время хирургических вмешательств. Специальный софт для AR-очков позволит проецировать важную информацию прямо на линзы, улучшая видимость слоев тканей, сосудов и нервов. Это особенно полезно в сложных операциях. Студенты-медики смогут практиковаться в безопасных условиях, повышая свою уверенность и навыки. Ученые уже создали прототип устройства.

РТУ МИРЭА
# дополненная реальность
# операции
# прототип
# хирурги
# хирургия
Разработанный в РТУ МИРЭА макет очков / © Егор Чистяков, ассистент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА

Технология AR уже применяется в различных областях медицины. Например, в нейрохирургии использование AR снизило ошибки в навигации на 30 процентов, увеличив безопасность операций. В кардиохирургии точность наложения швов увеличилась, а время операций сократилось на 15 процентов, что уменьшило количество послеоперационных осложнений. В ортопедии AR помогло снизить число повторных операций на 20 процентов при замене суставов. Лапароскопическая хирургия стала точнее и быстрее на 10 процентов.

Разработчики РТУ МИРЭА создали прототип устройства на базе микроконтроллера Arduino nano. «Хотя концепт пока слишком велик для интеграции в очки, он позволяет разрабатывать программное обеспечение с базой данных, которая поможет врачам ориентироваться в анатомии человека, – рассказал ассистент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Егор Чистяков. – Устройство, надевающееся на голову, создает прозрачные, плавающие изображения в поле зрения хирурга, совмещая анатомические изображения пациента с реальной операцией».

Хирурги смогут свободно перемещаться, получая голографические изображения внутренних структур под разными углами. Система поддерживает голосовые команды и жесты для управления изображениями и данными, включая проекцию жизненно важных показателей.

Проект был представлен на VIII научно-практической конференции «РАДИОИНФОКОМ — 2024».

Дополненная реальность становится ключевым инструментом для повышения точности хирургических вмешательств, оптимизации обучения медиков и улучшения результатов лечения. AR улучшает визуализацию анатомических структур, снижает время операций и уменьшает травматичность для пациентов. Несмотря на текущие трудности, такие как потребность в качественном оборудовании, потенциал AR очевиден. В будущем ожидается дальнейшее развитие этих технологий, что приведет к улучшению медицинской помощи.

Работа выполняется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
16 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# дополненная реальность
# операции
# прототип
# хирурги
# хирургия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Что общего у мостов и стадионов: беседа об эволюции конструкций
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Человек на высоте: как прямохождение изменило нашу жизнь
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
События в мировой и российской космонавтике: итоги 2024 года
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Дек
700
Неврология: мозг
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
550
Открытие сверхновых звезд
Московский Планетарий
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Откуда пришел Дед Мороз? Куда бежит пасхальный кролик?
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Загадочные Костенки: как открытия в этом месте помогают понять каменный век?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Как составить карту головного мозга и зачем она нужна
Нейрокампус
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Поиски разума во Вселенной и за ее пределами
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:19
Полина Меньшова

Новые навыки «вписали» в мозг

Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.

Психология
# восприятие
# мозг
# навыки
# обучение
Позавчера, 19:33
Любовь

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

Своеобразную «шпаргалку» внутри клеток, объясняющую как перевести набор нуклеотидов («букв») в ДНК или РНК в последовательность аминокислот («деталей»), из которых состоят белки, называют генетическим кодом. Его устройство одинаково почти у всех организмов на Земле, однако ученые до сих пор спорят о времени его происхождения и постепенных изменениях. Теперь, проанализировав фрагменты белковой цепи этой древней генетической «шпаргалки», исследователи пересмотрели устоявшиеся представления о ее происхождении.

Биология
# аминокислоты
# белки
# генетический код
# ДНК
# общий предок
# организмы
# РНК
7 часов назад
Полина Меньшова

Толщина родинки предсказала риск смерти от меланомы

Родинки — доброкачественные образования, которые есть у каждого человека. Однако они способны озлокачествляться и представлять угрозу для жизни. Ученые из Австралии обнаружили, что определить степень опасности родинки, превратившейся в меланому, позволяет ее толщина.

Медицина
# невусы
# родинки
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
Вчера, 07:19
Полина Меньшова

Новые навыки «вписали» в мозг

Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.

Психология
# восприятие
# мозг
# навыки
# обучение
13 декабря
Елизавета Александрова

Неизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системы

Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# планеты-гиганты
# Солнечная система
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно