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Дополненную реальность использовали для повышения точности хирургических операций
Инженеры РТУ МИРЭА разрабатывают технологию дополненной реальности (AR) для проведения медицинских операций. Программа для ЭВМ поможет врачам ориентироваться в анатомической системе человека и направлять их во время хирургических вмешательств. Специальный софт для AR-очков позволит проецировать важную информацию прямо на линзы, улучшая видимость слоев тканей, сосудов и нервов. Это особенно полезно в сложных операциях. Студенты-медики смогут практиковаться в безопасных условиях, повышая свою уверенность и навыки. Ученые уже создали прототип устройства.
Технология AR уже применяется в различных областях медицины. Например, в нейрохирургии использование AR снизило ошибки в навигации на 30 процентов, увеличив безопасность операций. В кардиохирургии точность наложения швов увеличилась, а время операций сократилось на 15 процентов, что уменьшило количество послеоперационных осложнений. В ортопедии AR помогло снизить число повторных операций на 20 процентов при замене суставов. Лапароскопическая хирургия стала точнее и быстрее на 10 процентов.
Разработчики РТУ МИРЭА создали прототип устройства на базе микроконтроллера Arduino nano. «Хотя концепт пока слишком велик для интеграции в очки, он позволяет разрабатывать программное обеспечение с базой данных, которая поможет врачам ориентироваться в анатомии человека, – рассказал ассистент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Егор Чистяков. – Устройство, надевающееся на голову, создает прозрачные, плавающие изображения в поле зрения хирурга, совмещая анатомические изображения пациента с реальной операцией».
Хирурги смогут свободно перемещаться, получая голографические изображения внутренних структур под разными углами. Система поддерживает голосовые команды и жесты для управления изображениями и данными, включая проекцию жизненно важных показателей.
Проект был представлен на VIII научно-практической конференции «РАДИОИНФОКОМ — 2024».
Дополненная реальность становится ключевым инструментом для повышения точности хирургических вмешательств, оптимизации обучения медиков и улучшения результатов лечения. AR улучшает визуализацию анатомических структур, снижает время операций и уменьшает травматичность для пациентов. Несмотря на текущие трудности, такие как потребность в качественном оборудовании, потенциал AR очевиден. В будущем ожидается дальнейшее развитие этих технологий, что приведет к улучшению медицинской помощи.
Работа выполняется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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