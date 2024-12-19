Настольная игра показала, какие врачи самые ловкие и больше всего бранятся

Продолжая предрождественскую серию не совсем серьезных научных работ, британские исследователи с помощью настольной игры Buzz wire выяснили, кто из сотрудников больниц обладает лучшей координацией и ловкостью рук. Кроме того, запись звуков во время эксперимента позволила установить, у кого из медиков чаще вырывались ругательства и возгласы разочарования.

Хорошая координация и ловкость рук важна для многих, кто работает в больнице: от хирургов, которым точность мелкой моторики необходима во время операций, до административного персонала, умеющего быстро и без ошибок набрать нужный врачам текст.

Логично предположить, что самые ловкие руки все же у мастеров скальпеля, но, возможно, кто-то способен составить конкуренцию хирургам? Доподлинно узнать это решили ученые-медики из Лидского университета (Великобритания). Для эксперимента они привлекли более 250 работников сети клиники при своем вузе, включая 60 лечащих врачей, 64 хирурга, 69 медсестер и 61 сотрудника неклинической специализации.

Название игры Buzz wire, которую использовали для оценки ловкости, можно перевести на русский как «Не задень провод». Суть в том, чтобы провести палочкой, с металлической петлей с одной стороны и проводом с другой, вдоль длинной проволоки, изогнутой под разными углами и прикрепленной к основанию, не допуская касаний. Затраченное время отслеживали, а если участник в какой-то момент задевал проволоку, звучал сигнал, означающий возвращение в начальную точку.

Во время испытаний вели аудиозапись, чтобы проследить за звуками, которые издавали испытуемые в процессе. Учитывались выражения разочарования, в том числе вздохи, стенания, ворчание и бормотание под нос, а также ругательства. Исследователи пояснили, что к последним относили любые бранные слова, недопустимые в прямом эфире телевидения до 21 часа и внесенные британским медиарегулятором Ofcom в список оскорбительных выражений.

Самыми ловкими по результатам эксперимента ожидаемо оказались хирурги. Тем не менее исследователей удивило большое преимущество, которое они продемонстрировали: 84% хирургов справились с заданием в течение пяти минут, тогда как среди лечащих врачей и медсестер в этот промежуток уложились только 54% и 51% испытуемых.

Среднее время прохождения игры у хирургов составило 89 секунд, у врачей — 120 секунд. У медсестер на это ушло в среднем 135 секунд, а у сотрудников, не связанных с клинической практикой, — 161 секунда.

Исследователи отметили, что хотя игра Buzz wire официально не признана инструментом оценки ловкости рук, этим способом вполне можно пользоваться, поскольку он позволяет судить о мелкой моторике, твердости рук, точности глазомера и способности справляться со стрессом во время напряженной работы.

Хирурги опередили другой больничный персонал и в плане брани. Ругательства при выполнении задания произносила половина из них. Для сравнения: среди медсестер доля таких людей составила 30%, а среди врачей — только 25%.

Звуки, выражавшие разочарование, чаще всего издавали сотрудники неклинической специализации и медсестры. Впрочем, они также срывались с губ более чем у половины хирургов и лечащих врачей.

В качестве возможного методы борьбы со склонностью хирургов сквернословить исследователи предложили ввести «банку штрафов» за брань. Статья об эксперименте вышла в журнале BMJ.

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