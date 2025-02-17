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На сердце обнаружили рецепторы сладкого
Известно, что вкусовые рецепторы находятся на языке, однако недавние исследования показали, что подобные центры восприятия вкуса есть и на других человеческих органах. Ученые из США впервые описали рецепторы сладкого, которые расположены на поверхности клеток сердечной мышцы.
Уровень глюкозы в крови способен серьезно повлиять на состояние здоровья и продолжительность жизни человека, например спровоцировать диабет или сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим многие отказываются от сахара и переходят на натуральные и искусственные заменители. Ученые исследуют их наравне с сахаром: например, в одной из недавних работ выявили самый полезный для мозга подсластитель, а в другой — проверили, действительно ли продукты для здорового питания не наносят вреда.
Специалисты из Чикагского университета в США обнаружили, что сердце — как у мыши, так и у человека — реагирует на подсластители. Они первыми заметили вкусовые рецепторы на этом органе и представят результаты исследования на 69-м ежегодном собраним Биофизического общества в Лос-Анджелесе (США).
Авторы работы выявили рецепторы сладкого вкуса TAS1R2 и TAS1R3 на поверхности клеток сердечной мышцы. Когда исследователи стимулировали эти рецепторы у мыши и человека с помощью искусственного подсластителя аспартама, увеличивалась сила сокращения сердца и быстрее усваивался кальций. Это ключевые процессы для здоровой работы сердца.
«Доказано, что после приема пищи частота сердечных сокращений и кровяное давление повышаются. Раньше считалось, что дело в нервной оси, по которой передается сигнал. Но мы предполагаем более прямое следствие: после приема пищи у нас резко повышается уровень сахара в крови, рецепторы сладкого вкуса в клетках сердца реагируют на это и меняют сердцебиение», — пояснили авторы исследования.
Рецепторов, которые воспринимали сладкий вкус, было больше на сердце у пациентов с сердечной недостаточностью. Стимуляция аспартамом запускала целый ряд молекулярных процессов, которые, по предположению ученых, могли быть нужны сердцу, чтобы приспособиться к заболеванию.
«Во время сердечной недостаточности сердце меняет свой энергетический ландшафт и расставляет приоритеты в потреблении глюкозы. Возможно, что из-за этого сердцу может потребоваться изменить свои способности воспринимать питательные вещества», — сказали исследователи.
Ученые планируют продолжить работу, чтобы понять, каковы долгосрочные эффекты стимуляции сердечных рецепторов сладкого. Однако уже имеющиеся результаты могут объяснить, почему высокое потребление искусственно подслащенных напитков связано с нерегулярным сердцебиением: если чрезмерно стимулировать сердечные рецепторы сахарозаменителями наподобие аспартама, аритмичность повышается.
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