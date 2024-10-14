Медики проверили, полезны ли на самом деле «продукты для здорового питания»

Не любые продукты, которые призваны заменить вредные компоненты питания, однозначно идут на пользу организму. Авторы исследований о сахарозаменителях и биологически активных добавках к пище приходили к разным выводам. Ученые из Японии в новой работе изучили, как на здоровье человека влияют продукты, обогащенные различными питательными веществами.

Согласно предыдущим исследованиям, оптимальной считается средиземноморская диета, в основе которой рыба и свежие овощи. Одна из недавних работ выявила, что еще полезнее может быть веганский рацион, хотя некоторым людям он противопоказан. При этом медики рекомендуют употреблять сахара естественного происхождения (фрукты, мед, молочные продукты, но не кондитерские изделия и сахар-песок), а микронутриенты получать из продуктов питания, а не из биологически активных добавок к пище.

Специалисты из Токийского университета провели исследование, в котором выяснили, уменьшают ли дефицит питательных веществ продукты с повышенным содержанием белка, витаминов и микроэлементов. Ученые также сравнили эффект «здоровой пищи» самой по себе и ее сочетания с БАДами. Полученные результаты опубликовал научный журнал BMC Nutrition.

В исследовании участвовали 392 взрослых здоровых японца в возрасте от 20 до 69 лет. Из них 122 человека считались употребляющими обогащенные продукты или биодобавки, поскольку один из этих компонентов появлялся у них в рационе минимум один раз за четырехдневный период учета питания. Данные о диете всех людей из выборки собирали с февраля по март в 2013 году.

Сочетание обогащенных продуктов с биодобавками снизило дефицит питательных веществ сильнее, чем обогащенные продукты сами по себе / © Minami Sugimoto et al., BMC Nutrition

Анализ показал, что уровень питательных веществ в организме людей, которые периодически получали белок, витамины и минералы из специального питания или биодобавок, был ближе к норме, чем у тех, в чьем рационе были только обычные продукты и не было БАДов. Однако важно помнить, что обогащенными продуктами не стоит злоупотреблять, а многие пищевые добавки могут быть опасны для здоровья при использовании без назначения врача.

Авторы исследования также подчеркнули, что, хотя продукты с повышенным содержанием питательных веществ и биодобавки способны уменьшать дефицит необходимых организму элементов, они могут стать причиной чрезмерного употребления витамина В6. Такой риск обнаружили у 2% участников исследования, в рационе которых были «продукты для здорового питания» или БАДы.

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