Медики назвали самый полезный для мозга сахарозаменитель

Поскольку большое количество сахара в рационе связано с рисками для здоровья, многие люди переходят на подсластители. Исследователи из Китая и Бразилии сравнили реакцию мозга на сахарозаменители и выделили наиболее «совместимый» с ним.

Предыдущие исследования показали, что сладкое может негативно сказываться как на здоровье человека, так и на том, как его воспринимают окружающие. По данным научных работ, быстрые углеводы в большом количестве становились причиной серьезных физических и психических заболеваний, а сладкое на завтрак сделало людей менее привлекательными в глазах представителей противоположного пола. Сахарозаменители, хоть и тоже могут принести вред при чрезмерном употреблении, менее калорийны и более безопасны для здоровья.

Исследователи из Шанхайского университета науки и техники (Китай), Хэнаньского технологического университета (Китай), Китайской академии наук, Университета Сан-Паулу (Бразилия) и Южного медицинского университета Гуанчжоу (Китай) сравнили, как на разные сахарозаменители реагирует мозг мышей. Наиболее «совместимым» с ним оказался подсластитель стевия, который получают из одноименного растения. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Neuroscience Research.

В эксперименте участвовали 150 восьминедельных мышей, которых разделили на шесть групп по 25 грызунов в каждой. Мышей в контрольной группе кормили, сочетая разные подсластители, а в еду для остальных добавляли сахар, стевию, ксилит, глицирризин или могрозид.

Чтобы отследить реакцию мозга на каждый из подсластителей или на их смесь, ученые регистрировали активность нейронов в паравентрикулярном ядре таламуса в режиме реального времени, отслеживая уровень кальция в клетках. Активность, которую зафиксировали в ответ на стевию, оказалась схожей с реакцией мозга на сахар. Это означает, что стевия наиболее «совместима» с мозгом и лучше других популярных подсластителей отражает воспринимаемый вкус сахара.

«Это говорит о том, что стевия потенциально может быть наиболее полезным для мозга заменителем сахара. Поэтому в соответствующих отраслях пищевой промышленности и производства напитков стевии следует уделять больше внимания», — пояснил один из авторов работы.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, как на разные сахарозаменители реагирует мозг человека и повторятся ли результаты эксперимента, в котором участвовали мыши. Изучать активность человеческого мозга будут с помощью МРТ.

Стоит помнить о том, что с сахарозаменителями ситуация тоже далеко не всегда однозначна. Например, ранее было показано, что как минимум отдельные массовые сахарозаменители поднимают риск нарушений толерантности к глюкозе (считается важным элементом в развитии сахарного диабета второго типа).

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