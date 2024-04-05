  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Дарья Губина
2

Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии

5.3

Опубликованы результаты анализа данных, собранных за первый год наблюдений в рамках обзора DESI. Эту точную карту галактик создают для изучения эволюции Вселенной — в частности, ее расширения под влиянием гипотетической темной энергии. И, судя по крайне предварительным результатам, темная энергия слабеет.

Астрономия
# DESI
# Барионные акустические колебания
# вселенная
# модель Лямбда-CDM
# расширение Вселенной
Карта DESI
Карта Вселенной, построенная по результатам анализа первого года данных обзора DESI / © Claire Lamman / DESI Collaboration

DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument)самый мощный на сегодня спектрометр, способный собирать данные сразу по нескольким объектам. Пять тысяч маленьких «роботов» направляют его «глаза» на заранее выбранные галактики. Так всего за 20 минут инструмент успевает проанализировать новую порцию из пяти тысяч галактик. За ночь DESI может измерить спектр 100 тысяч галактик. Площадь его обзора — треть неба.

Телескоп начал работу в 2021 году, и за пять лет работы обзор соберет данные по 37 миллионам галактик и трем миллионам квазаров. Более чем в 10 статьях, выложенных на портале arXiv, ученые представили результаты анализа данных за первый год наблюдений.

Важное отличие проекта DESI — полностью «слепой анализ» данных. Разрабатывая код для анализа, ученые работают с измененными данными наблюдений. Лишь потом готовый код применяют на «чистые» данные. Такой подход помогает избежать непреднамеренной предвзятости.

Свет от самых дальних объектов на новой карте шел до Земли от восьми до 11 миллиардов лет. Их спектр удалось собрать с рекордной точностью — 0,82%. Средняя точность данных — 0,5%. Получается, DESI уже в два раза точнее в измерении скорости расширения Вселенной, чем его предшественник — обзор BOSS, проведенный в рамках Слоуновского обзора.

Расширение Вселенной — больная тема для космологии. Еще несколько десятилетий назад большинство ученых считали, что со временем силы гравитационного взаимодействия должны замедлить расширение Вселенной. Но в 1998 году физики обнаружили, что самые дальние сверхновые тусклее, чем должны быть, исходя из их красного смещения. Если бы расширение замедлялось, далекие сверхновые были бы ярче. Так возникла гипотеза о темной энергии, противостоящей притяжению и способной ускорять расширение Вселенной, даже несмотря на темную материю, которая притяжению «помогает».

Поэтому, чтобы разобраться в темной энергии, ученые хотят понять, как расширялась Вселенная. Сделать это можно по барионным акустическим осцилляциям (БАО) — «ряби» в распределении материи в масштабах всего космоса. Эти флуктуации — наследие со времен, когда Вселенная была морем плазмы. Малейшие взаимодействия создавали в ней «рябь», как камушки, брошенные в воду, только в трехмерном пространстве — этакие пузыри.

Вселенная охлаждалась и расширялась, и застывшие «пузыри» БАО расширялись вместе с ней — уже не в форме перепадов плотности плазмы, а в форме распределения по Вселенной материи, то есть галактик. Собирая данные о галактиках, DESI дает ученым возможность измерить БАО в разные эпохи Вселенной.

Диаграмма БАО «пузырей» в разные эпохи Вселенной по данным DESI. Прямой линией указан размер «пузырей», предсказанный стандартной космологической моделью. Пунктирной линией показан размер «пузырей», если предположить, что темная энергия менялась. На нижней шкале слева направо подписаны миллиарды лет в прошлое от нуля (Земля) до 11 миллиардов лет (ранняя Вселенная) / © Arnaud de Mattia/DESI Collaboration

Пока ученые разделили данные DESI на семь эпох. «Близко» к нам они анализировали распределение обычных галактик. Чем дальше, тем их свет тусклее, поэтому для анализа БАО в ранней Вселенной исследователи использовали квазары.

На пути между нами и далекими квазарами есть множество скоплений материи, которые мы не видим, но зато они поглощают пролетающий сквозь них свет квазаров. Не весь, а конкретных фрагментов спектра, соответствующих водороду. Эти характерные следы поглощения в спектре далеких объектов называют «лесом Лайман-альфа». Так карту БАО в ранней Вселенной ученые строили по спектру 450 тысяч квазаров (по завершении обзора DESI у них будет уже три миллиона квазаров).

В целом результаты первого года наблюдений согласуются со стандартной космологической моделью ΛCDM. Но сами по себе данные DESI не позволяют точно измерить эволюцию темной энергии. Для повышения точности ученые взяли данные исследований сверхновых и с их помощью проверили другую гипотезу — что темная энергия непостоянна.

Оказалось, данные DESI лучше согласуются с гипотезой о меняющейся со временем темной энергии. Правда, стандартное отклонение полученных результатов не достигло «золотого стандарта». В науке «золотым стандартом» для открытия считается отклонение больше пяти сигм (они равны 99,9999 процента вероятности). Тут же в зависимости от базы данных по сверхновым у авторов получилось: 2,5 сигмы, 3,5 сигмы и 3,9 сигмы.

«Это пока не чистое подтверждение, но все же лучше всего данные согласуются с гипотезой об изменяющейся темной энергии. Что любопытно, именно она лучше объясняет первые три точки [на графике]. Пунктирная линия нам подходит больше всего, а она соответствует модели, в которой темная энергия не постоянна, как в ΛCDM, а может меняться со временем. Все наблюдения, которые мы собрали за прошедшие 25 лет, говорят о том, что простое решение, видимо, самое лучшее», — прокомментировала результаты Натали Паланк-Делабруи (Nathalie Palanque-Delabrouille), физик из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, одна из пресс-секретарей DESI.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# DESI
# Барионные акустические колебания
# вселенная
# модель Лямбда-CDM
# расширение Вселенной
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Апр
1000
Мифы и заблуждения о раке
Библиотека по естественным наукам РАН
Москва
Лекция
05 Апр
900
Эволюция полета
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Неизвестный известный Пушкин: перечитать и переосмыслить
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Мастер-класс
06 Апр
Бесплатно
Город в стиле киберпанк
ВЭБ
Москва
Беседа
06 Апр
600
Беседа о будущем
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Мастер-класс
06 Апр
Бесплатно
На чем передвигается человек будущего?
ВЭБ
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Бессонница — болезнь больших городов, или Как наладить здоровый сон
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Апр
400
Землетрясения и вулканы: смертоносная красота
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Что дозволено поэту, не дозволено прозаику
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:42
Росатом

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Росатом
# деревья
# лазер
# Лазерная установка
# ЛЭП
# растения
Вчера, 07:28
Полина

Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей

Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.

Биология
# гениталии
# конечности
# половая система
# эволюция
Вчера, 13:14
Алиса Гаджиева

Археологи выяснили, как делали самые древние копья

Триста тысяч лет назад ранние неандертальцы изготавливали деревянные орудия по двум разным технологиям, одну из которых до сих пор считали изобретением Homo sapiens.

Антропология
# Homo heidelbergensis
# Homo neanderthalensis
# Homo sapiens
# археология
# изготовление орудий
# копья
# неандертальцы
# охота
# Шенингенские копья
29 марта
Ольга Иванова

Психологи узнали, как люди меняют свою личность

Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.

Психология
# изменение личности
# личность
# трансформация
# характер
# черты характера
Вчера, 07:28
Полина

Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей

Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.

Биология
# гениталии
# конечности
# половая система
# эволюция
Позавчера, 14:42
Росатом

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Росатом
# деревья
# лазер
# Лазерная установка
# ЛЭП
# растения
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии

    Только что

  2. Палеонтологи описали неизвестного ископаемого дельфина с необычным способом питания

    41 минута назад

  3. Найдено объяснение низкой поляризации ярких гамма-всплесков

    1 час назад

  4. Сон хозяев с питомцами ухудшил его у владельцев собак, но не кошек

    2 часа назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Михаил Быстров
7 минут назад
Катерина, согласен. Многое зависит от распорядка дня человека. У кого-то физически нет времени посмотреть/потребить большое количество контента

«Запойный» просмотр видео оказался нетипичным для людей с потребностью в познании«Запойный» просмотр видео оказался нетипичным для людей с потребностью в познании

Владислав Козловский
11 минут назад
Очень увлекательно, окунулся в историю про мегалодона

Палеонтологи описали неизвестного ископаемого дельфина с необычным способом питанияПалеонтологи описали неизвестного ископаемого дельфина с необычным способом питания

Иван Колупаев
20 минут назад
Zhe, та еще колыбель русского фольклора начиная с Володи Ульянова и прочих декабристов.

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Игорь Кузин
24 минуты назад
А наоборот можно?

Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностейГенетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей

Катерина Озерова
28 минут назад
Про себя: за плечами оконченная аспирантура, люблю изучать что-то новое, есть вечная подписка на радио Арзамас (слушаю постоянно), большая

«Запойный» просмотр видео оказался нетипичным для людей с потребностью в познании«Запойный» просмотр видео оказался нетипичным для людей с потребностью в познании

Иван Колупаев
38 минут назад
Михаил, танковая броня потолще будет. К тому же дальность таких комплексов ограничена прямой видимостью и скорее абрамс или арта его утилизирует

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Михаил Ефанов
3 часа назад
Алексей, а давайте посмотрим на сколько времени Вас хватит пилить "без перекура" в роли лесопила?

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Михаил Ефанов
3 часа назад
А как бы отправить эти комплексы в зону СВО для утилизации Абрамсов, Леопардов, опорных пунктов и нациков?

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Питон, верно. Завязываем ребята с naked-science, уходим на ютуб.

«Запойный» просмотр видео оказался нетипичным для людей с потребностью в познании«Запойный» просмотр видео оказался нетипичным для людей с потребностью в познании

Елена Погодина
3 часа назад
Поддерживаю ребят, молодцы! Я уже проходил курс, реально работает. И это не просто "планировщик дел", это скорее 3-х недельный психологический

Новгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы волиНовгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы воли

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
"это тоже самое, как американский президент в 2040 году, будет винить президента из 2024". Михаил, у нас запросто! Русская традиция. Не так давно, один

Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир СенНормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен

Lika Aleks
5 часов назад
Делают франкенштейнов и химер, а потом удивляться будут.....страшнее человека- нету существа!

Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностейГенетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей

Саша Самко
6 часов назад
Тут зависит от того, что считать границей солнечной системы. В данном случае аппараты исследуют газ поэтому для них гелиосфера граница. Если бы они

«Вояджер» снова не покинул Солнечную систему — и СМИ снова об этом не узнали«Вояджер» снова не покинул Солнечную систему — и СМИ снова об этом не узнали

Николай Цыгикало
7 часов назад
Виктор, сама по себе выводимая на НОО масса 4,5 тонны никак не характеризует эффективность транспортной системы. Это только грузоподъемность, но

Radian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian OneRadian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian One

Александр Речкин
7 часов назад
Zhe, да, это проблема, плюс НАСА деньги экономит на миссии по возврату образцов.

Perseverance получил пробу марсианского грунта, которую мечтали найти исследователи Perseverance получил пробу марсианского грунта, которую мечтали найти исследователи 

Zhe Sh
7 часов назад
Видит око, да зуб неймет. Близок локоть, а не укусишь. За морем телушка - полушка, да рубль перевоз... В смысле, как бы теперь все это богатство домой

Perseverance получил пробу марсианского грунта, которую мечтали найти исследователи Perseverance получил пробу марсианского грунта, которую мечтали найти исследователи 

Максим Наумов
9 часов назад
Алёна, полезная информация о мироустройстве. Людям свойственно изучать все вокруг себя и применять знания, чтобы и дальше развиваться.

Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностейГенетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей

Питон Удав
9 часов назад
Выводы капец. Надо ещё что-то такое придумать, чтобы людей с потребностью познания усадить перед экранами.. Жесть...

«Запойный» просмотр видео оказался нетипичным для людей с потребностью в познании«Запойный» просмотр видео оказался нетипичным для людей с потребностью в познании

Михаил Кривопалов
10 часов назад
Luger, грозный умер в 1584, смута началась около 1600, т.е через 16 лет!!! Это тоже самое, как американский президент в 2040 году, будет винить президента из 2024

Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир СенНормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен

Михаил Кривопалов
10 часов назад
Luger, тут вопрос как он их освободил - без земли ( земля же у помещиков) ! А куда могут деться освобожденные крестьяне ( а это более 50% населения) в

Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир СенНормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить