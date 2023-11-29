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Сидячий образ жизни связали с вдвое повышенным риском миомы матки
Привычка проводить время в сидячем положении — как на работе, так и на досуге — чревата множеством неблагоприятных последствий для здоровья, включая ожирение, нарушение метаболизма эстрогенов и хроническое воспаление. Они, в свою очередь, связаны с развитием миомы матки. Насколько повышается риск ее возникновения, если женщина сидит хотя бы по два часа в день на выходных или вечером после работы, выяснили китайские ученые.
Малоподвижный образ жизни — настоящий бич XXI века. К примеру, по некоторым подсчетам, в трех странах Евросоюза больше половины людей работают сидя: в Нидерландах — 55%, в Германии — 54%, в Люксембурге — 52%. Еще в 2016 году ученые заявили, что примерно 3,8% всех смертей в мире происходят из-за ежедневного сидения на протяжении более чем трех часов.
Теперь сотрудники Куньминского медицинского университета, Центра по контролю и профилактике заболеваний Юньнаня, Уханьского центра психического здоровья и Баошаньского колледжа традиционной китайской медицины в КНР выяснили, что сидячий образ жизни — даже вне работы, которая тоже не всегда предполагает движение — связан с повышенным риском возникновения миомы матки. Это самая распространенная доброкачественная опухоль, развивающаяся из гладкомышечных клеток шейки или тела матки у женщин детородного возраста (чаще всего в 40-50 лет). Миома матки может не вызывать симптомов, однако у части пациенток бывают кровотечения, боли тазовых органах и брюшной полости, бесплодие и другие неблагоприятные последствия.
Ученые, статья которых опубликована в журнале BMJ Open, проанализировали данные из проспективного когортного исследования жителей провинции Юньнань. В окончательную выборку вошли 6623 женщины в возрасте 30–55 лет, еще не столкнувшиеся с менопаузой и не беременные. Участницы заполнили анкеты и предоставили информацию о менструальном анамнезе, применении противозачаточных средств, уровне образования, профессии, наличии детей, образе жизни, физической активности и питании. После опроса они прошли физическое обследование (измерения роста и веса) и гинекологическое УЗИ.
Анализ показал, что большинство участниц — 60,8% — проводили в сидячем положении по 2-3,99 часа в день. Причем речь шла не о работе: учитывали такие занятия на досуге, как игра шахматы, использование мобильных телефонов, планшетов, просмотр телевизора, чтение книг или газет, вязание.
У 562 женщин из всей выборки была миома матки. Что касается демографических характеристик, то распространенность этой патологии зависела от возраста: чаще всего миома матки встречалась в группе старше 50 лет, затем — в группе 40-49 лет и у 30-39-летних. Также одномерная логистическая регрессия показала, что с миомой матки коррелировали ИМТ, число благополучно рожденных детей, менструальный статус и сидячий образ жизни.
«По сравнению с женщинами, которые проводили сидя менее двух часов свободного времени ежедневно, у участниц, сидевших по 2-3,99 часа, 4-5,99 часа и более шести часов в день, отношение шансов составило 1,013, 1,215 и 1,936 соответственно. Скорректированный анализ показал, что сидение на досуге положительно коррелирует с риском миомы матки: ее риск у женщин, просиживавших более шести часов в день, оказался в 2,008 раза выше, чем у женщин, сидевших менее двух часов в день в свободное от работы время», — рассказали исследователи.
Они подчеркнули, что вероятность развития миомы матки была выше только у участниц, находившихся в предклиматическом периоде либо имевших индекс массы тела более 24.
Хотя причинно-следственную связь ученым не удалось установить, они предложили объяснить это среди прочего нехваткой витамина D: его дефицит, как показали предыдущие научные работы, служит фактором риска миомы матки, а малоподвижный образ жизни как раз приводит к снижению уровня этого витамина в организме. Кроме того, привычка проводить время в сидячем положении может усугублять метаболические нарушения перед менопаузой и повышать вероятность возникновения доброкачественной опухоли в мышечном слое матки.
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