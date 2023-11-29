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15 минут назад
Мария Азарова
25

Сидячий образ жизни связали с вдвое повышенным риском миомы матки 

4.8

Привычка проводить время в сидячем положении — как на работе, так и на досуге — чревата множеством неблагоприятных последствий для здоровья, включая ожирение, нарушение метаболизма эстрогенов и хроническое воспаление. Они, в свою очередь, связаны с развитием миомы матки. Насколько повышается риск ее возникновения, если женщина сидит хотя бы по два часа в день на выходных или вечером после работы, выяснили китайские ученые.

Медицина
# женский организм
# здоровье
# матка
# миома матки
# новообразования
# сидячая работа
# сидячий образ жизни
Миома матки
Ультразвуковые изображения миомы матки / © Nature

Малоподвижный образ жизни — настоящий бич XXI века. К примеру, по некоторым подсчетам, в трех странах Евросоюза больше половины людей работают сидя: в Нидерландах — 55%, в Германии — 54%, в Люксембурге — 52%. Еще в 2016 году ученые заявили, что примерно 3,8% всех смертей в мире происходят из-за ежедневного сидения на протяжении более чем трех часов.

Теперь сотрудники Куньминского медицинского университета, Центра по контролю и профилактике заболеваний Юньнаня, Уханьского центра психического здоровья и Баошаньского колледжа традиционной китайской медицины в КНР выяснили, что сидячий образ жизни — даже вне работы, которая тоже не всегда предполагает движение — связан с повышенным риском возникновения миомы матки. Это самая распространенная доброкачественная опухоль, развивающаяся из гладкомышечных клеток шейки или тела матки у женщин детородного возраста (чаще всего в 40-50 лет). Миома матки может не вызывать симптомов, однако у части пациенток бывают кровотечения, боли тазовых органах и брюшной полости, бесплодие и другие неблагоприятные последствия.

Ученые, статья которых опубликована в журнале BMJ Open, проанализировали данные из проспективного когортного исследования жителей провинции Юньнань. В окончательную выборку вошли 6623 женщины в возрасте 30–55 лет, еще не столкнувшиеся с менопаузой и не беременные. Участницы заполнили анкеты и предоставили информацию о менструальном анамнезе, применении противозачаточных средств, уровне образования, профессии, наличии детей, образе жизни, физической активности и питании. После опроса они прошли физическое обследование (измерения роста и веса) и гинекологическое УЗИ.

Анализ показал, что большинство участниц — 60,8% — проводили в сидячем положении по 2-3,99 часа в день. Причем речь шла не о работе: учитывали такие занятия на досуге, как игра шахматы, использование мобильных телефонов, планшетов, просмотр телевизора, чтение книг или газет, вязание.

У 562 женщин из всей выборки была миома матки. Что касается демографических характеристик, то распространенность этой патологии зависела от возраста: чаще всего миома матки встречалась в группе старше 50 лет, затем — в группе 40-49 лет и у 30-39-летних. Также одномерная логистическая регрессия показала, что с миомой матки коррелировали ИМТ, число благополучно рожденных детей, менструальный статус и сидячий образ жизни.

«По сравнению с женщинами, которые проводили сидя менее двух часов свободного времени ежедневно, у участниц, сидевших по 2-3,99 часа, 4-5,99 часа и более шести часов в день, отношение шансов составило 1,013, 1,215 и 1,936 соответственно. Скорректированный анализ показал, что сидение на досуге положительно коррелирует с риском миомы матки: ее риск у женщин, просиживавших более шести часов в день, оказался в 2,008 раза выше, чем у женщин, сидевших менее двух часов в день в свободное от работы время», — рассказали исследователи.

Они подчеркнули, что вероятность развития миомы матки была выше только у участниц, находившихся в предклиматическом периоде либо имевших индекс массы тела более 24.

Хотя причинно-следственную связь ученым не удалось установить, они предложили объяснить это среди прочего нехваткой витамина D: его дефицит, как показали предыдущие научные работы, служит фактором риска миомы матки, а малоподвижный образ жизни как раз приводит к снижению уровня этого витамина в организме. Кроме того, привычка проводить время в сидячем положении может усугублять метаболические нарушения перед менопаузой и повышать вероятность возникновения доброкачественной опухоли в мышечном слое матки.

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Медицина
# женский организм
# здоровье
# матка
# миома матки
# новообразования
# сидячая работа
# сидячий образ жизни
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27 минут назад
Фотон имеет волновую природу, он может находиться в разных местах одновременно, поэтому нельзя отследить его местоположение относительно другого

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Жанна Коркина
38 минут назад
Пишут же (ибо осознать это плохо получается), что фотон сам себе свет. Он всегда там, где ему нужно, одновременно в любой точке. Поэтому они всегда

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Vasya Ber
54 минуты назад
А. Бочаров, не верю...да и вобще все это на лажу похоже - эфира нет, а расстояния из чего тогда формируются, на каком множестве физически метрика

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
60 минут назад
Алексей Цветков, да он по сути себя телепортирует в пространстве и по падает в будущее мгновенно, а будущее можно расчитать координатами

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Евгений Тихомиров, 1) Задачи "прославиться" у меня нет. Задачи "прославится любой ценой" нет ни у одного ученого - это характеристика некоторых (не

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Михаил
1 час назад
троллинг пошел)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
1 час назад
IL IV, координата времени замедляеться в 10000 раз, и пространсво в екторе движение во столько же раз сжимаеться, и учитывая такие результаты, можно

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
1 час назад
Rustem Zakirov, Да, на плоской земле четко написали)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

John Smith
1 час назад
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smile1986777
4 часа назад
Только в первом случае это будет радио диапазон, а во втором гамма.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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