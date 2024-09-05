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Польза от занятий спортом перевесила риски из-за сопутствующих травм головы
Из прошлых исследований известно, что перенесенные в молодости черепно-мозговые травмы способны повысить риск когнитивных проблем в позднем возрасте. Однако в недавнем крупном исследовании медики не обнаружили подобной связи у людей, получивших сотрясение мозга во время любительских занятий спортом. Более того, оказалось, что такого рода физическая активность может оказывать «защитное» воздействие на мозг.
Неожиданными выводами международная группа ученых из Австралии, Великобритании и США поделилась в статье, опубликованной в Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.
Авторы назвали свою работу крупнейшим исследованием о долговременных когнитивных последствиях сотрясений мозга, связанных со спортом. Специалисты рассмотрели данные более 15 тысяч человек от 50 до 90 лет — участников британского проекта PROTECT, посвященного изучению старения мозга и когнитивных нарушений в пожилом возрасте.
В рамках исследования добровольцы выполняли серию тестов на познавательные функции — память, внимание, логическое мышление и прочее. Также с помощью профильного опросника Brain Injury Screening Questionnaire у них собрали данные о черепно-мозговых травмах на протяжении жизни. Свыше шести тысяч человек сообщили как минимум об одном сотрясении мозга, а у 510 его тяжесть оценивалась от умеренной до серьезной.
Исследователи сравнили когнитивные функции участников, которые не имели сотрясений мозга в течение жизни, перенесли одну или несколько таких травм в связи с занятиями спортом либо получили их при других обстоятельствах: например, из-за несчастного случая, автомобильной аварии, нападения и так далее.
По результатам анализа выяснилось, что люди из группы с сотрясениями мозга, связанными со спортом, набрали больше баллов в тестах на рабочую память, чем участники без подобных травм. Также у первых лучше обстояли дела со способностями к логическому мышлению.
Кроме того, у перенесших одно сотрясение мозга во время занятий спортом были выше результаты в заданиях на словесное мышление и внимание по сравнению с людьми без подобного травматического опыта.
Напротив, участники с многочисленными сотрясениями мозга, не связанными со спортом, демонстрировали сниженную скорость обработки информации и внимание, а также ухудшение вербального мышления с возрастом.
По словам исследователей, их результаты указывают на то, что польза от любительских занятий спортом для долгосрочного когнитивного здоровья перевешивает вред от возможных травм, даже если речь идет о сотрясении мозга. Однако специалисты подчеркнули, что эти выводы не касаются профессиональных спортсменов, у которых травмы головы, как правило, бывают чаще и носят более тяжелый характер.
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