Польза от занятий спортом перевесила риски из-за сопутствующих травм головы

Из прошлых исследований известно, что перенесенные в молодости черепно-мозговые травмы способны повысить риск когнитивных проблем в позднем возрасте. Однако в недавнем крупном исследовании медики не обнаружили подобной связи у людей, получивших сотрясение мозга во время любительских занятий спортом. Более того, оказалось, что такого рода физическая активность может оказывать «защитное» воздействие на мозг.

Неожиданными выводами международная группа ученых из Австралии, Великобритании и США поделилась в статье, опубликованной в Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Авторы назвали свою работу крупнейшим исследованием о долговременных когнитивных последствиях сотрясений мозга, связанных со спортом. Специалисты рассмотрели данные более 15 тысяч человек от 50 до 90 лет — участников британского проекта PROTECT, посвященного изучению старения мозга и когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

В рамках исследования добровольцы выполняли серию тестов на познавательные функции — память, внимание, логическое мышление и прочее. Также с помощью профильного опросника Brain Injury Screening Questionnaire у них собрали данные о черепно-мозговых травмах на протяжении жизни. Свыше шести тысяч человек сообщили как минимум об одном сотрясении мозга, а у 510 его тяжесть оценивалась от умеренной до серьезной.

Исследователи сравнили когнитивные функции участников, которые не имели сотрясений мозга в течение жизни, перенесли одну или несколько таких травм в связи с занятиями спортом либо получили их при других обстоятельствах: например, из-за несчастного случая, автомобильной аварии, нападения и так далее.

По результатам анализа выяснилось, что люди из группы с сотрясениями мозга, связанными со спортом, набрали больше баллов в тестах на рабочую память, чем участники без подобных травм. Также у первых лучше обстояли дела со способностями к логическому мышлению.

Кроме того, у перенесших одно сотрясение мозга во время занятий спортом были выше результаты в заданиях на словесное мышление и внимание по сравнению с людьми без подобного травматического опыта.

Напротив, участники с многочисленными сотрясениями мозга, не связанными со спортом, демонстрировали сниженную скорость обработки информации и внимание, а также ухудшение вербального мышления с возрастом.

По словам исследователей, их результаты указывают на то, что польза от любительских занятий спортом для долгосрочного когнитивного здоровья перевешивает вред от возможных травм, даже если речь идет о сотрясении мозга. Однако специалисты подчеркнули, что эти выводы не касаются профессиональных спортсменов, у которых травмы головы, как правило, бывают чаще и носят более тяжелый характер.

Ранее ученые из США предупредили, что повторяющиеся удары головой при игре в американский футбол могут серьезно повысить риск болезни Паркинсона, причем даже у любителей. В другом, близнецовом исследовании выяснилось, что даже если человек получил сотрясение мозга в молодости и, казалось бы, полностью поправился после него, наличие такой травмы повышает риск когнитивных нарушений и деменции в старости.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.