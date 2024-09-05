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11 минут назад
НИЦ «Курчатовский институт»
12

Разработан новый материал для раневой терапии

4.4

Ученые из Института высокомолекулярных соединений (филиал НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ) совместно с коллегами из НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена и Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН создали новый полимерный гидрогель для раневой терапии, использовав как основу композитные гидрогели на основе целлюлозы и полиакриламида, а в качестве биологически активного наполнителя — наночастицы диоксида церия.

Курчатовский институт
# бактериальные инфекции
# гидрогель
# медицина
# новые материалы
Раневое покрытие / © Пресс-служба Курчатовского института

Полимерные гидрогели медицинского назначения — крайне востребованные материалы. Например, их применяют для щадящих медицинских повязок, тканеинженерных матриц, имплантатов хрящевой ткани. Одно из перспективных направлений — разработка новых медицинских композитных материалов на основе полимерных гидрогелей и неорганических наночастиц.

Ученые из Института высокомолекулярных соединений (филиал НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ) совместно с коллегами из НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена и Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН создали новый полимерный гидрогель для раневой терапии, использовав как основу композитные гидрогели на основе целлюлозы и полиакриламида, а в качестве биологически активного наполнителя — наночастицы диоксида церия.

Оригинальный метод получения основы композита позволил добиться взаимного переплетения полимерных нитей целлюлозы и полиакриламида. Это обеспечило отличные механические характеристики гидрогеля – он не разрушался при сжатии в пять раз и растяжении в семь раз. А введение наночастиц оксида церия в количестве всего 0,5 процента позволило придать материалу выраженные антибактериальные свойства, а также дополнительно улучшить его прочность.

Новый композит проявляет антибактериальные свойства по отношению к известным штаммам болезнетворных микроорганизмов – золотистому стафилококку, синегнойной палочке, клебсиелле пневмонии. Это наиболее распространенные возбудители внутрибольничных инфекций, которые с трудом поддаются действию антибиотиков из-за своей высокой резистентности.

Полученный материал перспективен для использования в составе средств раневой терапии, активно подавляющих возникновение оппортунистических бактериальных инфекций. Статья о разработке опубликована в журнале Cellulose

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Курчатовский институт
21 статей
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» – одно из крупнейших научных учреждений России. Основанный в 1943 году для создания советского атомного проекта, он стал родоначальником множества новых технологий и научных направлений. Сегодня «Курчатовский институт» – мультидисциплинарный центр с широкими научными интересами и уникальной технической исследовательской базой.
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Курчатовский институт
# бактериальные инфекции
# гидрогель
# медицина
# новые материалы
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