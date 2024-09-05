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Разработан новый материал для раневой терапии
Ученые из Института высокомолекулярных соединений (филиал НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ) совместно с коллегами из НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена и Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН создали новый полимерный гидрогель для раневой терапии, использовав как основу композитные гидрогели на основе целлюлозы и полиакриламида, а в качестве биологически активного наполнителя — наночастицы диоксида церия.
Полимерные гидрогели медицинского назначения — крайне востребованные материалы. Например, их применяют для щадящих медицинских повязок, тканеинженерных матриц, имплантатов хрящевой ткани. Одно из перспективных направлений — разработка новых медицинских композитных материалов на основе полимерных гидрогелей и неорганических наночастиц.
Ученые из Института высокомолекулярных соединений (филиал НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ) совместно с коллегами из НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена и Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН создали новый полимерный гидрогель для раневой терапии, использовав как основу композитные гидрогели на основе целлюлозы и полиакриламида, а в качестве биологически активного наполнителя — наночастицы диоксида церия.
Оригинальный метод получения основы композита позволил добиться взаимного переплетения полимерных нитей целлюлозы и полиакриламида. Это обеспечило отличные механические характеристики гидрогеля – он не разрушался при сжатии в пять раз и растяжении в семь раз. А введение наночастиц оксида церия в количестве всего 0,5 процента позволило придать материалу выраженные антибактериальные свойства, а также дополнительно улучшить его прочность.
Новый композит проявляет антибактериальные свойства по отношению к известным штаммам болезнетворных микроорганизмов – золотистому стафилококку, синегнойной палочке, клебсиелле пневмонии. Это наиболее распространенные возбудители внутрибольничных инфекций, которые с трудом поддаются действию антибиотиков из-за своей высокой резистентности.
Полученный материал перспективен для использования в составе средств раневой терапии, активно подавляющих возникновение оппортунистических бактериальных инфекций. Статья о разработке опубликована в журнале Cellulose.
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Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
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