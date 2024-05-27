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23 минуты назад
Мария А.
26

Татуировки на теле связали с повышенным риском злокачественной лимфомы

5.3

Лимфатические узлы — чувствительные мишени для канцерогенных химических веществ. Появляется все больше доказательств того, что иммунологические нарушения из-за воздействия растворителей, антипиренов, пестицидов и красок для волос играют ключевую роль в начале развития злокачественных лимфом. Опасны ли в этом смысле татуировки, выяснила команда медиков из Швеции.

Медицина
# лимфатический узел
# лимфома
# онкологические заболевание
# раковые заболевания
# татуировки
Тату на лице
© Ricardo Flores, Keystone Press Agency

Татуировки — украшение тела перманентными рисунками путем внесения в дерму красящего пигмента — впервые появились еще в неолите, на исходе каменного века, примерно 4000-7000 лет до нашей эры. На Запад они пришли в конце XIX века благодаря морякам и путешественникам, приобщившимся к другим культурам, а у молодежи стали популярны после 1960-х — тогда татуировки начали делать хиппи, рок-звезды и их фанаты.

В последние несколько десятилетий стойкие рисунки на теле прочнее закрепились в моде. По данным европейских исследователей, в Германии тату есть у 20% жителей, в Италии — у 48%, а в Соединенных Штатах Америки их распространенность оценивают в 30% (согласно другим подсчетам — 46%). Так как первую наколку большинство людей делают в молодом возрасте, ученые убеждены, что воздействие некоторых химических компонентов чернил сохраняется на протяжении почти всей жизни.

Чернила, необходимые для создания татуировки, — смесь органических и неорганических цветных пигментов, предшественников и побочных продуктов синтеза пигментов, а также добавок. Цветные могут содержать первичные ароматические амины (ПАА, органические соединения), черные — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ, тоже органические), но в чернилах всех цветов присутствуют металлы: к примеру, мышьяк, хром, кобальт, свинец и никель. По данным Международного агентства по изучению рака, большое количество химических веществ, встречающихся в краске для тату, классифицируются как канцерогенные.

«Когда какой-либо антиген нарушает кожный барьер, местный иммунный ответ включает клеточно-опосредованную транслокацию (перемещение) антигена в лимфатические узлы, откуда инициируется системный иммунный ответ. Перемещение чернил татуировки выглядит крайне эффективным: по подсчетам, 32% введенного пигмента транслоцируется через шесть недель, до 99% может переместиться со временем», — отметили шведские медики, в том числе онкологи, из Лундского университета и Университетской больницы Сконе.

В своем исследовании, результаты которого опубликованы в статье для журнала eClinicalMedicine от The Lancet, они подтвердили связь между наличием татуировок у людей и злокачественной лимфомой, а также ее подтипами. Поводом для анализа стал тот факт, что в мире наблюдается рост числа пациентов с такими онкопатологиями, который во многом остается необъяснимым.

«Крайне важно понять любую связь с образом жизни. Насколько нам известно, только в одном исследовании татуировки рассматривали как фактор, влияющий на риск развития лимфомы. Однако тогда не обнаружили доказательств, ведь данные брали за период 2000-2004 годов, когда татуировки еще не были столь популярны», — подчеркнули авторы новой научной работы.

Они провели исследование «случай — контроль» среди всех жителей Швеции и выявили почти три тысячи случаев злокачественной лимфомы, диагностированной с 2007 по 2017 год у лиц в возрасте 20-60 лет. Данные взяли из Шведского национального онкологического регистра. В качестве контрольной группы выступили 8967 случайных человек соответствующего возраста и пола, информация о которых содержалась в регистре сведений о населении.

Помимо этого, медики учитывали результаты опросов, которое в 2021 году организовало Статистическое управление Швеции, — к этому времени умер 331 из 2938 заболевших (11%). Под татуировками подразумевали перманентные рисунки для декоративных и косметических (перманентный и полуперманентный макияж, микроблейдинг) либо медицинских (восстановление кожи после мастэктомии или ожогов) целей.

Специалисты применили статистическую модель под названием «логистическая регрессия», чтобы уточнить корреляцию между наличием тату и подтипами лимфомы: лимфомы Ходжкина, фолликулярной, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы, нефолликулярной индолентной В-клеточной лимфомы, лимфомы маргинальной зоны, мантийной, клеточной, агрессивной Т-клеточной и других. При оценке учитывали продолжительность воздействия чернил (от нуля до двух лет, от трех до 10 или более 11) и факторы образа жизни, в частности опасную работу и прием иммунодепрессантов. 

Наиболее распространенными подтипами оказалась диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома (28%), лимфома Ходжкина (21%) и фолликулярная лимфома (18%). Средний возраст на момент постановки диагноза колебался от 51 до 57 лет. Пациенты с лимфомой Ходжкина были моложе — в среднем 36 лет.

Тату имели 21% человек в группе онкобольных и 18% участников контрольной группы, почти половина (40%) решились лишь на одну наколку. Их делали примерно в одном и том же возрасте — в 23 и 22 года соответственно. Правда, в 13% случаев люди не стали обращаться к профессиональному тату-мастеру.

«Участники с татуировками имели более высокий риск злокачественной лимфомы, чем участники без татуировок, — в 1,21 раза. Скорректированная оценка составила 1,18. Вероятность развития лимфомы была наивысшей, если после первой татуировки проходило менее двух лет (1,81). Она снижалась в течение трех-десяти лет, но, по-видимому, снова возрастала у людей, которые сделали первое тату более чем за 11 лет до постановки диагноза. Риск, связанный с воздействием татуировки, был самым высоким для диффузной крупноклеточной В-клеточной (1,30) и фолликулярной лимфомы (1,29)», — рассказали исследователи.

Однако на риск не влияли цвет пигмента и общая площадь татуированной поверхности тела. Наоборот, он оказался наиболее высоким у людей с тату, которые по размеру были меньше ладони. В одном из анализов наличие только черных/серых рисунков на коже позволило предположить более высокую вероятность онкопатологии — в 1,32 раза по сравнению с показателем в 1,11 для черных и цветных тату (одновременно). Радикально изменить ситуацию помогло удаление татуировок лазером.

«Наша научная работа стала первой, в которой на примере большой выборки дается представление о возможной корреляции между татуировками и лимфомой. Но, поскольку причинно-следственную связь пока нельзя установить, необходимы дополнительные исследования», — подытожили медики.

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Медицина
# лимфатический узел
# лимфома
# онкологические заболевание
# раковые заболевания
# татуировки
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