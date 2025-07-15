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Летом Земля ускорила вращение и «украла» доли секунд у суток
Летние дни считаются самыми длинными. Но в 2025 году астрономы фиксируют неожиданный парадокс: некоторые июльские и августовские дни стали и станут самыми короткими за долгое время. Неужели время действительно начало бежать быстрее? Ответ кроется в таинственном ускорении вращения нашей планеты, которое заставляет полные сутки «сжиматься» на драгоценные миллисекунды.
Вращение Земли вокруг своей оси задает ритм жизни — смену дня и ночи, продолжительность суток. Люди привыкли считать эти сутки постоянными, равными почти 24 часам. Однако на самом деле скорость вращения планеты никогда не была абсолютно стабильной. Она слегка колеблется под влиянием сложного комплекса сил.
Эти колебания настолько малы, что обычный человек их не замечает, но они важны для работы навигационных систем и спутников. Ученым нужно отслеживать и прогнозировать эти колебания с миллисекундной точностью, чтобы своевременно вносить поправки в эталонные системы времени и координат и гарантировать высокую точность навигации и работы спутников.
Астрономы и геодезисты на протяжении десятилетий с помощью методов радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами и высокоточных атомных часов отслеживают вращение Земли относительно «неподвижного» космического пространства. Разница между фактически измеренным временем одного оборота нашей планеты относительно «неподвижного» пространства и средними солнечными сутками, равными 86 400 секундам, называют «длиной дня». Эта величина постоянно меняется, пусть и на микроскопические доли секунды.
В июле 2025 года специалисты Военно-морской обсерватории США и Международной службы вращения Земли зафиксировали самое быстрое вращение планеты с начала года: сутки 10 июля сократились на 1,34 миллисекунды. И это, по прогнозам, не предел. Вторая половина июля и начало августа могут принести еще более короткие сутки.
Укороченные сутки не редкость в последние годы. За последние 10 лет средняя продолжительность дня на Земле постепенно уменьшается. С 2020-го количество дней, которые занимают чуть меньше 24 часов, заметно выросло. Причины кроются внутри планеты и в ее внешней среде.
Во-первых, вращение Земли зависит от процессов, происходящих в ее ядре, мантии и коре. Перемещения масс внутри планеты влияют на распределение инерции, а значит, на скорость вращения.
Во-вторых, роль играет атмосфера. Изменения давления, ветров и температуры могут слегка ускорять или замедлять вращение. Например, крупные климатические явления вроде Эль-Ниньо или Ла-Нинья могут оставить след в астрономической статистике.
Наконец, важно положение Луны. Ее притяжение вызывает приливы и отливы, а также постепенно отдаляет спутник от Земли. Сейчас Луна отходит от нашей планеты примерно на четыре сантиметра в год. Энергия, которую Земля теряет на приливы, тормозит ее вращение, но очень медленно.
Так было не всегда. Да, прямо сейчас Земля вращается чуть быстрее обычного, дни становятся короче. Однако в грандиозном масштабе всей истории планеты она неуклонно замедляется, а дни потихоньку становятся длиннее. Авторы последних исследований доказали, что 70 миллионов лет назад, во времена динозавров, сутки длились примерно 23,5 часа.
Этот тренд сохранится и в будущем. Но, как отметил профессор Кларк Уилсон из Техасского университета в США, темпы изменений настолько мизерны, что заметить их в рамках человеческой жизни невозможно — процесс растянется на миллиарды лет.
Вообще вращение Земли напоминает качели: исследователи фиксируют краткосрочные колебания. Бывают периоды замедления, например в 1970-х или в начале 1990-х годов, когда сутки превышали 24 часа более чем на две миллисекунды. Бывают фазы ускорения, как сейчас.
Понять, почему так происходит, не просто. Ученые до сих пор не до конца разобрались во всех факторах, влияющих на вращение Земли. Иногда изменения вызваны тектонической активностью, иногда — перераспределением водных масс.
Климатические изменения, происходящие по причине деятельности человека, могут ускорять изменение продолжительности суток. Когда лед тает и вода поступает в океаны, она перераспределяется ближе к экватору. Земля становится более приплюснутой и вращается медленнее — как фигурист, который вытянул руки. Если же массы, наоборот, концентрируются ближе к центру — скорость увеличивается.
«Все эти эффекты переплетаются. Предсказать, как именно будет вести себя планета, очень сложно. Земля — сложный объект. Даже самые незначительные изменения требуют точных и постоянных наблюдений», — пояснил Ник Стаматакос, глава отдела ориентации Земли в Военно-морской обсерватории США.
С начала лета ученые фиксируют ускорение вращения Земли, то есть она совершает полный оборот вокруг своей оси чуть быстрее, чем обычно. Это заметно в масштабе суток: они становятся короче на доли миллисекунды. Подобные скачки не редкость и не сигнал к глобальным переменам. Такие ускорения — лишь краткие колебания, возникающие на фоне общего замедления.
Но за сухими цифрами кроется нечто большее. Это не просто статистика для астрономов, а напоминание, что даже такие, казалось бы, неизменные вещи, как длина суток, подвержены переменам. А, значит, и время действительно может ускоряться — особенно летом, когда оно и без того пролетает незаметно.
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