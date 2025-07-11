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Слушатели узнают об автографах и экслибрисах, которые многое могут рассказать о судьбах книг и их владельцев, а также о формировании рукописных коллекций.
О мероприятии
Книги, рукописи и литографии из Библиотеки Лазаревского института представляют ценный материал для изучения истории московского востоковедения. Значительная доля этих материалов сейчас содержится в Фонде редких книг Научной библиотеки имени И. Г. Тюлина МГИМО (У) МИД РФ, еще часть коллекции Лазаревского института оказалась в 1920-х гг. в Армении и теперь хранится в Матенадаране.
Библиотека Лазаревского института пополнялась главным образом книгами, подаренными основателями и попечителями этого учебного заведения — Христофором и Иоанном Лазаревыми, а также воспитанниками и преподавателями Института, российскими востоковедами, дипломатами и купцами, в частности армянским купечеством Ирана, о чем свидетельствуют разнообразные автографы, экслибрисы, пометки и владельческие надписи на книгах и рукописях.
Слушатели узнают об интересных находках, которые можно обнаружить на страницах книг. Среди таких изданий — турецкая литография рассказов о Ходже Насреддине (1886) с автографом В. Ф. Минорского, персидский толковый словарь Гийас ад-Дина Мухаммада б. Джалал ад-Дина Рампури, принадлежавший известному дипломату Я. А. Эйнгорну.
Кандидат филологических наук Татьяна Аникеева и доктор исторических наук Илья Зайцев поделятся примерами автографов и экслибрисов, которые многое могут рассказать о судьбах книг и их владельцев, а также о формировании рукописных коллекций. Для истории российского востоковедения это значимый источник информации, который активно используется в последнее время.
ул. Моховая, 6, 8
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