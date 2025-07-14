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Инфографика: о чем люди спрашивают ChatGPT
Менее чем за два года число активных пользователей большой языковой модели ChatGPT достигло 500 миллионов в месяц. Чем ИИ привлекает людей, и что они у него спрашивают? Ответы на эти вопросы сотрудники портала Visualcapitalist представили в инфографике ниже, основанной на данных Sensor Tower.
Разработка программного кода стала самой популярной категорией для пользователей ChatGPT, на которую приходится 29% всех запросов. Помимо упрощения задач кодирования на разных языках программирования, ChatGPT может помочь в отладке и автоматизации задач.
Запросы по истории и обществоведению заняли второе место: 15% от общей доли. Следом за ними идут вопросы, касающиеся ИИ и машинного обучения (14%).
На четвертой позиции расположилась категория запросов по экономике, финансам и налогам (13%), пользователи все чаще ищут информацию об акциях, рынках и макроэкономических тенденциях. Затем следуют развлекательные запросы (8%), получение учебной информации (7%), технические запросы (5%), запросы юридической (4%) и политической (3%) направленности, а также связанные с экологией и климатом (2%).
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.
Вулканический ад и подледный океан: может ли существовать жизнь на спутниках планет Солнечной системы
Представьте мир, где извергаются серные вулканы высотой в 60 раз больше Эвереста, под 20-километровым льдом скрываются океаны, мощные гейзеры выбрасывают струи водяного пара в космос, а реки из жидкого метана стекают в углеводородные моря. Так выглядят спутники планет Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему они считаются самыми перспективными местами для поиска жизни и колонизации.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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