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Инфографика: о чем люди спрашивают ChatGPT

Менее чем за два года число активных пользователей большой языковой модели ChatGPT достигло 500 миллионов в месяц. Чем ИИ привлекает людей, и что они у него спрашивают? Ответы на эти вопросы сотрудники портала Visualcapitalist представили в инфографике ниже, основанной на данных Sensor Tower.

Инфографика: о чем люди спрашивают ChatGPT/ © Visualcapitalist

Разработка программного кода стала самой популярной категорией для пользователей ChatGPT, на которую приходится 29% всех запросов. Помимо упрощения задач кодирования на разных языках программирования, ChatGPT может помочь в отладке и автоматизации задач.

Запросы по истории и обществоведению заняли второе место: 15% от общей доли. Следом за ними идут вопросы, касающиеся ИИ и машинного обучения (14%).

На четвертой позиции расположилась категория запросов по экономике, финансам и налогам (13%), пользователи все чаще ищут информацию об акциях, рынках и макроэкономических тенденциях. Затем следуют развлекательные запросы (8%), получение учебной информации (7%), технические запросы (5%), запросы юридической (4%) и политической (3%) направленности, а также связанные с экологией и климатом (2%).