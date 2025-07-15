О мероприятии

Аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова, ученый-физик Максим Михайлович Вялков всего за час совершит головокружительное путешествие от знакомых основ школьной физики к самым передовым и загадочным рубежам познания Вселенной. Слушатели узнают, что современная наука знает о фундаментальных частицах, и — что еще важнее — с какими грандиозными «белыми пятнами» ученые сталкиваются сегодня (темная материя, квантовая гравитация и многое другое).

Лектор покажет, как обычные стаканчики кофе становятся невероятно наглядной аналогией, чтобы объяснить самые важные принципы мира элементарных частиц.

Расписание ул. Крымский Вал, д.9, стр. 11 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация