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Лекция
16+
Квантовая физика в стаканчике кофе

Слушатели узнают, что современная наука знает о фундаментальных частицах.

Парк Горького
16 июля, 19:30 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Крымский Вал, д.9, стр. 11

О мероприятии

Аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова, ученый-физик Максим Михайлович Вялков всего за час совершит головокружительное путешествие от знакомых основ школьной физики к самым передовым и загадочным рубежам познания Вселенной. Слушатели узнают, что современная наука знает о фундаментальных частицах, и — что еще важнее — с какими грандиозными «белыми пятнами» ученые сталкиваются сегодня (темная материя, квантовая гравитация и многое другое).

Лектор покажет, как обычные стаканчики кофе становятся невероятно наглядной аналогией, чтобы объяснить самые важные принципы мира элементарных частиц.

Расписание
16
Среда
Июль 2025
ул. Крымский Вал, д.9, стр. 11 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Крымский Вал, д.9, стр. 11

15 июля, 11:55
Александр Речкин
1
# квантовая механика
# теории
# физика
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Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
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