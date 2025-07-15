«Змеиный мускус» отпугнул и даже уничтожил опасный вид муравьев

В основании хвоста всех змей расположена пара пахучих желез, из которых выделяется неприятно пахнущая жидкость, если их беспокоят. Американские биологи решили выяснить: могут ли эти выделения отпугивать или уничтожать красных огненных муравьев, которые представляют большую опасность для человека и животных.

Ученые из Центра медицинской, сельскохозяйственной и ветеринарной энтомологии Министерства сельского хозяйства США и Смитсоновского национального парка (США) провели серию экспериментов, чтобы изучить реакцию красных огненных муравьев Solenopsis invicta и древесных муравьев Camponotus floridanus на секрет, собранный из пахучих желез нескольких видов змей, обитающих в Северной и Южной Америке.

Выяснилось, что вдыхание паров змеиных выделений не оказывает никакого действия на оба вида муравьев. Через час пребывания в фумигационном аппарате все особи остались живы, их поведение не изменилось.

В следующем эксперименте ученые увидели, что и красные огненные, и древесные муравьи выбирают каплю чистой воды с раствором сахарозы и стараются избегать раствора, если в него добавлены выделения всех четырех видов змей. Например, каплю чистой воды через две минуты окружили все 35 красных огненных муравьев. Но ни один из них не коснулся воды с добавлением секрета желез императорского питона. Так же вели себя древесные муравьи.

Наконец, несколько тестов на контактную токсичность показали: после нанесения чистого секрета всех четырех видов змей погибли от 49 до 65 процентов насекомых. Часть из них умирали практически мгновенно, другие сначала демонстрировали признаки паралича. Правда, некоторые смогли восстановиться через несколько часов.

Ученые считают, что причина такого воздействия кроется в химическом составе секрета пахучих желез змей. Анализы показали, что в нем содержатся карбоновые кислоты, обладающие уже доказанными в других исследованиях инсектицидными свойствами.

Свои выводы ученые представили в журнале Sci Nat.

Эксперименты американских исследователей имеют большой практический потенциал для разработки инсектицидов на основе естественных компонентов. В перспективе это позволит сократить использование синтетических средств для борьбы с вредными насекомыми и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Красные огненные муравьи Solenopsis invicta изначально обитали в Аргентине и Парагвае. Благодаря исключительной приспособляемости они распространились далеко за пределы своего естественного ареала и сегодня встречаются в Северной Америке, на юге Европы, в Китае и Австралии. Они наносят ущерб посевам сельскохозяйственных культур, вытесняют местные виды муравьев и других насекомых. Укусы красных огненных муравьев крайне болезненны и могут вызвать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока и смерти.

Древесные муравьи Camponotus floridanus обитают на юге США. Гнездятся в мертвой и живой древесине, в различных деревянных постройках, в пустотах бетонных стен, могут проникать в дома и во Флориде считаются вредителями.

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Денис Яковлев 37 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.