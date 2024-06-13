Американские ученые доказали, что вращение внутреннего ядра Земли замедляется

Движение внутреннего ядра нашей планеты интересует ученых уже несколько десятилетий. Долгое время считалось, что оно вращается значительно быстрее поверхности Земли. Однако ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что ядро стало замедляться.

Наглядно изучить внутреннее ядро Земли сейчас невозможно, так как оно находится на глубине примерно пяти тысяч километров. Поэтому ученым приходится исследовать его по косвенным признакам, например по характеру сейсмических волн во время землетрясений.

Этим же способом воспользовались американские геофизики. Они проанализировали данные сейсмической активности в районе Южных Сандвичевых островов во время 121 землетрясения, которые произошли с 1991 по 2023 год, а также учли данные ядерных испытаний 1970-х годов. Их проводили советские, американские и французские военные.

Внутреннее ядро Земли — самая глубокая геосфера радиусом около 1220 километров. По предположениям ученых, оно состоит из сплавов никеля и железа, а также некоторых легких элементов. Температура в нем достигает 5400 градусов Цельсия.

Результаты исследования показали, что вращение внутреннего ядра нашей планеты замедлилось примерно с 2010 года. Теперь его скорость меньше скорости верхних слоев Земли. Таким образом, оно как будто «движется в обратную сторону» относительно коры. По словам одного из авторов научной работы Джона Э. Видейла, это может быть связано со «вспениванием» окружающего внешнего ядра из расплавленного железа, генерирующего магнитное поле Земли, а также с силами гравитации из плотных областей вышележащей каменной мантии.

Внутреннее ядро играет важную роль в «перемешивании» внешнего слоя геосферы, а также для поддержания магнитного поля планеты.

«Когда мы впервые увидели данные сейсмограммы, которые намекали на замедление, были озадачены. Но когда мы обнаружили еще два десятка подтверждений этого процесса, поняли, что это не ошибка», — отметил Джон Э. Видейл.

Пока ученые не могут однозначно сказать, как это повлияет на планету и жизнь на ней. По некоторым данным, замедление способно на тысячную долю секунды изменить продолжительность дня на Земле, однако человек этого даже не заметит.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии планируют продолжать изучать движение внутреннего ядра, чтобы детальнее понимать его траекторию и определить причины изменения вращения.

Научная работа опубликована в журнале Nature.

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