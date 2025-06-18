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Названа стоимость вывода килограмма полезной нагрузки в космос ракетой «Союз-5»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что перспективная двухступенчатая ракета среднего класса «Союз-5» сможет запускать полезную нагрузку по цене 300 тысяч рублей за один килограмм.

Художественное изображение двухступенчатой ракеты среднего класса «Союз-5» / © «Роскосмос»

Новая ракета «Союза-5», первый пуск которой запланировали на декабрь 2025 года, сможет выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 17 тонн полезной нагрузки. Это почти в два раза больше, чем отправляет действующий носитель «Союз-2» (8,7 тонны).

Это обстоятельство позволит снизить стоимость выведения килограмма на орбиту с 500 до 300 тысяч рублей. Для сравнения: запуск одного килограмма полезной нагрузки на НОО частично многоразовой ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX обходится в 2939 долларов США, или чуть больше 230 тысяч рублей по курсу.