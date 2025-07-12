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Опубликован предварительный отчёт авиакатастрофы Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India

По предварительным данным расследования, лайнер Air India потерял тягу почти сразу после взлёта из-за одновременного отключения подачи топлива к двигателям. Скорее всего это сделал один из пилотов.

Место крушения Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмедабаде / © REUTERS, Francis Mascarenhas

12 июня Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший рейсом из Ахмедабада в Лондон, потерпел катастрофу вскоре после взлёта. Погибли 260 человек — 241 из 242 находившихся на борту, а также 19 человек на земле. Это стало самым смертоносным авиаинцидентом последних десяти лет.

Предварительный отчёт, опубликованный 12 июля Индийским бюро расследования авиационных происшествий (AAIB), указывает на «потерю тяги» вскоре после отрыва от взлётной полосы. За считанные секунды после взлёта два ключевых топливных переключателя в кабине пилотов почти одновременно перешли в положение cutoff — что фактически перекрыло подачу топлива в оба двигателя.

На записи с «чёрного ящика» слышно, как один пилот спрашивает другого: «Зачем ты выключил топливо?» На что получает ответ: «Я этого не делал». Кто из них произнёс какие фразы, пока неизвестно. До падения с борта прозвучал сигнал бедствия «Mayday».

Согласно данным отчёта, отключение произошло на высоте около 650 футов (198 метров). Потеряв высоту, самолёт задел деревья и промышленную трубу, а затем врезался в здание и загорелся. Несмотря на это, на месте крушения переключатели топлива были в позиции run, что говорит о попытке перезапустить двигатели.

Командир судна — Сумит Сабхарвал (56 лет), опыт — более 15 600 часов, в том числе в роли инструктора Air India. Второй пилот — Клайв Кундер (32 года), 3400 часов налёта. Ни один из них, по мнению авиаэкспертов, не мог случайно перевести оба переключателя — на это требуются намеренные действия.

Американские специалисты, включая Джона Нэнса и Энтони Брикхауса, подчеркивают: такая последовательность действий крайне нетипична и требует тщательной проверки — возможно, конструкция кабины Boeing 787 требует доработки.

Ram Mohan Naidu, министр гражданской авиации Индии, призвал не делать преждевременных выводов: «Дождитесь итогов расследования».

Компания Boeing заявила, что оказывает полное содействие следствию. GE Aerospace (производитель двигателей) пока не прокомментировала ситуацию. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) выразили готовность оперативно отреагировать на любые выявленные риски.