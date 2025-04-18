Первый в мире аналог «Оземпика» в таблетках успешно прошел испытания

Быстро выяснилось, что лекарства вроде «Оземпика» и «Мунджаро», которые выпустили американские и норвежские фармацевты для лечения диабета, снижают аппетит, что приводит к потере лишнего веса. Другие компании, пытаясь вскочить в последний вагон уходящего поезда, заявили о выпуске аналогов. Но никому не удалось решить самую большую проблему: делать инъекции — это не очень удобно. Один из лидеров снова оказался на высоте: фармацевтический гигант Eli Lilly объявил об успешных испытаниях такого препарата в таблетках.

Третья фаза клинических испытаний продлилась 40 недель. В плацебо-контролируемом исследовании участвовали 559 человек с диабетом второго типа из США, Китая, Индии, Японии и Мексики.

Испытуемые, принимавшие 36 миллиграммов экспериментального препарата орфорглипрон, потеряли в среднем 7,3 килограмма — это 7,9 процента веса. Дозы в три и 12 миллиграммов привели к более скромным результатам — 4,7 и 6,1 процента соответственно. Но даже эти показатели впечатляют: принимавшие пустышку избавились всего от 1,6 процента жира.

Среднее содержание сахара в крови у испытуемых тоже снизилось. Прием доз в 12 и 36 миллиграммов показал статистически значимые результаты: показатели упали в среднем на 1,3 и 1,6 процента.

Полный отчет компания Eli Lilly пообещала представить на встрече Американской диабетической ассоциации (США) в июне. Тогда же подробные результаты исследования будут опубликованы в рецензируемом научном журнале.

Уже в конце 2025 года фармацевтический гигант собирается подать заявку в регулирующие органы для получения разрешения на продажу орфорглипрона. При этом Eli Lilly осторожно уточнила: пока все сделанные заявления — это прогнозы. Нет никаких гарантий, что итоги дополнительных испытаний будут полностью соответствовать результатам исследований, проведенных на сегодня.

Тем временем стоимость акций Eli Lilly на фондовом рынке выросла на 16 процентов. Акции производителя «Оземпика» норвежской Novo Nordisk, упав более чем в два раза за последний год, потеряли еще семь процентов.

Орфорглипрон относится к классу так называемых агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Его нужно будет принимать один раз в день.

Самые известные препараты такого типа — «Оземпик» и «Мунджаро». Оба работают одинаково, регулируя уровень сахара и обмен веществ в целом, но действующие вещества у этих лекарств разные: семаглутид и тирзепатид. Первый воздействует только на рецепторы гормона GLP-1, а второй — на GLP-1 и GIP. По некоторым данным, агонисты рецепторов GLP-1 не только помогают похудеть, но и снижают тягу к алкоголю и кокаину.

Заметим: несмотря на высокую эффективность, такие препараты имеют в некоторых случаях значительные побочные эффекты. Наиболее частые из них — тошнота и рвота. Если из-за этого прекратить их прием, потерянные килограммы быстро возвращаются.

Поэтому сидеть на таких препаратах, возможно, придется всю жизнь. Что произойдет со страдающими ожирением пациентами лет через 20 — никто не берется прогнозировать.

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