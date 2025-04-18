Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый в мире аналог «Оземпика» в таблетках успешно прошел испытания
Быстро выяснилось, что лекарства вроде «Оземпика» и «Мунджаро», которые выпустили американские и норвежские фармацевты для лечения диабета, снижают аппетит, что приводит к потере лишнего веса. Другие компании, пытаясь вскочить в последний вагон уходящего поезда, заявили о выпуске аналогов. Но никому не удалось решить самую большую проблему: делать инъекции — это не очень удобно. Один из лидеров снова оказался на высоте: фармацевтический гигант Eli Lilly объявил об успешных испытаниях такого препарата в таблетках.
Третья фаза клинических испытаний продлилась 40 недель. В плацебо-контролируемом исследовании участвовали 559 человек с диабетом второго типа из США, Китая, Индии, Японии и Мексики.
Испытуемые, принимавшие 36 миллиграммов экспериментального препарата орфорглипрон, потеряли в среднем 7,3 килограмма — это 7,9 процента веса. Дозы в три и 12 миллиграммов привели к более скромным результатам — 4,7 и 6,1 процента соответственно. Но даже эти показатели впечатляют: принимавшие пустышку избавились всего от 1,6 процента жира.
Среднее содержание сахара в крови у испытуемых тоже снизилось. Прием доз в 12 и 36 миллиграммов показал статистически значимые результаты: показатели упали в среднем на 1,3 и 1,6 процента.
Полный отчет компания Eli Lilly пообещала представить на встрече Американской диабетической ассоциации (США) в июне. Тогда же подробные результаты исследования будут опубликованы в рецензируемом научном журнале.
Уже в конце 2025 года фармацевтический гигант собирается подать заявку в регулирующие органы для получения разрешения на продажу орфорглипрона. При этом Eli Lilly осторожно уточнила: пока все сделанные заявления — это прогнозы. Нет никаких гарантий, что итоги дополнительных испытаний будут полностью соответствовать результатам исследований, проведенных на сегодня.
Тем временем стоимость акций Eli Lilly на фондовом рынке выросла на 16 процентов. Акции производителя «Оземпика» норвежской Novo Nordisk, упав более чем в два раза за последний год, потеряли еще семь процентов.
Орфорглипрон относится к классу так называемых агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Его нужно будет принимать один раз в день.
Самые известные препараты такого типа — «Оземпик» и «Мунджаро». Оба работают одинаково, регулируя уровень сахара и обмен веществ в целом, но действующие вещества у этих лекарств разные: семаглутид и тирзепатид. Первый воздействует только на рецепторы гормона GLP-1, а второй — на GLP-1 и GIP. По некоторым данным, агонисты рецепторов GLP-1 не только помогают похудеть, но и снижают тягу к алкоголю и кокаину.
Заметим: несмотря на высокую эффективность, такие препараты имеют в некоторых случаях значительные побочные эффекты. Наиболее частые из них — тошнота и рвота. Если из-за этого прекратить их прием, потерянные килограммы быстро возвращаются.
Поэтому сидеть на таких препаратах, возможно, придется всю жизнь. Что произойдет со страдающими ожирением пациентами лет через 20 — никто не берется прогнозировать.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
Субнептун K2-18b в 124 световых годах от Земли показал наличие диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере. На нашей планете их вырабатывают только водоросли, то есть это признаки жизни. Но ситуация на K2-18b такова, что вообще непонятно, как там могли бы выжить организмы такой сложности.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
Субнептун K2-18b в 124 световых годах от Земли показал наличие диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере. На нашей планете их вырабатывают только водоросли, то есть это признаки жизни. Но ситуация на K2-18b такова, что вообще непонятно, как там могли бы выжить организмы такой сложности.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Легчайший газ, незаменимый реагент и трудное топливо: все, что вы хотели знать про водородную экономику, но боялись спросить
Депрессия: что за зверь?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии