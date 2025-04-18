Химики заставили свинец от пуль светиться на месте преступления

Нидерландские ученые нашли уникальный и в то же время простой метод обнаружения продуктов выстрела из огнестрельного оружия. Разработанный ими реактив преобразует микроскопические частицы свинца в полупроводники, и они под воздействием ультрафиолета начинают светиться. Эксперты-криминалисты полиции Амстердама уже начали тестировать технологию в своих расследованиях.

Изначально команда химиков работала над обнаружением свинца как токсичного металла в быту — в посуде, стекле, строительной пыли. Убедившись в действенности подхода, исследователи решили усовершенствовать его в помощь правоохранительным органам. В своей статье ученые оговорились, что хотя сейчас доступны бессвинцовые пули, эксперты-криминалисты на практике часто сталкиваются именно с патронами, содержащими свинец. Продукты выстрела — наиболее распространенные объекты в криминалистике. Их анализ занимает определенное время, поскольку образцы отправляют в лабораторию и изучают с помощью специального дорогостоящего оборудования.

Разработанная учеными технология фотолюминесцентного анализа свинца позволит следствию сразу по прибытию на место преступления собрать улики. Суть в следующем: на выбранные участки наносится специальный реактив, запускающий процесс трансформации частичек металла в полупроводники на основе галогенида свинца и перовскита CH 6 BrN (гибкого и легкого полупроводникового материала, поглощающего свет, а затем испускающего лучи с определенной длиной волны). Стоит посветить на эти поверхности ультрафиолетовой лампой, и свинец выдает себя ярким зеленым свечением, заметным даже невооруженным глазом.

Для экспериментов ученые взяли пистолеты Glock 19 Gen5 и Walther P99Q NL со стандартными девятимиллиметровыми пулями с цельнометаллической оболочкой. Стреляли по неотбеленной хлопчатобумажной ткани с расстояния не больше двух метров. После нанесения реактива исследователи отчетливо увидели люминесценцию образовавшихся следов свинца. Кроме того, выяснилось, что на руках стрелявших они остались даже после мытья кожи с мылом. Этот эффект оказался неожиданным и вдвойне полезным для оперативников, ведь преступники всегда стараются уничтожить улики.

Ученые отметили, что предложенный ими метод послужит не только криминалистам для быстрой проверки потенциальных подозреваемых и свидетелей с целью получения доказательств: технологию можно использовать для мониторинга окружающей среды и поиска свинцового загрязнения в воде и почве.

Свинец под воздействием реактива и ультрафиолета флуоресцирует зеленым светом, а ткань — синим / © Kendra Adelberg et al.

Научная работа опубликована в журнале Forensic Science International.

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