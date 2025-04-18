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Физики создали линзу со свойствами белой и черной дыр
Ученые использовали хром и две прямоугольные призмы, чтобы воссоздать эффект черных и белых дыр на свет. Оптическое устройство успешно поглощает или отталкивает излучение в зависимости от его поляризации.
Черные дыры — объекты огромной массы, которые так сильно искривляют пространство-время, что безвозвратно захватывают свет и материю. Для них разработана теоретическая база, и, хотя не все вопросы в теории черных дыр закрыты, черные дыры определенно существуют. Другая концепция — белая дыра — до сих пор остается в большей степени теоретической. Это противоположность черной дыре: она не поглощает, а не дает к себе приблизиться ни свету, ни материи.
Команда физиков разработала новое оптическое устройство, действующее подобно черным и белым дырам. Оно основано на идеальном когерентном поглощении световых волн. В зависимости от поляризации устройство может либо почти полностью поглощать, либо отражать свет. Ученые описали его в журнале Advanced Photonics.
Устройство состоит из двух призм по 90 градусов с двумя внутренними углами из стекла BK7, отполированного до гладкости 80 микрометров. Высота призмы — 15 миллиметров, ширина «ноги» — 21,3 миллиметра. Поверхность одной из призм покрыта слоем хрома толщиной 20 нанометров и совмещена с другой линзой с применением жидкости с совпадающим со стеклом показателем преломления.
Устройство из двух призм формирует из падающих на них световых волн стоячую волну. Она взаимодействует с поглощающим слоем хрома и полностью поглощает или пропускает свет в зависимости от его поляризации. Устройство либо «глотает», либо отталкивает свет.
«Небесные явления, особенно черные дыры, на протяжении поколений будоражили воображение и любопытство человека. Создание их аналогов — способ прикоснуться к физике удаленных объектов, поскольку математические структуры и физические принципы повторяются удивительным образом в самых разных системах — от космоса до нано- и пикомасштабных устройств», — рассказала ведущий автор исследования, профессор Саутгемптонского университета (Великобритания) Нина Вайдья (Nina Vaidya).
Эксперименты доказали, что новое устройство действительно управляет электромагнитными волнами аналогично тому, как гравитационные черные и белые дыры взаимодействуют со светом. По данным проведенного моделирования, в случае аналога черной дыры устройство успешно не отражает свет, а в случае аналога белой дыры — формирует стоячую волну за счет интерференции падающего и отраженного света.
Созданное физиками оптическое устройство можно использовать как аналог для изучения и моделирования физики удаленных космических объектов, а также в качестве практической основы для целого ряда приложений, связанных с управлением электромагнитными волнами и усилением взаимодействия света с веществом, — от детекторов и преобразования энергии до технологий маскировки.
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Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
Субнептун K2-18b в 124 световых годах от Земли показал наличие диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере. На нашей планете их вырабатывают только водоросли, то есть это признаки жизни. Но ситуация на K2-18b такова, что вообще непонятно, как там могли бы выжить организмы такой сложности.
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