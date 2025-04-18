  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Evgenia Vavilova
1

Физики создали линзу со свойствами белой и черной дыр

4.1

Ученые использовали хром и две прямоугольные призмы, чтобы воссоздать эффект черных и белых дыр на свет. Оптическое устройство успешно поглощает или отталкивает излучение в зависимости от его поляризации.

Физика
# белые дыры
# оптика
# поляризация света
# призма
# хром
# Черные дыры
Устройство двойной призмы с тонкой пленкой между деталями, показанной как темная область в центре, имитирует черную дыру / © Nina Vaidya (University of Southampton).
Устройство двойной призмы с тонкой пленкой между деталями, показанной как темная область в центре, имитирует черную дыру / © Nina Vaidya (University of Southampton).

Черные дыры — объекты огромной массы, которые так сильно искривляют пространство-время, что безвозвратно захватывают свет и материю. Для них разработана теоретическая база, и, хотя не все вопросы в теории черных дыр закрыты, черные дыры определенно существуют. Другая концепция — белая дыра — до сих пор остается в большей степени теоретической. Это противоположность черной дыре: она не поглощает, а не дает к себе приблизиться ни свету, ни материи.

Команда физиков разработала новое оптическое устройство, действующее подобно черным и белым дырам. Оно основано на идеальном когерентном поглощении световых волн. В зависимости от поляризации устройство может либо почти полностью поглощать, либо отражать свет. Ученые описали его в журнале Advanced Photonics.

Устройство состоит из двух призм по 90 градусов с двумя внутренними углами из стекла BK7, отполированного до гладкости 80 микрометров. Высота призмы — 15 миллиметров, ширина «ноги» — 21,3 миллиметра. Поверхность одной из призм покрыта слоем хрома толщиной 20 нанометров и совмещена с другой линзой с применением жидкости с совпадающим со стеклом показателем преломления.

Устройство из двух призм формирует из падающих на них световых волн стоячую волну. Она взаимодействует с поглощающим слоем хрома и полностью поглощает или пропускает свет в зависимости от его поляризации. Устройство либо «глотает», либо отталкивает свет.

«Небесные явления, особенно черные дыры, на протяжении поколений будоражили воображение и любопытство человека. Создание их аналогов — способ прикоснуться к физике удаленных объектов, поскольку математические структуры и физические принципы повторяются удивительным образом в самых разных системах — от космоса до нано- и пикомасштабных устройств», — рассказала ведущий автор исследования, профессор Саутгемптонского университета (Великобритания) Нина Вайдья (Nina Vaidya).

Эксперименты доказали, что новое устройство действительно управляет электромагнитными волнами аналогично тому, как гравитационные черные и белые дыры взаимодействуют со светом. По данным проведенного моделирования, в случае аналога черной дыры устройство успешно не отражает свет, а в случае аналога белой дыры — формирует стоячую волну за счет интерференции падающего и отраженного света.

Созданное физиками оптическое устройство можно использовать как аналог для изучения и моделирования физики удаленных космических объектов, а также в качестве практической основы для целого ряда приложений, связанных с управлением электромагнитными волнами и усилением взаимодействия света с веществом, — от детекторов и преобразования энергии до технологий маскировки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# белые дыры
# оптика
# поляризация света
# призма
# хром
# Черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Апр
800
Искусство средней поры верхнего палеолита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Апр
700
Антиматерия. Практическое руководство 
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
19 Апр
2300
Экскурсия в Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Загадки Сфинкса. Древний Египет с точки зрения живых и мертвых
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Теория эволюции и практика медицины
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Апр
1500
Серотонин: мифы, правда и вопросы
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Архитектура обсерваторий: от древности до наших дней
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Межзвездные странники
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Мозг на орбите
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:59
Илья

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.

Биология
# бонобо
# несправедливость
# шимпанзе
Вчера, 12:03
Березин Александр

«Джеймс Уэбб» снова нашел признаки жизни на планете, где ее не должно быть

Субнептун K2-18b в 124 световых годах от Земли показал наличие диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере. На нашей планете их вырабатывают только водоросли, то есть это признаки жизни. Но ситуация на K2-18b такова, что вообще непонятно, как там могли бы выжить организмы такой сложности.

Астрономия
# K2-18 b
# K2-18b
# астрономия
# внеземная жизнь
# космос
Позавчера, 07:48
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
Позавчера, 07:48
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
Вчера, 14:59
Илья

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.

Биология
# бонобо
# несправедливость
# шимпанзе
Вчера, 12:03
Березин Александр

«Джеймс Уэбб» снова нашел признаки жизни на планете, где ее не должно быть

Субнептун K2-18b в 124 световых годах от Земли показал наличие диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере. На нашей планете их вырабатывают только водоросли, то есть это признаки жизни. Но ситуация на K2-18b такова, что вообще непонятно, как там могли бы выжить организмы такой сложности.

Астрономия
# K2-18 b
# K2-18b
# астрономия
# внеземная жизнь
# космос
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики создали линзу со свойствами белой и черной дыр

    Только что

  2. Первый в мире аналог «Оземпика» в таблетках успешно прошел испытания

    1 час назад

  3. Химики заставили свинец от пуль светиться на месте преступления

    2 часа назад

  4. Мужчина месяц проходил с гвоздями в животе после ранения из пневмомолотка

    3 часа назад
Выбор редакции

ВЭПП-6: каким будет новый коллайдер, который даст шанс на понимание природы темной материи

Вчера, 20:41

Последние комментарии

спаситель мира
23 минуты назад
Владимир, а есть натуральные города?

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

спаситель мира
25 минут назад
Samurai, фауны пустыни? инновация заключается в реализации такого рода проектов. Сколько людей хотят в условный Париж только ради Эйфелевой башни.

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Акела Промахнулся
34 минуты назад
подключить квантовый комп рассчитать правильную топологию механизма и собрать его 😇

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Анатолий Крылов
35 минут назад
Srakastan, так ты конечно можешь совершенно смело бросаться словами и отказываться, поскольку знаешь прекрасно, что никто тебе ничего не предложит

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

karapuZZZnick
60 минут назад
Victor, капитализм это единственная самая современная жизнеспособная система.

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

karapuZZZnick
1 час назад
Лев, чё такое "идеологической путиницы"?

В расколотом стволе дуба нашли вождя бронзового века с каменным топором

karapuZZZnick
1 час назад
Evgen, исчо и xoxлы не выкопали Чёрное море!

В расколотом стволе дуба нашли вождя бронзового века с каменным топором

Johnny Flash
1 час назад
Max, а может все таки твое мышление это фейк?)

На картах Google обнаружили спутник Starlink

Azrat Safarov
2 часа назад
Александр, насколько я понял, водород сам по себе не является парниковым газом вообще, а его GWP проявляется опосредованно через влияние на

Астрономы «закрыли» жизнь на планете K2-18 b

Nikita Lazarenko
2 часа назад
Степан, в целом не понял что вы от меня хотите, видимо как и исследователи в статье, сами не понимают что они хотят исследовать и какова будет польза

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Sam Dowson
2 часа назад
Баллистические ракеты планируется уничтожать на начальном этапе, до разведения боеголовок. За Орешник США не беспокоятся, он для Европы. Булаву

Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

Дмитрий Чебышев
3 часа назад
Заметно что китайский.

Опубликован самый четкий снимок китайского истребителя шестого поколения J-50 

Silent Alien
3 часа назад
Археологи дурью занимаются. Даже высококачественная сталь не устоит против морской воды за две тысячи лет, а этот механизм разумеется разъело, и

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Samurai Shrek
4 часа назад
Mike, это инновации по вашему? 🤣 Это бессмысленные понты нарушающие жизнь местной фауны. Город линия. Ну инновация просто жесть.

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Софья Гордова
4 часа назад
Спасибо за такую подробную статью, почерпнула много полезных фактов и сведений. Давно искала такой ресурс, в котором можно было бы найти статьи на

В Румынии обнаружили крупную коллекцию сокровищ даков

Ahriyamainyus Duwaista
4 часа назад
X, это и есть проект "город-линия", ты куда вообще смотришь?

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Стас Вихров
5 часов назад
Акела, пока науке не известно ни одного разумного вида. не считать же людей разумными. хотя они и проявляют отдельные признаки разумности.

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Александр Французов
5 часов назад
Получается, эта планета в начале зарождения чего то жизнеспособного)

«Джеймс Уэбб» снова нашел признаки жизни на планете, где ее не должно быть

Александр Березин
6 часов назад
Александр, люди палеолита жили в пещерах, где останки сохраняются много лучше, чем на кладбищах палеолита

Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?

Александр Березин
6 часов назад
, Это не так. Китайская цивилизация выросла на рисе, но рис с гектара дает меньше белка, чем батат или таро.

Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно