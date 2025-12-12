Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Недосып занял второе место после курения в рейтинге факторов, сокращающих жизнь
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки установили, что хронический недостаток сна снижает среднюю продолжительность жизни населения сильнее, чем безработица или отсутствие медицинской страховки. Масштабный анализ данных по всем округам США показал: недосып — второй по значимости поведенческий фактор риска ранней смерти, он уступает лидерство только курению.
Связь между продолжительностью сна и долголетием изучают давно: известно, что нарушение циркадных ритмов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и снижает иммунитет. Однако ранее наука фокусировалась на индивидуальных историях болезни. Исследователям не хватало данных, чтобы понять, системна ли эта проблема для целых регионов и сохраняется ли эффект, если исключить влияние бедности и социального неравенства.
Авторы исследования, опубликованного в журнале SLEEP Advances, проанализировали статистику Системы наблюдения за поведенческими факторами риска (BRFSS) за 2019-2025 годы, охватившую 3143 округа США. Они сопоставили процент жителей, спящих менее семи часов в сутки, с официальными данными по ожидаемой продолжительности жизни в каждом районе. Математическое моделирование позволило изолировать фактор сна, «выключив» в уравнении влияние уровня доходов, образования, доступности медицины и безработицы.
Результаты выявили жесткую иерархию угроз здоровью. Исследователи рассчитали специальные коэффициенты, показывающие «вес» каждой вредной привычки. Если принять негативное влияние курения за эталон (коэффициент −0,31), ущерб от хронического недосыпа составил более половины от этой величины (-0,17). Это делает дефицит сна более опасным фактором, чем физическая инертность или социальная изоляция.
Дополнительный анализ раскрыл механизм этого влияния. При включении в модель данных по заболеваемости коэффициент «чистого» недосыпа снизился, но остался значимым. Это указывает на то, что недостаток сна часто действует опосредованно: он провоцирует развитие ожирения и диабета, которые впоследствии и сокращают жизнь.
Белорусские инженеры выяснили, как комплексы uST могут улучшить городскую транспортную инфраструктуру
Развитие городского транспорта со временем упирается в пределы наземной инфраструктуры. Рост трафика, дефицит территории и высокая стоимость строительства традиционных магистралей стимулируют поиск альтернативных решений, таких как транспортно-инфраструктурный комплекс uST, не требующий значительного землеотвода под застройку. Белорусские инженеры подробно исследовали возможности применения технологии uST в городской среде.
Недавние расчеты показали, что небольшую вытянутость и наклон орбит планет-гигантов Солнечной системы лучше всего объясняет появление в ней массивного объекта из межзвездного пространства — свободноплавающей планеты или коричневого карлика. Интересно, что эта версия предполагает изначальное присутствие еще одного мира.
Во Франции достраивают международный термоядерный реактор ИТЭР, в проекте которого Россия выступила и инициатором, и поставщиком ключевых компонентов: например, таких, как сверхпроводники, позволяющие магнитам токамака удерживать плазму при температуре до полутора сотен миллионов градусов. Но одновременно с этим проектом в нашей стране работают над национальным проектом токамака с реакторными технологиями (ТРТ), строительство которого начинается во второй половине 2020-х годов. Что будет отличать его от ИТЭР и других реакторов-предшественников — в инфографике Naked Science.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Августа, 2014
Долго и счастливо
14 Декабря, 2018
Панспермия: могла ли жизнь «упасть» на Землю
8 Октября, 2014
Кто получит оставшиеся «Нобели»?
4 Декабря, 2014
5 самых страшных чудовищ мировых религий
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии