12 декабря, 16:32
Максим Абдулаев
209

Недосып занял второе место после курения в рейтинге факторов, сокращающих жизнь

❋ 5.3

Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки установили, что хронический недостаток сна снижает среднюю продолжительность жизни населения сильнее, чем безработица или отсутствие медицинской страховки. Масштабный анализ данных по всем округам США показал: недосып — второй по значимости поведенческий фактор риска ранней смерти, он уступает лидерство только курению.

Медицина
# бессонница
# курение
# недосып
на работе после недосыпания
© mixetto, Getty Images

Связь между продолжительностью сна и долголетием изучают давно: известно, что нарушение циркадных ритмов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и снижает иммунитет. Однако ранее наука фокусировалась на индивидуальных историях болезни. Исследователям не хватало данных, чтобы понять, системна ли эта проблема для целых регионов и сохраняется ли эффект, если исключить влияние бедности и социального неравенства.

Авторы исследования, опубликованного в журнале SLEEP Advances, проанализировали статистику Системы наблюдения за поведенческими факторами риска (BRFSS) за 2019-2025 годы, охватившую 3143 округа США. Они сопоставили процент жителей, спящих менее семи часов в сутки, с официальными данными по ожидаемой продолжительности жизни в каждом районе. Математическое моделирование позволило изолировать фактор сна, «выключив» в уравнении влияние уровня доходов, образования, доступности медицины и безработицы.

Результаты выявили жесткую иерархию угроз здоровью. Исследователи рассчитали специальные коэффициенты, показывающие «вес» каждой вредной привычки. Если принять негативное влияние курения за эталон (коэффициент −0,31), ущерб от хронического недосыпа составил более половины от этой величины (-0,17). Это делает дефицит сна более опасным фактором, чем физическая инертность или социальная изоляция.

Дополнительный анализ раскрыл механизм этого влияния. При включении в модель данных по заболеваемости коэффициент «чистого» недосыпа снизился, но остался значимым. Это указывает на то, что недостаток сна часто действует опосредованно: он провоцирует развитие ожирения и диабета, которые впоследствии и сокращают жизнь.

Максим Абдулаев
24 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Медицина
# бессонница
# курение
# недосып
8 декабря, 13:09
Комментарии

