Классическая музыка благотворно повлияла на сердцебиение еще не рожденных детей

Мексиканские врачи в эксперименте с беременными женщинами продемонстрировали, что звучание классической музыки может позитивно влиять на сердечный ритм малышей в утробе, тем самым способствуя развитию их вегетативной нервной системы.

Идея приобщать к классической музыке еще не рожденных детей не нова. Предполагается, что такая практика помогает усиливать связь родителей с их будущим малышом. Также в ряде исследований сообщалось, что дородовое воздействие музыки может стимулировать развитие ребенка.

Свой вклад в изучение темы недавно внесла группа медиков из нескольких вузов Мексики. Они решили проследить, как классическая музыка влияет на вариабельность сердечного ритма (ВСР) у детей в утробе. Под этим термином обычно понимают меняющуюся длительность интервалов между последовательными ударами сердца. Показатель ВСР может дать представление о созревании вегетативной нервной системы плода. Считается, что более высокие значения говорят о здоровом развитии, а более низкие — о наличии стресса или других проблем.

Эксперимент проходил в женской консультации при одной из клиник в штате Мехико. Его участницами стали 100 будущих мам со сроком беременности от 28 недель и более. Их малышам проигрывали два классических произведения, разместив наушники на животе женщин и установив громкость на безопасном уровне. Исследователи использовали музыкальную миниатюру «Лебедь» французского композитора Камиля Сен-Санса (Camille Saint-Saëns) и вальс Arpa de Oro мексиканского музыканта Абундио Мартинеса (Abundio Martínez).

Во время сеансов прослушивания медики записывали сердцебиение каждого плода с помощью внешнего кардиомонитора, электроды которого также прикрепили к животам беременных. Из-за высоких требований к качеству записи ЭКГ плода в научную работу, статья о которой вышла в журнале Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, включили данные о сердечном ритме только 37 еще не родившихся детей.

Применив рекуррентный количественный анализ (оценивает количество и продолжительность рекуррентных событий, то есть повторений), ученые выявили изменения в вариабельности сердечного ритма во время и после прослушивания композиций. Выяснилось, что под воздействием музыки характеристики сердцебиения становились более стабильными, регулярными и предсказуемыми.

«Мы предполагаем, что этот эффект стимулирует развитие вегетативной нервной системы плода», — заявила в пресс-релизе автор исследования Клаудия Лерма (Claudia Lerma).

Также врачи отметили, что в случае с вальсом Arpa de Oro, в котором звучала мексиканская гитара, позитивные изменения были заметнее, чем когда в наушниках играла миниатюра «Лебедь». Медики предположили, что это связано с ритмическими особенностями, мелодической структурой и большей культурной близостью мексиканского произведения.

Исследователи планируют продолжить эксперимент с привлечением более широкой выборки и не только классических композиций, но и музыки других жанров. Будущим родителям врачи посоветовали проверенный вариант: прослушивать вместе с малышом в утробе классическую, успокаивающую музыку, поскольку это может благотворно сказаться на развитии вегетативной системы ребенка.

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