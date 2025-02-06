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50 минут назад
НИУ ВШЭ
62

Ученые установили ключевые мотивы человеческого поведения

4.5

Исследователи из ВШЭ и Лондонской школы гигиены и тропической медицины установили 15 ключевых мотивов человеческого поведения. Изучив взгляды, предпочтения и поступки людей с точки зрения эволюционной теории, они показали, как мотивы переплетаются и формируют привычки и отношения между людьми.

НИУ ВШЭ
# голод
# комфорт
# мотивы поведения
# отвращение
# Страх
В НИУ ВШЭ установили ключевые мотивы человеческого поведения / © Scott Webb, unsplash.com

Результаты опубликованы в журнале Personality and Individual Differences. Вопрос, почему люди ведут себя так, а не иначе, с давних пор волнует ученых. Существуют различные подходы, используемые для оценки мотивов человеческого поведения. Самая известная концепция — иерархия потребностей, предложенная Абрахамом Маслоу в середине XX века. Однако большинство подходов сосредотачиваются на социальных аспектах мотивации, игнорируя эволюционную перспективу.

Группа исследователей из НИУ ВШЭ и Лондонской школы гигиены и тропической медицины предложила проанализировать мотивы поведения человека с точки зрения эволюции. В рамках предложенной концепции все мотивы рассматриваются как эволюционные адаптации, повышающие приспособленность древнего человека к окружающей среде и влияющие на поведение в наши дни. Ученые предположили, что если определенные эволюционные механизмы раньше инициировали некоторые формы поведения, то стоящие за ними мотивы можно выявить с помощью стандартных психометрических методов.

Для этого авторы исследования провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 500 человек. Респондентам предлагали оценить 150 утверждений о повседневных предпочтениях, страхах, желаниях и социальных устремлениях. Вопросы были составлены на основе выявленных ранее в других исследованиях мотивов, связанных с телесными, репродуктивными или социальными потребностями человека: «мне очень нравится кататься на каруселях», «еда для меня не играет такой важной роли, как для большинства других людей», «я много общаюсь со своими друзьями» и так далее.

При помощи сетевого анализа ученые выявили устойчивые кластеры мотивов. Оказалось, что поведение человека регулируют 15 ключевых мотивов, которые можно объединить в пять больших групп: связанные с окружающей средой (накопление, созидание), физиологические (страх, отвращение, голод, комфорт), репродуктивные (влечение, привлечение партнера, любовь, воспитание), психологические (любопытство, игра) и социальные (принадлежность, статус, справедливость).

Также исследователи обнаружили функциональные взаимосвязи между мотивами, что значительно углубляет понимание мотивационных структур. Например, существует связь между мотивами справедливости, воспитания и любопытства. Это указывает на потребность как в защите общественного благополучия, так и в осведомленности о возможных типах асоциального проявления.

Интересно, что мотивы статуса и игры были центральными во всей сети, то есть именно они оказывают наибольшее влияние на связи и взаимодействие между другими элементами. Статус важен, потому что он помогает человеку достигать целей через доступ к ресурсам, которые повышают шансы на успех в жизни, включая привлечение партнера. Чтобы поддерживать статус, необходимо стремиться к накоплению ресурсов, избегать их потери и уметь эффективно использовать их в различных ситуациях. Мотив игры, в свою очередь, помогает развивать навыки, необходимые для удержания статуса и адаптации к меняющимся условиям.

«Сетевая психометрика позволила нам увидеть, как мотивы связаны друг с другом. Например, мотивы “любовь” и “забота” находятся рядом друг с другом в сети, что логично с точки зрения эволюции: забота о потомстве повышает его шансы на выживание. В то же время такие мотивы, как “страх” и “любопытство”, часто проявляют противоположные эффекты. Страх удерживает нас от опасности, но чрезмерное его проявление может сдерживать любопытство, которое способствует познанию и инновациям», — объясняет Альбина Галлямова, младший научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ.

Исследование также выявило различия в выраженности мотивов в зависимости от пола и возраста. Женщины чаще проявляют интерес к мотивам заботы и комфорта, тогда как мужчины более склонны к мотивам статуса и влечения. Ученые отмечают, что эти различия связаны с тем, как исторически складывались роли мужчин и женщин в процессе эволюции.

Взаимосвязи между мотивами человеческого поведения / © Robert Aunger et al., Personality and Individual Differences

Возраст также играет роль в формировании наших приоритетов. Молодые люди больше ориентированы на статус и игру, в то время как в старшем возрасте на первый план выходят страхи и забота о комфорте. «Эти изменения отражают жизненные этапы, где сначала мы стремимся завоевать свое место в обществе, а затем сосредотачиваемся на безопасности и выживании», — добавляет Альбина Галлямова.

Результаты исследования могут быть полезны в различных сферах — от маркетинга до IT. Например, в рекламе понимание мотивов различных социальных групп позволяет точнее настроить коммуникацию. Молодежь, ориентированная на статус и игру, скорее откликнется на стимулы, связанные с престижем и развлечениями, тогда как зрелой аудитории важны безопасность, надежность и комфорт. В сфере ИИ понимание эволюционных мотивов позволяет настроить систему более человекоцентрично: для молодых пользователей предлагать геймификацию и социальное взаимодействие, а для старшего поколения — удобство и простоту. В терапии понимание мотивов позволяет точнее реагировать на потребности клиента. Например, работа с тревогой может учитывать эволюционный механизм избегания опасностей и помогать находить баланс между безопасностью и любопытством.

«В конечном итоге понимание эволюционных мотивов, которые движут нашим поведением, позволяет создавать решения, делающие жизнь людей комфортнее, безопаснее и интереснее», — объясняет Альбина Галлямова.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# голод
# комфорт
# мотивы поведения
# отвращение
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