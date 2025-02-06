Пермские ученые рассказали, чем грозит отказ от соли

В погоне за здоровым образом жизни многие исключают соль из своего рациона. Но насколько оправдан такой шаг? Эксперт Пермского Политеха рассказал, как на передачу нервных импульсов влияет соль, почему ее избыток вызывает проблемы с зубами и костями, а полный отказ становится причиной отеков, какая дозировка считается нормой, почему любителям колбасы можно не бояться нитрита натрия, какой вид соли содержит большое количество минералов, а какой считается самым дорогим.

NaCl, или обычная поваренная соль, играет ключевую роль в поддержании водного баланса организма. Натрий и хлор участвуют в перемещении растворенных веществ между клетками, передаче нервных импульсов и обеспечении мышечных сокращений. При этом метаболизм человека способен поддерживать концентрацию этих ионов независимо от количества соли, поступающей с пищей.

— Свободно перемещаясь через клеточную мембрану, вода приводит в действие мембранные «ионные насосы» и создает гидроэлектрическую энергию, которая может накапливаться в виде химических связей, позволяя организму возвращать ее «по требованию». Параллельно происходит обмен химическими элементами, такими как натрий и калий, где натрий поступает в клетку, а калий выходит из нее. Системы передачи нервных импульсов в мозге и нервах зависят от скорости прохождения натрия и калия через клеточную мембрану в обоих направлениях, и эффективность этих систем напрямую связана с наличием свободной воды в нервных тканях, — поясняет Инна Кылосова, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

Помимо прочего, хлор играет ключевую роль в работе желудка, где из него образуется соляная кислота, необходимая для переваривания пищи.

Соль может откладываться в суставах и сосудах

Формирование и отложение солей в организме зависит от питания и наследственности. Генетическая предрасположенность может нарушать обмен веществ, приводя к неполному перевариванию поступающих микроэлементов. В результате образуются соли, которые откладываются в различных частях тела, включая суставы и сосуды.

— Соль способствует разрыхлению внутренней поверхности сосудов, делая их более уязвимыми для отложения холестерина и формирования атеросклеротических бляшек. Кроме того, использование в своем рационе большого количества натрия заставляет организм выводить его с мочой, что сопровождается потерей кальция и ухудшением состояния костей и зубов. Увеличение потребления жидкости для борьбы с избытком соли также не является оптимальным решением, так как может нарушить другие процессы в организме. Замена питьевой воды газированными напитками, соками или морсами не рекомендуется, — объясняет эксперт Пермского Политеха Инна Кылосова.

Хотя изменить наследственность невозможно, сбалансированное питание способно существенно снизить риск подобных нарушений.

Избыток соли приводит к задержке жидкости в организме — один грамм натрия удерживает около 200 миллилитров воды, а это может вызывать отеки, в том числе скрытые.

— Чрезмерное употребление соли имеет целый ряд негативных последствий. Это связано с тем, что накопление натрия в организме стимулирует задержку воды для поддержания ионного баланса. Увеличение объема жидкости вокруг клеток и объема крови создает дополнительную нагрузку на сердце и приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития заболеваний печени, почек и сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз, — отмечает Инна Кылосова, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

Отказ от соли тоже вызывает отеки

По словам эксперта, полный отказ от соли может быть нежелателен и парадоксальным образом привести к отекам.

— Недостаток натрия заставляет организм активно удерживать этот элемент, извлекая его из любой поступающей пищи и жидкости. Таким образом, возникает замкнутый круг: задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отеков, — утверждает Инна Кылосова.

Источники «скрытой» соли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день (это чуть меньше одной чайной ложки).

Важно учитывать, что 20 процентов от общего количества потребляемой нами соли приходится на ту, которую мы добавляем в процессе приготовления пищи или за столом. Остальные 80 процентов это так называемая «скрытая соль», которая содержится в пищевых продуктах – хлебе, печенье, сухих завтраках, колбасе, чипсах и так далее. Большое количество этого ингредиента изначально присутствует в продуктах животного происхождения – мясе, рыбе, яйцах.

Существует и нитрит натрия — это соль азотистой кислоты. Он обладает антибактериальными и антиокислительными свойствами, поэтому применяется при производстве пищевых продуктов в качестве консерванта и фиксатора окраски, помогая различным деликатесам выглядеть аппетитно и сохранять розовый цвет. На этикетках данный компонент обычно указывается как пищевая добавка Е250. Его можно встретить в составе вареных, сырокопченых, солено-копченых и вяленых мясных продуктов (сосисок, колбас), а также мясных консервов.

— Без вреда для организма взрослый человек может съедать в день около килограмма колбасы, в составе которой есть Е250. Расчет прост: на один килограмм массы тела допускается 0,6 миллиграмма нитрита натрия в сутки. Чтобы здоровье пошатнулось, за 24 часа нужно употребить в 100 раз больше консерванта, — рассказывает Инна Кылосова, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

Какую выбрать — гималайскую, копченую, поваренную или с минералами

Среди множества видов соли выварочная, или поваренная, соль — самый распространенный и самый дешевый вариант, который мы чаще всего покупаем в супермаркетах. Как правило, она имеет каменное или осадочное происхождение, причем второй вариант считается наиболее чистым, поскольку в этом случае продукт получают путем многократной перекристаллизации. В России основными источниками являются два озера — Эльтон в Волгоградской области и знаменитый Баскунчак в Астраханской области. Плюс поваренной соли — максимально чистый вкус, благодаря которому количество этого продукта легко дозировать при приготовлении различных блюд. Минус — опять же вкус: он довольно плоский, невыразительный.

Каменная соль считается натуральной, поскольку добывается в соляных шахтах и просто перемалывается. Морская соль, имеющая природное происхождение, получается путем выпаривания морской воды в специальных ваннах или прудах на солнце. А вот копченая соль с ароматом дыма ничем не отличается от обычной морской соли, ее просто закоптили специальными деревянными стружками вишни, можжевельника или бука.

— Красная гавайская соль из Калифорнии отличается розово-коричневым оттенком из-за вулканической глины. Она богата микроэлементами, особенно железом, и полезна при его дефиците. Fleur de sel, «соляной цветок», — это элитная морская приправа в форме хлопьев. Ее собирают вручную с краев соляных ванн. Она обладает нежным вкусом благодаря высокому содержанию влаги. В мире есть несколько месторождений этого вида соли, самые известные из них расположены во Франции (остров Ре), в Англии и в Португалии. Что же касается влияния этой соли на организм, то она мало чем отличается от других минеральных солей, — отмечает Инна Кылосова.

Черная гималайская соль (Кала Намак) из Индии образовалась 250 млн лет назад. Сульфит железа придает ей знаменитый оттенок, а сернистые соединения — яичный запах. Она содержит 74 минерала, в том числе магний, калий, йод и усваивается лучше поваренной соли, не задерживает воду. Розовая гималайская соль из Пакистана/Индии добывается вручную, сохраняя экологичность. Содержит 82-92 микроэлемента и не имеет запаха. Способна улучшить водно-солевой баланс, кровообращение и обмен веществ.

По словам эксперта, очень красива намибийская жемчужная соль (Namibian salt pearls) — уникальный вид морской соли, добываемой на побережье Намибии. Эта соль известна своими характерными круглыми жемчужинами, которые естественным образом приобретают гладкую форму из-за сильной жары и других специфических условий окружающей среды на крошечном пляже, граничащем с пустыней Намиб, которая считается старейшей пустыней в мире.

На драгоценные камни похожа персидская голубая соль, или сапфировая (Persian blue salt). Персидская голубая соль, производимая в основном в иранской провинции Семнан, используется в элитных ресторанах по всему миру в качестве завершающего штриха благодаря своему уникальному вкусу, слегка сладковатому и нежному аромату и внешнему виду — голубой цвет кристаллов обусловлен наличием магния.

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ПНИПУ 963 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.