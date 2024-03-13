Медики выделили четыре типа сна и описали их долгосрочное влияние на здоровье

По графику сна, которого придерживается человек, можно предсказать, каким будет его состояние здоровья в долгосрочной перспективе. Это выяснила команда исследователей из США и Чехии.

Многочисленные исследования доказали, что недостаточный сон приводит к различным хроническим заболеваниям. В их числе, например, сахарный диабет второго типа. При этом соблюдать график сна удается всего 15% людей по всему миру, что делает недосыпание масштабной проблемой здравоохранения.

Ученые из Университета штата Пенсильвания, Южно-Флоридского университета, Питтсбургского университета, Аризонского университета (все — в США) и Университетской больницы в Мотоле (Чехия) проанализировала данные 3683 американцев и выявила четыре паттерна, которые характеризуют особенности сна большинства людей. Далее исследователи описали долгосрочное влияние каждого паттерна на здоровье человека. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Psychosomatic Medicine.

Авторы публикации работали с выборкой, которая состояла из врослых, участвовавших в исследовании среднего возраста в Соединенных Штатах. Люди предоставили данные о графике сна людей (регулярность, продолжительность, субъективная удовлетворенность сном, бодрость днем), а также о количестве и типах их хронических заболеваний. В исследовании учли влияние таких факторов, как пол, возраст, раса, образование, семейное положение, количество детей, занятость, курение, употребление алкоголя и наличие физической активности. В распоряжении ученых были сведения, собранные в 2004-2006 и в 2013-2017 годы.

На основе собранных данных исследователи выявили четыре типа людей по особенностям сна:

— Спящие достаточно. Такие люди соблюдали оптимальный график сна на протяжении всего исследования и в перерыве между периодами сбора данных.

— Спящие по выходным. Эти участники исследования спали нерегулярно и в среднем недолго, однако в выходные продолжительность их сна увеличивалась.

— Страдающие бессонницей. У таких людей выявили клинические симптомы бессонницы, в том числе короткую длительность сна, усталость днем и трудности с засыпанием.

— Недосыпающие. Для этой группы участников исследования был характерен в основном хороший сон, но им часто приходилось спать днем, чтобы чувствовать себя хорошо.

К последним двум группам отнесли 77% участников исследования. Оба графика сна были неоптимальными для тех, кто их придерживался, а бессонница на 72-188% повысила риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов, сахарный диабет и депрессию. Принадлежность к «спящим по выходным» с хроническими заболеваниями связана не была.

Исследователи заметили, что участники исследования в основном (68%) не изменили график сна спустя 10 лет. Это лишний раз подтвердило, что исправить привычки, связанные со сном, очень трудно: для этого необходимо перестроить образ жизни целиком.

Авторы статьи призвали создавать различные программы, которые будут популяризировать здоровый сон и напоминать о его значимости для качества жизни человека. Если значительно изменить режим дня не получается, стоит хотя бы соблюдать гигиену сна, считают они: не пользоваться мобильными телефонами в постели, регулярно заниматься спортом, не употреблять кофеин в вечернее время.

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