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44 минуты назад
ТГУ
16

В ТГУ разработали новый метод оценки жизнеспособности клеток

4.4

Изучение жизнеспособности клеток входит в список обязательных исследований при создании новых материалов для имплантов, предназначенных для замены твердых тканей. Таким образом оценивается биосовместимость имплантов с организмом человека. Ученые ТГУ разработали метод, позволяющий в реальном времени определить состояние клеток — индикаторов приживаемости имплантов.

ТГУ
# биосовместимость
# клетки
# коллаген
# микроскопия
В ТГУ разработали новый метод оценки жизнеспособности клеток
В ТГУ разработали новый метод оценки жизнеспособности клеток / © Getty images

Новый подход на основе двухфотонной микроскопии описан в статье, опубликованной в International Journal of Molecular Sciences (Q1). «При создании новых материалов для остеоимплантов одним из главных показателей нетоксичности и биосовместимости является выживаемость клеточных культур, нанесенных на материал, – объясняет старший научный сотрудник лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Виктор Николаев. – В нашем исследовании мы наносили фибробласты мышей на остеоимпланты из пористой керамики. Эти клетки играют важную роль в заживлении ран: они синтезируют компоненты межклеточного вещества и других необходимых организму соединений, например, коллагена».

Стандартом для оценки жизнеспособности клеток после контакта с материалом является микроскопическое исследование с предварительным окрашиванием, которое показывает погибшие клетки. Другой вариант – электронная микроскопия.

Ученые лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ в качестве инструмента для исследования клеток применяют двухфотонную микроскопию. Как показали экспериментальные исследования, этот метод позволяет заглянуть в клетку in vivo и увидеть в ней нежелательные изменения.

«При исследовании с помощью обычной микроскопии поврежденная клетка может выглядеть вполне жизнеспособно, – говорит Виктор Николаев. – Когда она находится на предметном стекле, ей хватает кислорода, клетка «чувствует» себя хорошо. Но когда клетка помещается на пористую керамику, ей может не хватать кислорода, в результате развивается окислительный стресс. Двухфотонная микроскопия хороша тем, что она позволяет не просто увидеть, живая клетка или нет, но и выявить наличие окислительного стресса, снижение метаболизма, оценить энергетические запасы клеток и прочее».

Новый подход позволит создавать материалы с высокой биосовместимостью для восстановительной хирургии и, соответственно, улучшения качества жизни пациентов. Добавим, что ключевая задача лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения, созданной при поддержке мегагранта правительства России, заключается в разработке новых неинвазивных методов диагностики социально значимых заболеваний. В качестве инструмента для исследования биологические тканей, жидкостей и выдыхаемого воздуха ученые ТГУ используют оптические технологии, что позволяет сократить время обследования с нескольких дней до нескольких часов или минут. 

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ТГУ
66 статей
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — первый российский университет на территории Русской Азии (фактически первый российский университет восточнее берегов Волги), один из 29 национальных исследовательских университетов.
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ТГУ
# биосовместимость
# клетки
# коллаген
# микроскопия
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