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Скрипку Паганини облучили синхротроном в попытке раскрыть секрет ее звучания
Специалисты Европейского центра синхротронного излучения в Гренобле (Франция) обследуют любимый инструмент итальянского виртуоза и композитора Никколо Паганини. Музыкант назвал скрипку Il Cannone («пушка» на русском) за ее насыщенное и мощное звучание.
Легендарный инструмент, стоимость которого оценивают в миллионы, в 1743 году изготовил скрипичный мастер Джузеппе Бартоломео Гварнери дель Джезу. Считается, что эту скрипку Паганини подарили в 1802 году, и постепенно она стала его «фавориткой». Маэстро играл на ней до конца жизни, а после смерти завещал любимицу родному городу Генуе.
Уже почти два столетия скрипка «Пушка», признанная национальным достоянием, хранится в музее Паганини в палаццо Дориа-Турси. Ценный инструмент покидает его лишь изредка и под усиленной охраной — для участия в некоторых выставках или чтобы на нем сыграли победители Международного конкурса скрипачей имени Паганини в Генуе.
С помощью установки в лаборатории Европейского центра синхротронного излучения, самой высокоэнергетичной в Европе, эксперты планируют оценить состояние скрипки. Рентгеновская микротомография обеспечит детальный анализ вплоть до клеточной структуры древесины и позволит выявить повреждения, которые возможны, учитывая почти 300-летний возраст инструмента.
Обследование также способно приоткрыть тайну уникального звучания «Пушки». Кроме того, ученые планируют создать трехмерную модель скрипки с мельчайшими подробностями. Предполагается, что на изучение снимков потребуется несколько месяцев.
Поль Таффоро (Paul Tafforeau), один из специалистов Европейского центра синхротронного излучения, занятых в проекте, сравнил работу над скрипкой Паганини с мечтой.
«Это исключительный инструмент в плане звуковых качеств. И теперь, благодаря полученным данным, мы надеемся понять почему», — заявил он в интервью AFP.
По признанию кураторов проекта, перевозка знаменитой скрипки из Генуи в Гренобль оказалась сложной логистической задачей, поскольку ранее они не имели опыта перемещения музейных ценностей. На время путешествия инструмент застраховали на 30 миллионов евро.
Исследователи пообещали, что главным принципом при проведении реставрационных работ со скрипкой будут крайняя осторожность и воздержанность.
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