Курение связали с накоплением опасного висцерального жира

Боязнь поправиться — распространенное оправдание курильщиков, чтобы не бросать вредную привычку. Однако новое исследование показало, что курение может способствовать накоплению брюшного жира, в том числе особо опасного для здоровья висцерального.

Курильщики, как правило, весят меньше, чем некурящие, но при этом у них в животе, в том числе между органами брюшной полости, больше жира. Это внутренний, или так называемый висцеральный, жир, который медики считают самым опасным типом жировой ткани. Находясь глубоко внутри, он производит токсины, вызывающие хроническое воспаление, повышение уровня сахара и повреждение сосудов. В результате это ведет к развитию болезней сердца, диабета, инсульта и деменции.

В свежей работе, которую опубликовал журнал Addiction, специалисты исследовательского центра при Копенгагенском университете (Дания) подтвердили, что курение способно вызывать увеличение количества такого «нездорового» жира.

Для оценки причинно-следственной связи ученые использовали метод статистического анализа под названием «менделевская рандомизация» (Mendelian randomization, MR). С его помощью авторы проанализировали сводную статистику ряда прошлых европейских исследований по полногеномному поиску ассоциаций (Genome-wide association studies, GWAS), содержащих данные о привычках курения людей и о распределении жира в человеческом организме. Одно из них включало выборку более чем из 1,2 миллиона человек, а в другом насчитывалось свыше 600 тысяч участников.

Опираясь на базы генетических данных, датские ученые сначала определили гены, связанные с привычкой курить и распределением жира в организме. Затем они проследили, склонны ли обладатели генов, коррелирующих с курением, к особенностям в плане жировых отложений. Чтобы убедиться, что выявленная связь между вредной привычкой и распределением жира в организме обусловлена именно курением, исследователи также сделали поправки на другие факторы, включая употребление алкоголя и социально-экономический статус.

В итоге удалось установить, что начало курения и сохранение этой привычки на протяжении жизни могут вести к повышенному скоплению жира на животе, о чем говорит и соотношение размеров талии и бедер. Анализ также показал, что чаще это именно висцеральный, а не подкожный, жир.

«Предыдущие исследования были подвержены искажениям, что случается под влиянием каких-то независимых переменных. Мы использовали другой дизайн, основанный на данных о генетических вариациях. Он лучше в плане сокращения и контроля такого рода переменных», — прокомментировал ведущий автор работы доктор Херман Д. Карраскилья (Germán D. Carrasquilla). Медик добавил, что накопление брюшного жира из-за курения, по-видимому, происходит независимо от положения человека в обществе, употребления спиртного, наличия синдрома дефицита внимания или склонности к риску.

По мнению ученых, уменьшение нездорового жира может стать дополнительным положительным эффектом отказа от курения. Ранее корейские исследователи установили, что у бросивших курить риск развития всех видов рака на 17% ниже, чем у действующих курильщиков.

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