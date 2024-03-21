  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Ольга Иванова
3

К 2100 году рождаемость почти во всех странах упадет ниже уровня воспроизводства

5.3

Международная группа ученых составила глобальный прогноз рождаемости к середине и к концу нынешнего столетия и пришла к выводу, что почти во всех странах на планете рождаемость упадет ниже уровня воспроизводства. Превышать этот показатель будут всего шесть государств.

Антропология
# африка
# население
# рождаемость
# самовоспроизводство
# смертность
К 2100 году рождаемость почти во всех странах упадет ниже уровня воспроизводства
К 2100 году рождаемость почти во всех странах упадет ниже уровня воспроизводства / © Getty images

За последние 70 лет общемировой показатель суммарного коэффициента рождаемости (СКР) — среднего числа рождений детей на одну женщину на протяжении всей ее жизни — сократился более чем вдвое: примерно с пяти детей на каждую даму в 1950 году до 2,2 ребенка в 2021-м. При этом более чем в половине стран (110 из 204) по состоянию на 2021 год СКР оказался ниже 2,1. Когда число детей на женщину надолго падает ниже этого показателя, численность людей в обществе начинает сокращаться.

Особую тревогу вызывают Южная Корея и Сербия, где этот показатель составляет менее 1,1 ребенка на каждую женщину. Зато во многих странах Африки к югу от Сахары показатели рождаемости остаются высокими: там СКР почти в два раза превосходит среднемировое, составляя около четырех детей на каждую представительницу прекрасного пола. В Республике Чад коэффициент рождаемости вовсе в семь раз превышает таковой в остальных странах.

Международная группа по фертильности и прогнозированию применила методы прогнозирования смертности, фертильности, ключевых факторов рождаемости (например, уровня образования, неудовлетворенной потребности в современных средствах контрацепции, детской смертности и жизни в городской среде), числа живорождений и подсчитала, сколько стран к 2050 и 2100 годам будет находиться ниже уровня воспроизводства. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Ученые подсчитали, что к 2050 году 155 из 204 (76 процентов) стран будут находиться ниже уровня воспроизводства. К 2100-му это число станет еще больше — до 198 из 204 стран (97 процентов). Значит, во всех этих регионах численность населения сократится, если только низкую рождаемость не удастся компенсировать иммиграцией. Население стран Африки к югу от Сахары, напротив, продолжит расти естественным путем.

Если в 2021 году 29 процентов всех детей в мире родилось именно на этих территориях, то к 2100-му число таких рождений достигнет 54 процентов от всех на планете. Глобальная рождаемость достигнет СКР примерно 1,8 к 2050 году и 1,6 — к 2100-му, что значительно ниже уровня воспроизводства. К 2100 году только в шести странах из 204 (Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан) показатели рождаемости превысят 2,1 числа детей на одну женщину. В 13 странах, включая Бутан, Бангладеш, Непал и Саудовскую Аравию, эти показатели, согласно прогнозам, упадут даже ниже одного ребенка на женщину.

Россия — одна из стран, страдающих от низкого СКР. Численность ее населения в 2023 году в силу низкой рождаемости упала на полмиллиона человек

СЧР в Западной Европе к 2050 году составит 1,44, а к 2100-му снизится до 1,37. Самый высокий рост рождаемости на этой территории будет в Израиле, Исландии, Дании, Франции и Германии — от 2,09 в 2050 году и 1,4 в конце столетия. В некоторых частях Азии СЧР будет ниже, чем в Европе.

«Мир будет одновременно сталкиваться с беби-бумом в одних странах и демографическим спадом в других. В XXI веке планету ждут ошеломляющие социальные изменения», — поделился мнением старший автор исследований профессор Шталь Эмиль Фонтейн.

«Будущие тенденции в показателях рождаемости полностью изменят мировую экономику и международный баланс сил, потребовав реорганизации общества», — рассказала другой автор доктор Наталья Бхаттачарджи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# африка
# население
# рождаемость
# самовоспроизводство
# смертность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Доставка малых космических аппаратов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Картина мира в движении
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Удивительные змеи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
21 Мар
500
Искусство Среднего царства Египта
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
400
Морская история Черногории
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Мар
Бесплатно
Белухи Белого моря: кто они и что мы о них знаем?
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
22 Мар
Бесплатно
Пришельцы среди нас!
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Мар
Бесплатно
Авиация на службе космонавтики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Мар
Бесплатно
Вирусы как паразиты человека и животных
Экоцентр «Яуза»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:34
Полина

Одиночество повлияло на риск смерти сильнее, чем алкоголизм и ожирение

Больше половины пожилых людей, которые обращаются в больницу за первичной медико-санитарной помощью, одиноки. Исследователи из США выяснили, что этот фактор стал одной из причин, почему качество жизни пациентов ухудшилось.

Медицина
# качество жизни
# одиночество
# социальная группа
# старость
6 часов назад
Руслан Руслан

Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?

В декабре 2023 года WIRED сообщил, что миллиардер Марк Цукерберг, один из главных архитекторов современного мира, в котором доминируют социальные сети, скупает обширные участки земли на гавайском острове Кауаи. Там Цукерберг и его жена Присцилла Чан строят гигантский комплекс, известный как ранчо Коолау. Строительство, по оценкам, обойдется более чем в 400 миллионов австралийских долларов. Поместье площадью более 5,5 миллиона квадратных метров обнесено двухметровой стеной и патрулируется многочисленными охранниками, разъезжающими на квадроциклах по окрестным пляжам. Во владениях Цукерберга трудятся несколько сотен местных гавайцев. Они дали обязательство не разглашать, сколько их именно и чем конкретно они занимаются. В подзаголовке WIRED подчеркивается, что на ранчо Цукерберга в Коолау планируется строительство «огромного подземного бункера». Кажется, именно эта деталь вызывает особый интерес и у репортеров, и у сторонников теории заговора.

С точки зрения науки
# бункеры
# Марк Цукерберг
# миллиардеры
Выбор редакции
Вчера, 07:22
Полина

Успех бизнеса определили две черты личности собственника

Ценность частной фирмы на рынке во многом зависит от того, как бизнес растет. Ученые из Германии выявили два основных качества собственника, которые повлияли на этот показатель.

Психология
# бизнес-процессы
# менеджмент
# управление
# фирма
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
17 марта
Михаил Орлов

Географы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 году

Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.

Климат
# география
# глобальное потепление
# население
# Россия
# экология
18 марта
Ольга Иванова

Автомобили известных марок вдвое потеряли в качестве всего за 10 лет

Новые автомобили известных брендов, купленные за последние несколько лет, оказались в два раза менее качественными, чем те, что были приобретены в 2010 году. И в будущем ситуация будет только хуже. К такому выводу пришли исследователи из США, которые также оценили марки машин по их надежности, составив рейтинг — от более к менее качественным автомобилям.

Оружие и техника
# Chrysler
# KIA
# Land Rover
# Lexus
# Porsche
# автомобили
# качество
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
13 марта
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. К 2100 году рождаемость почти во всех странах упадет ниже уровня воспроизводства

    Только что

  2. Курение связали с накоплением опасного висцерального жира

    19 минут назад

  3. В ПНИПУ рассказали, чем грозит нехватка и избыток сна

    58 минут назад

  4. Люди в «британских Помпеях» жили счастливо, но недолго

    2 часа назад
Выбор редакции

«Каждый мост индивидуален. И хорошие специалисты стараются это подчеркнуть». Разговор с Тимуром Берхамовым

4 часа назад

Последние комментарии

Сергей Гилев
2 часа назад
Чем то мне это зверополис напоминает

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Светлана Ильинская
2 часа назад
Слишком много зверей в обществе, поддерживающих насилие, потому и вызывает такую агрессию любое выражение сострадания к жертвам. Их слабоумие

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Миша Лисин
2 часа назад
Волк получился в этом "мультике" каким-то гееватым 😊

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Александр Березин
2 часа назад
Mark, в тексте выше прямым текстом написано, в чем причина -- и там пояснено, что прятаться никуда они не планируют. Но, увы, вы текст не осилили.

Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?

Александр Березин
2 часа назад
Айдар, заголовок верен. То, что вам Маск не нравится до такой степени, что вы испытания с уровнем успешности четвертых испытаний Р-7 объявляете

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Александр Березин
2 часа назад
Павел, по молекулярным часам все современные люди несут гены только тех хомо сапиенс, что вышли из Африки не ранее извержения Тобы. Перед этим

Супервулкан выдавил людей из Африки по «голубому хайвею»Супервулкан выдавил людей из Африки по «голубому хайвею»

Popov Anatoly
2 часа назад
Сергей, разные подходы к шифрованию психики. Мики Маус/ Ну погоди. Смысл тот же, что и разница в системе образования СССР/США. Профильного

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Женис Молдабеков
2 часа назад
Андрей, да я тоже не понял. Цапля летит от нас, рысь прыгает и угоняет самолет. Разворачивает к берегу. И тень на крыле цапли от своей головы не

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Павел Зеленихин
2 часа назад
Читал, что вторая волна миграций всё же ещё до Тобы была, а извержение разорвало человечество на две части, восточную и западную на десяток тысяч

Супервулкан выдавил людей из Африки по «голубому хайвею»Супервулкан выдавил людей из Африки по «голубому хайвею»

Арина Сизарёва
2 часа назад
Волк слишком милашка, жалко будет такому звездюлей огребать. ( А лиса-певица вообще шикарна. )))

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Victor Vlasov
3 часа назад
Болезни глаз это наследственное?

Нейросеть показала знаменитый мультфильм «Трое из Простоквашино», переснятый в новой анимационной версииНейросеть показала знаменитый мультфильм «Трое из Простоквашино», переснятый в новой анимационной версии

Boris Poff
3 часа назад
Дмитрий, советую пересмотреть видео. С гор ничего в космос не запускается, это неоспоримый факт. Никаких проектов по строительству космодромов в

Китай планирует построить огромную рельсовую пушку для запуска космопланов на орбитуКитай планирует построить огромную рельсовую пушку для запуска космопланов на орбиту

Вадим Махмутов
3 часа назад
Александр, - "...проект срывает все сроки и планы по лунной программе...", тут очевидная параллелька с нашими планами, нет? Космический буксир -

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Boris, замечание не в тему. Я считаю, что было бы очень мило, если бы китайцы вывели полеты в космос на новый уровень, а не занимались копированием

Китай планирует построить огромную рельсовую пушку для запуска космопланов на орбитуКитай планирует построить огромную рельсовую пушку для запуска космопланов на орбиту

Эдуард Рыков
3 часа назад
Это пума , а не рысь

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Бек Касенов
3 часа назад
Пузырь скоро лопнет, на горизонте масса обнищавших и неплохо так вооруженных людей - закопаться не плохой вариант

Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?

Александр Романов
3 часа назад
Надеюсь что выйдет мультфильм в России Ну Погоди в кино , будем ждать когда в России выйдет мультфильм

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Андрей Комаров
3 часа назад
Цапля конечно улетит, жёсткие перья не дадут уцепиться.

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Константин Мичурин
3 часа назад
Ну на деле тут у Волка не хватает маргинальности. Здесь волк он такой культурный, хитрый (ну просто лиса переделали) В оригинале волк он хулиган у

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

TTs
4 часа назад
Да и не только подземное.

Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить