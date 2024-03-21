К 2100 году рождаемость почти во всех странах упадет ниже уровня воспроизводства

Международная группа ученых составила глобальный прогноз рождаемости к середине и к концу нынешнего столетия и пришла к выводу, что почти во всех странах на планете рождаемость упадет ниже уровня воспроизводства. Превышать этот показатель будут всего шесть государств.

За последние 70 лет общемировой показатель суммарного коэффициента рождаемости (СКР) — среднего числа рождений детей на одну женщину на протяжении всей ее жизни — сократился более чем вдвое: примерно с пяти детей на каждую даму в 1950 году до 2,2 ребенка в 2021-м. При этом более чем в половине стран (110 из 204) по состоянию на 2021 год СКР оказался ниже 2,1. Когда число детей на женщину надолго падает ниже этого показателя, численность людей в обществе начинает сокращаться.

Особую тревогу вызывают Южная Корея и Сербия, где этот показатель составляет менее 1,1 ребенка на каждую женщину. Зато во многих странах Африки к югу от Сахары показатели рождаемости остаются высокими: там СКР почти в два раза превосходит среднемировое, составляя около четырех детей на каждую представительницу прекрасного пола. В Республике Чад коэффициент рождаемости вовсе в семь раз превышает таковой в остальных странах.

Международная группа по фертильности и прогнозированию применила методы прогнозирования смертности, фертильности, ключевых факторов рождаемости (например, уровня образования, неудовлетворенной потребности в современных средствах контрацепции, детской смертности и жизни в городской среде), числа живорождений и подсчитала, сколько стран к 2050 и 2100 годам будет находиться ниже уровня воспроизводства. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Ученые подсчитали, что к 2050 году 155 из 204 (76 процентов) стран будут находиться ниже уровня воспроизводства. К 2100-му это число станет еще больше — до 198 из 204 стран (97 процентов). Значит, во всех этих регионах численность населения сократится, если только низкую рождаемость не удастся компенсировать иммиграцией. Население стран Африки к югу от Сахары, напротив, продолжит расти естественным путем.

Если в 2021 году 29 процентов всех детей в мире родилось именно на этих территориях, то к 2100-му число таких рождений достигнет 54 процентов от всех на планете. Глобальная рождаемость достигнет СКР примерно 1,8 к 2050 году и 1,6 — к 2100-му, что значительно ниже уровня воспроизводства. К 2100 году только в шести странах из 204 (Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан) показатели рождаемости превысят 2,1 числа детей на одну женщину. В 13 странах, включая Бутан, Бангладеш, Непал и Саудовскую Аравию, эти показатели, согласно прогнозам, упадут даже ниже одного ребенка на женщину.

Россия — одна из стран, страдающих от низкого СКР. Численность ее населения в 2023 году в силу низкой рождаемости упала на полмиллиона человек

СЧР в Западной Европе к 2050 году составит 1,44, а к 2100-му снизится до 1,37. Самый высокий рост рождаемости на этой территории будет в Израиле, Исландии, Дании, Франции и Германии — от 2,09 в 2050 году и 1,4 в конце столетия. В некоторых частях Азии СЧР будет ниже, чем в Европе.

«Мир будет одновременно сталкиваться с беби-бумом в одних странах и демографическим спадом в других. В XXI веке планету ждут ошеломляющие социальные изменения», — поделился мнением старший автор исследований профессор Шталь Эмиль Фонтейн.

«Будущие тенденции в показателях рождаемости полностью изменят мировую экономику и международный баланс сил, потребовав реорганизации общества», — рассказала другой автор доктор Наталья Бхаттачарджи.

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