Долгий декрет повысил вероятность курения матерей

Авторы исследования — специалисты в области демографии, финансов и госуправления из университетов Вены и Берлина — изначально предполагали, что долгий перерыв в карьере после рождения малыша будет способствовать сокращению курения у матерей. Но проведенный анализ выявил обратную тенденцию и показал, что предотвратить появление этой привычки способен более короткий срок декрета.

В основу научной работы, статья о которой вышла в Journal of Health Economics, лег массив данных из исследовательского проекта Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE). В его рамках свыше 8500 матерей из европейских стран опросили о продолжительности отпуска после рождения детей и собрали другую информацию о здоровье и социально-экономическом статусе.

Для большей полноты данных ученые сопоставили сведения с законами о декретных отпусках в 14 европейских государствах с 1960 по 2010 год. Данные проанализировали с помощью эконометрического метода инструментальных переменных, позволяющего выявить не просто корреляции, а причинно-следственные связи.

В результате удалось установить, что каждый дополнительный месяц декрета повышал вероятность закурить у матерей на 1,2 процента. Параллельно увеличивались общая продолжительность курения (на семь месяцев), количество выкуриваемых сигарет в день (+0,2 штуки), а также индекс «пачка/лет» (+0,6), который используют для оценки стажа курения и его последствий. Заметнее всего негативный эффект проявлялся у матерей, при рождении ребенка оставшихся без финансовой поддержки партнера.

Размышляя о причинах тенденции, специалисты отметили, что на фоне затянувшегося декретного отпуска женщины могут сталкиваться с усилением финансовых трудностей, социальной изоляцией и проблемами в профессиональном плане. Курение, вероятно, становится способом справиться с дополнительным стрессом. Менее длительный отпуск, напротив, можно рассматривать как своеобразный профилактический прием в отношении вредной привычки.

По словам исследователей, результаты указывают на необходимость нового подхода к отпуску по уходу за ребенком. Последний важен для матерей после родов, но слишком длительный декрет чреват негативными последствиями для здоровья из-за повышенного риска пополнить ряды курящих.

Для определения оптимальной продолжительности декретного отпуска ученые посоветовали разработчикам мер семейной политики найти баланс между заботой о матери и ребенке и другими составляющими, в том числе финансовыми и карьерными.

Юлия Тарасова 713 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.