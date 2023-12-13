Врачи доказали, что курение вызывает уменьшение мозга

Американские ученые установили, что курение уменьшает размер мозга и приводит к преждевременному старению этого органа. Отказ от вредной привычки может предотвратить дальнейшую потерю ткани мозга, но все равно не возвращает его первоначальный размер.

В предыдущих исследованиях речь шла о том, что объем мозга связан с курением сигарет. Так, весной этого года исследователи из Пенсильванского университета (США) обнаружили, что курильщики в среднем имеют меньший объем мозга, чем некурящие. Каждую дополнительную выкуренную пачку в год связывали с уменьшением объема серого вещества примерно на 0,15 кубического сантиметра.

Однако до сих пор ученые спорили о том, вызывает ли курение уменьшение объема мозга или же меньший его объем — фактор риска для курения. Кроме того, есть третий фактор — генетика. Известно, что и размер мозга, и склонность к курению передаются по наследству. Около половины риска курения для человека обуславливается его генами.

Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) попытались «распутать» взаимосвязь между генами, мозгом и поведением. Они изучили этот вопрос с помощью нескольких методов оценки направленности: критериев Брэдфорда Хилла, которые обычно используют для понимания причинно-следственной связи в эпидемиологических исследованиях, и медиативного анализа. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science.

Ученые проанализировали данные из Британского биобанка — общедоступной биомедицинской базы данных, которая содержит генетическую, медицинскую и поведенческую информацию о полумиллионе человек, в основном европейского происхождения.

Подгруппа более чем из 40 тысяч участников Британского биобанка прошла визуализацию мозга для определения его объема. В общей сложности ученые проанализировала обезличенные данные об объеме этого органа, истории курения и генетическом риске развития вредной привычки у 32 094 человек.

Каждая пара факторов оказалась взаимосвязанной: история курения и объем мозга; генетический риск курения и история курения; генетический риск курения и объем мозга. Помимо этого, связь между курением и объемом мозга зависела от дозы: чем больше сигарет человек выкуривал в день, тем меньше был объем его мозга.

Когда три фактора рассмотрели вместе, связь между генетическим риском курения и объемом мозга исчезла, в то время как связь между каждым из этих факторов и поведением, связанным с курением, осталась.

Применив статистический подход, известный как медиативный анализ, исследователи определили последовательность событий: генетическая предрасположенность приводит к курению, что провоцирует уменьшение объема мозга.

Несколько месяцев назад международная группа ученых установила, что раннее курение у мужчин может привести к рождению у них детей, которые будут страдать ожирением, астмой и другими проблемами с легкими.

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