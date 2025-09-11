Уведомления
Каннабис негативно повлиял на женскую фертильность
Новое исследование показало, что воздействие тетрагидроканнабинола (ТГК) — основного психоактивного компонента конопли — может вести к повреждению ооцитов, незрелых яйцеклеток в яичниках женщин, подходящих для будущего оплодотворения. Врачи опасаются, что эти изменения чреваты неудачными попытками зачатия, выкидышами и возможными генетическими дефектами у детей.
Ученые не раз выявляли негативное влияние тетрагидроканнабинола на репродуктивное здоровье. Во многих прошлых исследованиях рассматривали последствия для мужской фертильности. В одной из работ, к примеру, врачи установили, что из-за употребления каннабиса качество спермы и целостность ДНК страдали сильнее, чем от табака. Из экспериментов с лабораторными крысами известно, что введение ТГК отцам отрицательно сказывалось на мозге их потомства.
Аналогичные исследования проводили и по поводу воздействия каннабиса на плод внутри утробы матери. В то же время влияние каннабиноидов в составе конопли на способность к зачатию и вынашиванию у женщин рассматривали реже. Этой теме посвящена свежая статья канадских репродуктологов, опубликованная в журнале Nature Communications.
Чтобы оценить, чем может обернуться курение марихуаны для женской фертильности, исследователи провели ретроспективный анализ данных 1059 пациенток. Они предоставили свои половые клетки в качестве донорских либо сохранили их для собственного использования во время процедуры искусственного оплодотворения. В 62 образцах с ооцитами и окружающей микросредой обнаружили ТГК или его метаболиты. Это говорило об употреблении каннабиса, хотя большинство женщин предпочли не признаваться и не маркировали соответствующий пункт в анкетах.
Ученые установили, что более высокий уровень ТГК и его метаболитов в образцах пациенток коррелировал с изменениями в процессе созревания их яйцеклеток и увеличением числа хромосомных аномалий у эмбрионов, зачатых с помощью искусственного оплодотворения. Такие эмбрионы редко имплантируют при ЭКО, а если это все же происходит, то процедура чаще заканчивается выкидышем или мертворождением.
В последующем лабораторном исследовании на отдельных незрелых яйцеклетках репродуктологи увидели схожие тенденции. Ооциты взяли у 24 женщин, которые не употребляли каннабис и согласились поучаствовать в эксперименте.
Медики «в пробирке» сымитировали повышенное содержание тетрагидроканнабинола, как в образцах у 62 пациенток, упомянутых выше. Опыты подтвердили, что это может приводить к более высокому уровню ошибок в распределении хромосом у эмбрионов. Влияние на созревание ооцитов проявилось, только когда концентрация ТГК превысила средние значения, зафиксированные на предыдущем этапе.
Исследователи предупредили, что выявили корреляции, а не прямую причинно-следственную связь. Также в научной работе есть другие ограничения, связанные с отсутствием точных данных об употреблении пациентками марихуаны и прочими факторами. Тем не менее результаты достаточно убедительно говорят о том, что каннабис несет риски для женской фертильности, заключили репродуктологи.
