Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.

В Ботсване обитает крупнейшая в мире популяция слонов — 130 тысяч особей. И это головная боль местных фермеров. Огромные животные едят урожай, вытаптывают поля, ломают постройки, а иногда убивают людей. Власти Ботсваны в 2019 году разрешили охоту на слонов. Это вызвало критику на международном уровне. Так, Министерство окружающей среды Германии предложило ужесточить ограничения на импорт охотничьих трофеев. Тогда президент Ботсваны предложил немцам забрать к себе 20 000 слонов.

Как оградить фермерские владения от слонов? Самым популярным гуманным решением последних лет считались «пчелиные заборы» — ограждения с ульями. Работают они так: слон задевает ограду, из ульев вылетают пчелы и атакуют хобот нарушителя. Сотрудники организации «Слоны без границ» вместе с австралийскими учеными пытались понять, сработает ли этот метод в Ботсване, климат которой гораздо жарче и суше, чем в Кении, где «пчелиный» метод эффективен.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Pachyderm, находили в национальном парке Чобе отдыхающие семьи слонов и через скрытые динамики проигрывали им звук разъяренного роя либо контрольный «белый шум». Чтобы получить всего 30 «чистых» записей, команде пришлось совершить 95 выездов. Большинство попыток срывались из-за шума джипов — животные уходили преждевременно.

Результаты показали, что ботсванские слоны слышат опасность, но не паникуют. На жужжание отреагировали 86,6% групп, однако животные всего лишь поднимали головы и принюхивались. Полноценное бегство, когда семья быстро покидала зону отдыха, наблюдали только в четырех случаях из 15.

Такое поведение контрастирует с данными из Кении, где слоны убегают от звука пчел почти всегда, и напоминает опыт ученых на Шри-Ланке. Исследования азиатских слонов ранее показали, что они практически равнодушны к звукам насекомых, что делает ульевые ограждения там бесполезными. Вероятно, в Ботсване активность пчел ниже из-за жары, слоны реже сталкиваются с болезненными укусами и не боятся жужжания.

Для условий Ботсваны «пчелиные заборы» могут быть лишь вспомогательным, но не основным средством, сделали вывод ученые. Параллельно та же научная группа тестирует альтернативные границы — например, световые барьеры на основе стробоскопов, которые отпугивают животных яркими вспышками.

Максим Абдулаев 21 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.