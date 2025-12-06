Уведомления
Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
В Ботсване обитает крупнейшая в мире популяция слонов — 130 тысяч особей. И это головная боль местных фермеров. Огромные животные едят урожай, вытаптывают поля, ломают постройки, а иногда убивают людей. Власти Ботсваны в 2019 году разрешили охоту на слонов. Это вызвало критику на международном уровне. Так, Министерство окружающей среды Германии предложило ужесточить ограничения на импорт охотничьих трофеев. Тогда президент Ботсваны предложил немцам забрать к себе 20 000 слонов.
Как оградить фермерские владения от слонов? Самым популярным гуманным решением последних лет считались «пчелиные заборы» — ограждения с ульями. Работают они так: слон задевает ограду, из ульев вылетают пчелы и атакуют хобот нарушителя. Сотрудники организации «Слоны без границ» вместе с австралийскими учеными пытались понять, сработает ли этот метод в Ботсване, климат которой гораздо жарче и суше, чем в Кении, где «пчелиный» метод эффективен.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Pachyderm, находили в национальном парке Чобе отдыхающие семьи слонов и через скрытые динамики проигрывали им звук разъяренного роя либо контрольный «белый шум». Чтобы получить всего 30 «чистых» записей, команде пришлось совершить 95 выездов. Большинство попыток срывались из-за шума джипов — животные уходили преждевременно.
Результаты показали, что ботсванские слоны слышат опасность, но не паникуют. На жужжание отреагировали 86,6% групп, однако животные всего лишь поднимали головы и принюхивались. Полноценное бегство, когда семья быстро покидала зону отдыха, наблюдали только в четырех случаях из 15.
Такое поведение контрастирует с данными из Кении, где слоны убегают от звука пчел почти всегда, и напоминает опыт ученых на Шри-Ланке. Исследования азиатских слонов ранее показали, что они практически равнодушны к звукам насекомых, что делает ульевые ограждения там бесполезными. Вероятно, в Ботсване активность пчел ниже из-за жары, слоны реже сталкиваются с болезненными укусами и не боятся жужжания.
Для условий Ботсваны «пчелиные заборы» могут быть лишь вспомогательным, но не основным средством, сделали вывод ученые. Параллельно та же научная группа тестирует альтернативные границы — например, световые барьеры на основе стробоскопов, которые отпугивают животных яркими вспышками.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Химики обнаружили, что популярные антибиотики тетрациклинового ряда меняют метаболизм обычной кишечной бактерии Bacteroides dorei. Под воздействием низких доз лекарства микроб начинает синтезировать скрытые ранее вещества, которые провоцируют воспаление и заставляют организм хозяина уничтожать конкурентов этой бактерии.
Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю
Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
