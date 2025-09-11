Российские палеонтологи впервые обнаружили базилозавра на Урале

Более 30 миллионов лет назад на территории современного Среднего Урала, в самом крупном море Перитетис, плавали киты — суперхищники базилозавриды. Такой вывод можно сделать по недавней находке палеонтолога Максима Синицы: он обнаружил обломок зуба вымершего млекопитающего. Это первая такая находка для Урала, и в ближайшее время ее начнут изучать. Naked Science поговорил с исследователями, которые не исключили, что зуб мог принадлежать новому виду.

Приблизительно 37 миллионов лет назад на территории Евразии, от современной Франции до Алтая, лежало самое крупное в истории Земли море Перитетис. Оно возникло в эоцене и, просуществовав почти 20 миллионов лет, закрылось, превратившись в Паратетис, а он в конечном счете распался на несколько бассейнов. Из них сохранились Черное, Аральское, Каспийское и Азовское моря. Перитетис был настолько большим, что его иногда называют океаном, а в эоцене там водились примитивные киты — базилозавры.

В 2023 году уральские палеонтологи выехали к берегам реки Туры (Средний Урал), чтобы искать в морских отложениях остатки эоценовой фауны. Там находили зубы акул и костистых рыб. Тогда нашелся обломок ребра, который, вероятно, принадлежал китообразному того периода. Но специалисты допустили, что это ребро могло принадлежать и морским коровам, или сиренам (Sirenia).

Ранее кости вымерших китов на Урале не обнаруживали, поэтому для полной уверенности исследователи продолжили ежегодные поиски. В августе 2025 года повезло гораздо больше: палеонтолог Максим Синица наткнулся на фрагмент зуба базилозаврида — хищного кита эпохи эоцена. Этот зуб, скорее всего, щечный, то есть моляр или премоляр, а разломился он ровно по центральному бугорку.

Обломок зуба уральского базилозаврида, вид сверху / © предоставил Максим Синица

«Когда мы говорим о степени достоверности находки, то вряд ли найдется что-то менее информативнее ребра. Это очень безликая кость, на ней крайне мало признаков. А по обломку зуба, который нашелся после промыва гальки и мергеля, можно точно сказать, что он принадлежал представителю базилозаврид. Тут никаких сомнений нет», — рассказал Naked Science научный сотрудник Уральского федерального университета Максим Синица.

Открытое местонахождение базилозаврид на реке Тура стало шестым в России. Этих древних суперхищников, на которых никто не охотился, находили в Краснодарском крае, Калининградской области и других регионах. По последним оценкам, длина крупнейшего из найденных базилозаврид, перуцета (Perucetus colossus), равнялась 15-16 метрам. Хотя не так давно считалось, что он вырастал до 20 метров.

Как пояснил в интервью Naked Science специалист по китообразным и старший научных сотрудник Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН Константин Тарасенко, владелец обломанного зуба был не меньше 10 метров в длину. Но такие суждения в любом случае примерны, для начала палеонтологам нужно подробно изучить образец. Тарасенко и займется исследованием находки.

«Тут история как с динозаврами: в России уже стали появляться находки, но в основном они фрагментарные. Под Ростовом обнаружили два или три позвонка, в Краснодарском крае — несколько позвонков и ребер. Уникальность новой находки в том, что она первая для Урала. И может оказаться, что это какой-то новый таксон, если в том районе шли обмен фауны и видообразование», — отметил Тарасенко.

