О мероприятии

Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов рассмотрит две разные, но важные линии млекопитающих. Рукокрылые (Chiroptera) — единственные млекопитающие с активным полетом. Лектор расскажет о ранних формах вроде Onychonycteris, которые умели летать, но еще не владели эхолокацией, проследит появление ультразвукового «радара» у микрохироптер и развитие обонятельных и зрительных стратегий у мегахироптер. Слушатели узнают, как летучие мыши стали опылителями, контролерами насекомых и даже «вампирами» Южной Америки. Насекомоядные (Eulipotyphla) — маленькие, но древние потомки ранних плацентарных. Участники мероприятия увидят, как ежи развили защитные иглы, кроты ушли под землю с «лопатами» вместо лап, землеройки стали рекордсменами по быстроте обмена веществ, а выхухоли и щелезубые сохранили уникальные реликтовые черты. Отдельно лектор обсудит их эволюционное значение: это одна из самых консервативных линий, которая по строению напоминает первых плацентарных млекопитающих.

