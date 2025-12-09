В Перу нашли мумифицированную голову жреца с заячьей губой

Заячья губа — врожденная патология, которую в разных культурах трактовали либо как божественное знамение, либо как тяжелый изъян. Новое исследование показало, что в доколумбовых Андах человек с такой особенностью мог обладать высоким социальным статусом.

Трофейные головы в андских культурах — это отсеченные человеческие головы, прошедшие специальную обработку для долгого хранения и использования в ритуальных или социальных целях. Считается, что такие головы служили высшим доказательством воинской доблести. Побежденный враг лишался силы в загробном мире, а демонстрация трофея устрашала противников и укрепляла авторитет победителя.

По другой версии, некоторые головы могли принадлежать почитаемым предкам либо жрецам. Их сохраняли и использовали в обрядах плодородия — как вместилище жизненной силы, для связи с миром духов и благополучия общины.

Ученые из Калифорнийского университета (США) исследовали первую трофейную голову из региона Паракас на южном побережье Перу, у которой подтвердили одностороннюю расщелину верхней губы. Статья об этом вышла в журнале Ñawpa Pacha.

Специалисты не только диагностировали патологию, но и обнаружили комплекс характерных зубных патологий: сверхкомплектный зуб, аномально крупные зубы, задержку прорезывания и смещение зубного ряда. Благодаря учету этих особенностей удалось установить, что голова принадлежала молодому мужчине.

Чтобы понять место такого человека в обществе, ученые проанализировали публикации и музейные коллекции. В результате нашли 30 керамических сосудов с изображениями людей с заячьей губой — созданных культурами моче и ламбаеке, существовавшими на северном побережье современного Перу между 200 и 1100 годами нашей эры.

Этот анализ позволил переосмыслить роль в обществе носителей такой аномалии. Керамические изображения показывают, что люди с расщелиной почти всегда отмечены знаками высокого статуса — носят сложные головные уборы, крупные серьги, украшенные туники, а некоторые запечатлены во время ритуальных действий. В отличие от многих древних культур, где подобная особенность вела к пониженному социальному статусу, в андских обществах ее, судя по всему, воспринимали как знак избранности — возможно, связанный со жреческими функциями.

Учитывая особый статус, который мог иметь при жизни человек с такой заметной чертой, авторы нового исследования предложили новую интерпретацию его посмертной участи. Превращение головы в трофей, вероятно, стало не актом унижения, а ритуалом сохранения и использования присущей ему сакральной силы на благо общины. Таким образом, врожденная особенность заложила основу для особой роли в обществе — и при жизни, и после смерти.

Андрей Серегин 7 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак