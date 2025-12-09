Уведомления
В Перу нашли мумифицированную голову жреца с заячьей губой
Заячья губа — врожденная патология, которую в разных культурах трактовали либо как божественное знамение, либо как тяжелый изъян. Новое исследование показало, что в доколумбовых Андах человек с такой особенностью мог обладать высоким социальным статусом.
Трофейные головы в андских культурах — это отсеченные человеческие головы, прошедшие специальную обработку для долгого хранения и использования в ритуальных или социальных целях. Считается, что такие головы служили высшим доказательством воинской доблести. Побежденный враг лишался силы в загробном мире, а демонстрация трофея устрашала противников и укрепляла авторитет победителя.
По другой версии, некоторые головы могли принадлежать почитаемым предкам либо жрецам. Их сохраняли и использовали в обрядах плодородия — как вместилище жизненной силы, для связи с миром духов и благополучия общины.
Ученые из Калифорнийского университета (США) исследовали первую трофейную голову из региона Паракас на южном побережье Перу, у которой подтвердили одностороннюю расщелину верхней губы. Статья об этом вышла в журнале Ñawpa Pacha.
Специалисты не только диагностировали патологию, но и обнаружили комплекс характерных зубных патологий: сверхкомплектный зуб, аномально крупные зубы, задержку прорезывания и смещение зубного ряда. Благодаря учету этих особенностей удалось установить, что голова принадлежала молодому мужчине.
Чтобы понять место такого человека в обществе, ученые проанализировали публикации и музейные коллекции. В результате нашли 30 керамических сосудов с изображениями людей с заячьей губой — созданных культурами моче и ламбаеке, существовавшими на северном побережье современного Перу между 200 и 1100 годами нашей эры.
Этот анализ позволил переосмыслить роль в обществе носителей такой аномалии. Керамические изображения показывают, что люди с расщелиной почти всегда отмечены знаками высокого статуса — носят сложные головные уборы, крупные серьги, украшенные туники, а некоторые запечатлены во время ритуальных действий. В отличие от многих древних культур, где подобная особенность вела к пониженному социальному статусу, в андских обществах ее, судя по всему, воспринимали как знак избранности — возможно, связанный со жреческими функциями.
Учитывая особый статус, который мог иметь при жизни человек с такой заметной чертой, авторы нового исследования предложили новую интерпретацию его посмертной участи. Превращение головы в трофей, вероятно, стало не актом унижения, а ритуалом сохранения и использования присущей ему сакральной силы на благо общины. Таким образом, врожденная особенность заложила основу для особой роли в обществе — и при жизни, и после смерти.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
