Первая ступень ракеты Falcon 9 выполнила рекордный 32-й полет

Первая ступень ракеты Falcon 9 с номером B1067 поставила новый рекорд для многоразового ускорителя, совершив свое 32-е успешное возвращение после вывода партии спутников Starlink на низкую околоземную орбиту.

Старт ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Пуск состоялся 8 декабря 2025 года с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США). Он прошел штатно после суточной задержки из-за неблагоприятной погоды.

Первая ступень работала около двух с половиной минут, после чего отделилась от верхней ступени и выполнила управляемое возвращение. Она мягко села на автономную платформу Just Read the Instructions, дежурившую в Атлантическом океане.

Использование ускорителя в 32-й раз стало еще одним шагом к цели SpaceX — довести число полетов одной первой ступени Falcon 9 до сорока.

Тем временем вторая ступень продолжила подъем. После повторного включения двигателя Merlin она вывела на орбиту партию из 29 аппаратов Starlink.

Сегодня в сети Starlink действует более 9100 рабочих ретрансляторов, обеспечивающих доступ к широкополосному интернету в регионах мира, где отсутствует иная инфраструктура связи. Сервис также используется для Wi-Fi на коммерческих авиалиниях и для связи «телефон–спутник» у некоторых операторов.

Пуск в понедельник стал 158-м запуском Falcon 9 в этом году и 510-м повторным использованием первой ступени с 2017 года. Накануне, 7 декабря, компания отправила на орбиту еще 29 спутников Starlink с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.