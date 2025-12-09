Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первая ступень ракеты Falcon 9 выполнила рекордный 32-й полет
Первая ступень ракеты Falcon 9 с номером B1067 поставила новый рекорд для многоразового ускорителя, совершив свое 32-е успешное возвращение после вывода партии спутников Starlink на низкую околоземную орбиту.
Пуск состоялся 8 декабря 2025 года с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США). Он прошел штатно после суточной задержки из-за неблагоприятной погоды.
Первая ступень работала около двух с половиной минут, после чего отделилась от верхней ступени и выполнила управляемое возвращение. Она мягко села на автономную платформу Just Read the Instructions, дежурившую в Атлантическом океане.
Использование ускорителя в 32-й раз стало еще одним шагом к цели SpaceX — довести число полетов одной первой ступени Falcon 9 до сорока.
Тем временем вторая ступень продолжила подъем. После повторного включения двигателя Merlin она вывела на орбиту партию из 29 аппаратов Starlink.
Сегодня в сети Starlink действует более 9100 рабочих ретрансляторов, обеспечивающих доступ к широкополосному интернету в регионах мира, где отсутствует иная инфраструктура связи. Сервис также используется для Wi-Fi на коммерческих авиалиниях и для связи «телефон–спутник» у некоторых операторов.
Пуск в понедельник стал 158-м запуском Falcon 9 в этом году и 510-м повторным использованием первой ступени с 2017 года. Накануне, 7 декабря, компания отправила на орбиту еще 29 спутников Starlink с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
