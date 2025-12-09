  • Добавить в закладки
9 декабря, 15:11
Александр Березин
1

Вымирание «хоббитов» попытались связать с засухой длиной 15 тысяч лет

❋ 4.9

Необычные родственники человека ростом не выше 1,1 метра, похоже, все-таки охотились на слонов острова Флорес. Правда, не до конца ясно, погубил их упадок этого вида добычи или добивающий удар нанесли Homo sapiens.

Антропология
# антропология
# палеоантропология
# человек флоресский
Слева слепок черепа человека флоресского, объем мозга всего 380 кубических сантиметров, справа для сравнения череп современного человека с микроцефалией / © Wikimedia Commons

На экваториальном острове Флорес около миллиона лет назад появились представители людского рода. Кто именно сказать сложно: ранние находки там представлены каменными орудиями, но предположительно это были Homo erectus. Как они это сделали неясно, поскольку современные реконструкции показали невозможность достичь острова без паруса, на одних веслах, из-за чего ряд ученых предполагают способность этого вида древних людей управляться с парусом.

В ходе эволюции их потомки резко уменьшились в размерах, причем если их рост упал всего в полтора раза, то объем головного мозга сократился более, чем вдвое. Предположительная причина в ослаблении давления среды: на острове конкуренция с другими группами людей и иными видами долго была минимальной.

Около 60 тысяч лет назад остатки хоббитов, как этот вид часто называют в СМИ, исчезают, а 50 тысяч лет назад то же самое происходит с каменными орудиями, которые они делали. Причины их вымирания неясны, отчего о них идет серьезная научная дискуссия.

Авторы новой работы, которую они опубликовали в журнале Communications Earth & Environment, попытались найти ключи к случившемуся за счет анализа соотношения изотопов в сталагмитах в пещере поблизости от той, в которой найдено больше всего остатков людей флоресских. Процесс образования сталагмита зависит от влажности воздуха, поэтому позволяет оценить количество осадков снаружи пещеры.

Исследователи обнаружили, что после 76 тысяч лет назад среднегодовое количество осадков на острове начало постепенно убывать. К 60 тысячам лет назад оно снизилось в 1,57 раза, до 990 миллиметров в год. Особенно упало оно летом (астрономическим, поскольку на экваторе нет полноценной смены времен года нашего типа), более чем вдвое, до 450 миллиметров за лето. Ученые отметили, что это должно было уменьшить поголовье стегодонов, карликовых родственников современных слонов, похожих на них внешне. По мнению авторов работы, из-за падения их численности люди оставили пещеру, возможно, двинувшись к более увлажненному побережью.

Флоресский гигантский марабу (на картинке он показан рядом с современным человеком) существенно крупнее современных. Судя по тому, что нынешние активно отбирают добычу у других хищников и при случае не прочь убить любое позвоночное, не исключено, что они были большой проблемой для людей флоресских. Впрочем, после прибытия на остров современных людей, эта птица вымерла / © Wikimedia Commons

Около 50 тысяч лет назад слои с орудиями человека флоресского перекрывает слой пепла от извержения какого-то вулкана поблизости от острова. Находки следов современных людей в той же пещере есть только выше этого слоя пепла. Но нельзя исключать, что они прибыли на остров до того, как поселились именно в этой пещере. В таком случае ослабленные 15-тысячлетним снижением осадков карликовые родственники людей могли быть добиты ими, полагает один из авторов работы, хотя и воздерживается от решительного мнения на этот счет.

Стоит отметить, что ряд других ученых ранее сомневался в том, что хоббиты питались в основном стегодонами. В их пещере много остатков сравнительно крупных местных крыс. Со стегодоном же древним родственникам людей пришлось бы конкурировать с местным гигантским марабу, высотой до 1,8 метра, и комодским вараном. Оба эти хищника значительно больше человека флоресского, что делало такую конкуренцию непростой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# антропология
# палеоантропология
# человек флоресский
