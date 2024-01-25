Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Медики связали беспричинное похудение с ранней стадией рака
У людей, которые неожиданно похудели, не предпринимая для этого никаких действий, в течение последующего года оказалась выше заболеваемость раком. Это показало свежее исследование международной команды медиков.
Ученым известно, что беспричинное похудение может быть связано с развитием раковых заболеваний. Однако в прошлых исследованиях данные о весе пациентов получали, когда люди уже обращались к врачам по поводу каких-то проблем со здоровьем. В новой работе, которую опубликовал журнал JAMA, сведения о весе собирали планово и регулярно на протяжении многих лет, вне зависимости от посещений врачей. Кроме того, авторы рассмотрели все виды рака, а не какой-то конкретный тип.
Материалом для анализа послужили данные участников двух крупных лонгитюдных исследований прошлых лет. Одно из них — Nurses’ Health Study. В его рамках изучали долгосрочное влияние питания, гормонов, окружающей среды и трудовой деятельности на здоровье медсестер старше 40 лет. Наблюдение вели с 1978 по 2016 год. В другом исследовании под названием Health Professionals Follow-Up Study участвовали медработники-мужчины от 40 до 75 лет, начиная с 1988-го по 2016-й.
В итоговую выборку включили свыше 157 тысяч человек от 54 до 70 лет, более 70 процентов из которых составили женщины. Большинство (95,2 процента) были белокожими, а остальные принадлежали к другим этническим группам — азиатам, чернокожим, коренным американцам или гавайцам.
Недавние изменения в весе участников рассчитывали на основании результатов опроса, который респонденты проходили дважды в год. Регулярная анкета также включала вопросы о физической активности и изменениях в рационе питания, что позволило исследователям определить, насколько непреднамеренным было похудение.
Намеренность снижения веса оценивали как высокую, если участники увеличивали активность и улучшали рацион. Если менялось что-то одно, это соответствовало среднему уровню намеренности, а отсутствие изменений — низкому. Таким образом авторы научной работы отделили здоровую потерю веса, вызванную диетой или усилением физической активности, от нездорового и неожиданного похудения.
За время наблюдений среди участников выявили 15 809 случаев рака. Анализ данных показал, что по сравнению с теми, кто не худел, люди, недавно потерявшие без причин более 10 процентов веса, в следующие 12 месяцев имели существенно более высокий риск узнать об онкологическом диагнозе, включая рак верхних отделов желудочно-кишечного тракта, злокачественные опухоли кроветворной или лимфатической систем, колоректальный и рак легких. В то же время меланома, рак груди, мочеполовой системы или мозга не коррелировали с недавней потерей веса.
Ранее было принято считать, что на ранних стадиях рака люди обычно не теряют вес и что это характерно скорее для поздних этапов болезни. Теперь исследователи показали, что подобное похудение может произойти до постановки диагноза как на ранней, так и на более поздней стадии рака.
Исходя из новой работы, важно понимать, что беспричинное снижение веса — тревожный признак, при котором нужно обратиться к врачу. Это дает шанс раньше выявить причины и в случае диагностики онкозаболевания эффективнее его лечить.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
После кори и свинки меньше инфарктов и инсультов — и это повод усилить прививки
От тестирования космической электроники до лечения рака: ренессанс старого ускорителя
Люди, хоббиты и все-все-все
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии