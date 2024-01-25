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Коренные американцы страдали от заболеваний, сходных с сифилисом, задолго до Колумба
Международная группа ученых обнаружила генетические свидетельства того, что индейцы Бразилии страдали от сходных с сифилисом заболеваний (трепонематозов) до прибытия Колумба на континент. Ранее такие данные были известны в основном по изучению деформации костей, которые оставляют патогены.
То, что сифилис мог попасть в Европу (а дальше распространился в Азию) из Америки, известно давно. В 2008 году генетики изучили филогенез бледной трепонемы (Treponema pallidum), вызывающей сифилис и сходные с ним болезни (невенерической природы), из Нового и Старого Света и пришли к выводу, что «европейский» патоген имеет южноамериканские корни. Тем не менее есть свидетельства того, что европейцы страдали от сифилиса задолго до открытия Колумбом Америки. В 2015 году ученые обнаружили останки подростка, жившего на территории Австрии в XIV веке (до путешествия Колумба), на костях которого присутствовали следы врожденного сифилиса.
То же самое показало исследование генома останков людей, живших на территории современных Финляндии, Эстонии и Нидерландов, проведенное в 2020 году. Ученым тогда удалось выделить и проанализировать ДНК Treponema pallidum. Молекулярный анализ позволил проследить генетическую линию этих штаммов вплоть до базовой группы, от которой примерно 2500 лет назад произошли возбудители трепонематозов.
Эти исследования могли стать подтверждением сразу двух гипотез: что болезнь существовала на территории Европы давно (еще со времен Античности), а согласно другой патоген прибыл из Африки. Но в 2022 году ученые из Бразилии исследовали останки четырехлетнего ребенка из южноамериканской пещеры Лапа-ду-Санту, возраст которых составил не менее 9400 лет. На его костях обнаружили следы врожденного сифилиса.
До Колумба «набеги» на американский континент совершали викинги. Поэтому болезнь могла попасть в Европу через них, что, впрочем, не отменяет и то, что она могла попасть в Африку, а затем снова в Европу или наоборот. Однако первоначально патоген возник все-таки в Южной Америке.
К такому же выводу пришли ученые из университетов Цюриха, Базеля (Швейцария), Валенсии (Испания), Венского (Австрия) и Сан-Паулу (Бразилия). Они изучили не просто следы на костях, а генетические свидетельства — ДНК, извлеченную из таких останков.
По словам ученых, до них никто не смог «достать» из столь древних костей коренных жителей Бразилии образцы ДНК, которые свидетельствовали бы о наличии в генетическом материале останков следов бактериального генома бледной трепонемы. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Останки, из которых добывали ДНК, принадлежали четырем людям, жившим на территории юга современной Бразилии (в штате Санта-Катарина) примерно две тысячи лет назад. Изучив бактериальные геномы костей, ученые пришли к выводу, что все их можно отнести к Treponema pallidum endemicum — возбудителю болезни, схожей с сифилисом, беджель. Это заболевание сегодня встречается лишь в южных засушливых регионах планеты и, в отличие, от сифилиса не является венерическим: оно передается при контакте через кожу.
«Хотя происхождение самого сифилиса все еще не вполне понятно, теперь мы без сомнения понимаем, что трепонематозы встречались у коренных жителей Америки за столетия до того, как на континент попали европейцы», — заявила один из авторов исследования Верена Шунеман из Цюрихского университета.
После успешного анализа ДНК на трепонематозы ученые планируют перейти непосредственно к изучению происхождения венерического варианта заболевания — сифилиса.
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