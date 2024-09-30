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Галлюциногенные грибы довели до членовредительства
Австрийские врачи рассказали о беспрецедентном эпизоде из своей практики. Употребив галлюциногенные грибы, мужчина, страдающий депрессией и пьянством, разрубил топором свой пенис на несколько частей. К счастью, все закончилась довольно благополучно для пациента, несмотря на серьезность повреждений, которые он себе нанес.
Детали первого задокументированного случая ампутации полового члена под действием псилоцибина описаны в статье, вышедшей в журнале Mega Journal of Surgery.
Псилоцибин — это природное психоделическое соединение, которое содержится в некоторых видах грибов. При употреблении оно расщепляется в организме, образуя псилоцин — психоактивное вещество-алкалоид, воздействующее на серотониновые рецепторы в мозге. Под его влиянием могут возникать измененные состояния сознания, в том числе галлюцинации, искаженное восприятие времени и сильные эмоциональные сдвиги.
В России псилоцибин внесен в список наркотических средств, оборот которых запрещен. Вместе с тем в ряде стран ученые и врачи исследуют возможность его использования в медицинских целях — например, для лечения депрессии.
Однако бесконтрольное применение псилоцибина вне клинических условий чревато опасными последствиями. Значительные дозы могут спровоцировать у эмоционально нестабильных людей усиление тревожности и попытки самоповреждений. Случай в Австрии — яркий тому пример.
Из отчета медиков следует, что попавший к ним 37-летний мужчина ранее лечился от депрессии и имел проблемы с алкоголем. В день происшествия он употребил большую дозу псилоцибина — четыре или пять сушеных галлюциногенных грибов, чем вызвал тяжелый психотический приступ, во время которого разрубил свой половой орган на несколько кусков.
Произошедшее позже пациент помнил смутно. Известно, что он попытался перевязать себя, сложил фрагменты пениса в банку со снегом, видимо, собранном на улице, судя по загрязнению землей. Затем мужчина вышел из дома в поисках помощи.
Пострадавшего в спутанном состоянии и с признаками сильного кровотечения заметил прохожий, который отвез его в соседний поселок. Оттуда на машине скорой помощи мужчину доставили в больницу, спустя примерно девять часов после ампутации пениса.
Пациента экстренно прооперировали. Хирурги остановили кровотечение и даже частично спасли его половой член, приживив обратно примерно два сантиметра ствола пениса и его головку. Остальные фрагменты органа общей длиной около пяти сантиметров оказались слишком поврежденными.
Реплантация на удивление прошла успешно, несмотря на тяжесть травмы, значительное время с момента ампутации и загрязненность фрагментов пениса. Однако пациент после операции продолжал страдать от тяжелых психотических симптомов, включая галлюцинации и религиозный бред. До их устранения с помощью соответствующих препаратов мужчина находился под наблюдением психиатров. Когда состояние стабилизировали, его перевели в урологическое отделение для дальнейшего восстановления.
Лечение длилось несколько недель и не обошлось без осложнений, но в итоге врачи добились заживления реплантированных тканей пениса. Спустя три месяца пациент сообщил о возобновлении эрекции, что медики назвали поразительным достижением. Однако из-за потери значительной части органа его длина существенно уменьшилась.
Операция позволила восстановить и нормальную функцию мочеиспускания. Правда, после реплантации отверстие уретры у мужчины сместилось, в результате чего мочиться ему теперь приходится в положении сидя. По словам врачей, пациент удовлетворен исходом и не желает других хирургических вмешательств для дальнейшей коррекции.
В заключении авторы подчеркнули важность отчетов о подобных эпизодах из практики, поскольку протоколов по лечению в таких необычных ситуациях нет, а их описания нужны для накопления опыта.
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Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
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