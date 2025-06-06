Мужчина умер, проткнув себе глаза карандашом после приема галлюциногенных грибов

Врачи из США поделились шокирующим случаем из своей практики. Под действием галлюциногенных грибов молодой человек пронзил себе оба глаза карандашом и через несколько дней умер в больнице от серьезных повреждений мозга, к которым привело ранение.

Новая статья, вышедшая в American Journal of Ophthalmology Case Reports, наглядно иллюстрирует, какими последствиям грозит бесконтрольный прием псилоцибина — вещества с галлюцинаторными и психоделическими свойствами, которые вырабатывают многие виды грибов.

Псилоцибин и его ближайший родственник псилоцин относят к психоактивным средствам, хранение, распространение и применение которых во многих странах, в том числе России, запрещено. Вместе с тем, ученые в последние годы активно исследуют терапевтический потенциал псилоцибина. Это соединение предлагают использовать для лечения депрессии, посттравматических стрессовых расстройств и даже алкогольной зависимости.

Однако врачи подчеркивают, что в лечебных целях псилоцибин экспериментально применяют в клиниках под контролем психиатров. Употребление в бытовых условиях чревато трагедиями, примеры которых Naked Science уже приводил. Австрийские хирурги ранее описали, как страдающий депрессией и пьянством мужчина съел несколько галлюциногенных грибов, после чего разрубил топором свой пенис на несколько частей. К счастью, тот эпизод закончился для пациента довольно благополучно, несмотря на серьезность повреждений, которые он себе нанес.

В новом инциденте с псилоцибиновыми грибами, о котором сообщили офтальмологи одного из медицинских центров Техаса (США), спасти пострадавшего — 21-летнего латиноамериканца — не удалось.

Из отчета о клиническом случае следует, что парня доставили в отделение неотложной помощи с проникающим ранением обеих глазниц. Как показала томография, инородное тело — деревянный карандаш, глубоко вошедший в левый глаз — пронзил зрительный канал, кавернозный синус и достиг моста — жизненно важного отдела ствола головного мозга, связанного с управлением моторикой, дыханием и другими функциями.

Близкие латиноамериканца рассказали, что, вернувшись домой с работы, тот принял неизвестное количество галлюциногенных грибов, после чего повел себя неадекватно: стал проявлять агрессию и разбил вазу. Затем молодой человек нанес себе увечья: взял карандаш и, установив его вертикально на столе, несколько раз опустил голову, в результате чего пробил себе обе глазницы.

Удаления карандаша из левой глазницы нейрохирургом / © Abigail M. Blanton, Pooja Parikh, Scott Zhou, et al., American Journal of Ophthalmology Case Reports, 2025

Родственники вызвали скорую помощь, и пострадавшего увезли в больницу. Группа нейрохирургов и офтальмологов под контролем рентгеноскопии удалила из левой глазницы карандаш и на протяжении нескольких дней пыталась стабилизировать пациента. Несмотря на усилия, его состояние ухудшилось из-за отека мозга, кровотечения и повышенного внутричерепного давления. В конце концов у мужчины пропали все стволовые рефлексы, а на пятые сутки врачи констатировали смерть мозга и самого пациента.

Комментируя случай, медики отметили, что при жизни у латиноамериканца не выявляли депрессию, склонность к членовредительству или другие психиатрические проблемы, хотя он страдал синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также гипертонией.

Вместе с тем врачи выяснили, что за десять лет до произошедшего биологический отец мужчины покончил с жизнью. С учетом этого исследователи предположили, что последний мог иметь скрытую генетическую предрасположенность к психиатрическим расстройствам и суициду. Это, вероятно, способствовало психозоподобному состоянию после приема галлюциногенных грибов.

Из научной литературы известно, что психоделические вещества могут представлять повышенный риск для людей с личным или семейным анамнезом психиатрических нарушений.

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