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11 минут назад
Юлия Трепалина
14

Курение сигарет повысило вероятность употребления каннабиса в 186 раз

5.1

Новое исследование с участием нескольких тысяч немецких подростков показало, что курение обычных или электронных сигарет, особенно сочетание этих практик, в сотни раз повышает вероятность знакомства тинейджеров с марихуаной.

Медицина
# вейпинг
# Германия
# каннабис
# конопля
# курение
# марихуана
# подростки
# табакокурение
# школьники
# электронные сигареты
курение в мультфильме
Кадр из американского анимационного сериала «Симпсоны» / © 20th Television

Ученые не перестают предупреждать, что раннее начало и частое употребление каннабиса коррелируют с ухудшением психических и когнитивных показателей. Также курильщики марихуаны больше подвержены сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям. Совместное употребление табака и конопли усугубляет упомянутые и многие другие риски для здоровья.

Авторы прошлых исследований о связи между курением табака и марихуаны нередко ограничивались выборками, сформированными в США и из взрослых. В новой работе, статья о которой вышла в Journal of Cannabis Research, группа медиков из Германии решила детальнее изучить корреляцию, сосредоточив внимание на своей стране и более молодых людях. Также специалисты проверили гипотезу о том, что подросткам, которые уже курят обычные или электронные сигареты, употребление каннабиса может казаться менее рискованным. Это, в свою очередь, способно усиливать намерение попробовать марихуану.

В основу анализа легли данные двух немецких исследовательских проектов, посвященных изучению эффективности школьных программ профилактики употребления каннабиса. В выборку включили 6711 учеников восьмого и девятого классов из 1615 школ Германии, которые осенью 2021-го и весной 2022 года анонимно заполнили предложенные им анкеты. Вопросы касались социально-демографических сведений, курения, использования электронных сигарет и употребления марихуаны, а также восприятия вреда последнего, намерений попробовать каннабис и ряда других тем.

Возраст учащихся варьировался от 13 до 16 лет, примерно половину из них составили девочки. Среди участников 6320 человек никогда не пробовали каннабис, а 391 — употребляли; 5573 подростка никогда не курили обычные или электронные сигареты, 317 использовали первые, а 387 — вторые. Еще 434 немецких школьника сочетали традиционное курение и вейпинг.

Применив к данным методы статистического анализа, ученые установили, что вейперы в 42,8 раза чаще употребляют каннабис, чем никогда не курившие участники. У тех, кто предпочитал обычные сигареты, вероятность знакомства с «травкой» возрастала в 186 раз, а у комбинировавших вейпинг и традиционное табакокурение — в 468,7 раза, следует из научной работы.

Среди школьников, никогда не употреблявших марихуану, в этой практике наименьшую опасность видели те, кто уже курил обычные и электронные сигареты. У них же отметили самую высокую готовность попробовать каннабис. На втором месте в этом плане оказались традиционные курильщики, а на третьем — вейперы. Наиболее вредной коноплю считали подростки, не пробовавшие никаких форм курения. У них также зафиксировали минимальный уровень намерения познакомиться с марихуаной.

Медики подчеркнули, что поскольку исследование было поперечным, выводов о причинно-следственной связи на основе полученных данных делать нельзя. Кроме того, среди ограничений научной работы авторы отметили использование опросов для сбора сведений и ряд возможных неучтенных факторов, связанных с психическим здоровьем и воспитанием школьников. Плюс выборка состояла исключительно из немецких подростков, что, вероятно, повлияло на результаты и ограничивает возможность их обобщения.

Тем не менее выявленные учеными тенденции важны для разработки программ по профилактике употребления каннабиса среди несовершеннолетних и защиты молодежи от его негативных последствий. Также авторы указали на актуальность исследования, учитывая, что в 2024 году коноплю в Германии частично легализовали, в том числе для рекреационных целей.

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Юлия Трепалина
696 статей
Медицина
# вейпинг
# Германия
# каннабис
# конопля
# курение
# марихуана
# подростки
# табакокурение
# школьники
# электронные сигареты
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# #Алматы
# дорожные пробки
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