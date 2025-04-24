  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Юлия Трепалина
6

Назван возраст, к которому проявляется вред от нездоровых привычек

4.3

Курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности вредят организму и по отдельности, но сочетание этих привычек, особенно длительное, усиливает негативный эффект, что чревато проблемами с самочувствием уже в 30-летнем возрасте. Об этом предупредили финские медики по итогам исследования, в котором за участниками наблюдали больше трех десятилетий.

Медицина
# алкоголь
# возраст
# вредные привычки
# здоровье
# курение
# образ жизни
вредные привычки
© belle-deesse, pickpik.com

В предыдущих работах о долгосрочных последствиях факторов образа жизни для здоровья обычно рассматривали людей среднего возраста, отслеживая их состояние на протяжении примерно 20 лет. Группа специалистов из нескольких вузов и научных центров Финляндии решила охватить более обширный период. Для этого ученые воспользовались данными многолетнего исследовательского проекта Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development.

Первоначальную выборку сформировали из восьмилетних школьников из финского города Йювяскюля, рожденных в 1959 году. Далее их, уже взрослых, регулярно привлекали к опросам и другим типам исследований — в 1986-м, 1995-м, 2001-м, 2009-м и 2020-2021-м годах. К этому времени участникам, число которых в разные годы колебалось от 326 до 206, исполнилось 27, 36, 42, 50 и 61 год, соответственно.

Респонденты заполняли анкеты, вопросы в которых касались симптомов депрессии, психологического благополучия и общего самочувствия за последний год. Кроме того, об их здоровье судили с помощью шкалы метаболического риска, составленной на основе показателей артериального давления, окружности талии, уровня сахара, холестерина и других жиров в крови. Одновременно исследователи фиксировали три фактора риска: курение, злоупотребление алкоголем (для женщин — более 8,8 литра в год в пересчете на чистый спирт, а для мужчин — свыше 12 литров), физическая инертность (занятия спортом реже одного раза в неделю).

Анализ с помощью статистических методов, с поправками на пол и образование участников, показал, что наличие одновременно трех вредных привычке в определенном возрасте коррелировало с ухудшением здоровья.

У таких людей чаще наблюдались признаки депрессии, сниженные оценки психологического благополучия и физического самочувствия, а также повышенные метаболические риски. Негативные тенденции проявлялись тем заметнее, чем дольше люди курили, увлекались алкоголем и не занимались спортом.

Физическая инертность сильнее всего ассоциировалась с упадком физического здоровья, курение — с ухудшением психического состояния, а излишествам со спиртным сопутствовало первое и второе. Негативные изменения были заметны уже к 36 годам. Статья о новой научной работе вышла в журнале Annals of Medicine.

Авторы отметили, что поскольку исследование наблюдательное, оно не позволяет установить прямую причинно-следственную связь. Скорее всего, зависимость между привычками и здоровьем двусторонняя. Например, стресс может подталкивать к алкоголю, а злоупотребление им — усугублять проблемы в отношениях, тем самым способствуя депрессии.

Еще одно ограничение работы в том, что результаты актуальны для рожденных в Финляндии и других западных странах в конце 1950-х — 1960-х годах. У людей последующих поколений и из других культур тенденции могут отличаться. Также исследователи не учли такой важный фактор, как питание, а нездоровые привычки рассматривали, как одинаково вредные, хотя их негативное влияние может быть неравнозначным.

Тем не менее выявленные корреляции в очередной раз подтвердили, что для повышения шансов на счастливую и здоровую старость с вредными привычками нужно попрощаться как можно раньше. А лучше по возможности и вовсе их избегать.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# алкоголь
# возраст
# вредные привычки
# здоровье
# курение
# образ жизни
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Рождение мозга
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК: ключ к разгадке прошлого
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Бактерии против человечества: как антибиотики теряют свою силу
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Чудеса клеточной инженерии: как из кожи сделать нервные клетки
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
500
Щитовидная железа — эффект бабочки
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
26 Апр
2000
Галактики и их черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Штурмуя Марс: альтернативная история
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Генетический компьютер, или ИИ в биоинформатике
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Первая в мире женская сухая иммерсия
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 19:20
Березин Александр

Финикийцев выписали из предков карфагенян

Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.

История
# история
# Карфаген
# финикийцы
Позавчера, 21:01
Юлия Трепалина

Социолог назвала общую деталь детства у школьных стрелков

В прошлых исследованиях о скулшутинге в Соединенных Штатах некоторые эксперты называли основной причиной случаев массовой стрельбы в учебных заведениях наличие большого количества легальных «стволов» на руках у людей. Но в подобных работах редко систематически анализировали роль огнестрельного оружия в жизни школьных стрелков. По мнению профессора социологии Энн Нассауер из Эрфуртского университета (Германия), эта деталь роднит большинство совершавших такого рода нападения в США.

Психология
# владение оружием
# оружие
# родители
# скулшутинг
# стрельба
# сша
# школа
Позавчера, 14:46
Юлия Трепалина

Любовную химию разложили на девять элементов

Многие, наверное, слышали фразу «Между ними возникла „химия“». Поясняя смысл выражения, часто говорят, что любовная химия между мужчиной и женщиной — это нечто сложное и с трудом поддающееся определению. Однако ученые не любят такой неясности, поскольку она мешает исследовать явление. Недавно группа психологов с помощью опроса выяснила основные компоненты взаимного влечения в паре, которое принято называть романтической, или любовной, химией.

Психология
# влюбленные
# любовь
# пара
# романтические отношения
# чувства
20 апреля
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
18 апреля
Игорь Байдов

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.

Археология
# антикитерский механизм
# античность
# артефакты
# Древняя Греция
18 апреля
Любовь

Выживание Homo sapiens при сдвиге магнитных полюсов связали с древним кремом и теплой одеждой 

Примерно 41-42 тысячи лет назад на Земле произошел кратковременный сдвиг магнитных полюсов, который мог способствовать вымиранию неандертальцев, но не Homo sapiens — их выживание авторы нового исследования связали с появлением теплой одежды и добычей охры.

Антропология
# Homo sapiens
# климат
# магнитосфера
# наскальная живопись
# неандертальцы
# озоновый слой
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Назван возраст, к которому проявляется вред от нездоровых привычек

    Только что

  2. Триста граммов «здоровой» пищи в неделю связали с ростом риска рака

    4 часа назад

  3. Люди принесли хлебопекарные дрожжи в Америку еще до изобретения земледелия

    5 часов назад

  4. Потрясающие фантастические миры Квентина Стиппа — концепт-художника из США

    5 часов назад
Выбор редакции

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

22 апреля

Последние комментарии

Стэн Станиславский
16 минут назад
Ринат, таки нет там никакой инерциальной навигации. Аффтырь про это выдумал. шахеды 1 версии прекрасно глушились, но потом там стали ставить массив

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Стэн Станиславский
44 минуты назад
Natan, бесполезно просить. Я из будущего, из 2025 года сообщаю - как писал бред, так и пишет.

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Стэн Станиславский
1 час назад
Ринат, так и есть. В Шахеде-136 нет никакой инерциальной навигации, автор сам с собой тихо фантазирует. И посему шахеды эти прекрасно глушатся

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Стэн Станиславский
1 час назад
Очередной китайский фуфель.

В Китае рассказали о подготовке пилотируемой миссии на Луну

Стэн Станиславский
1 час назад
Интересно, а почему не догадались выключать АЭС на время лунного дня, чтобы избежать нагрева радиаторов солнцем, а электричество получать от СБ?

Китай построит АЭС на Луне — вероятно, вместе с Россией

Стэн Станиславский
2 часа назад
Все это временная, нестабильная модель поведения. Дробышевский гарантирует это! Мир людей знал множество подобных сообществ, в котором правили

Приматологи выяснили, как самки бонобо берут верх над самцами

Стэн Станиславский
2 часа назад
то, что производитель этого Рипера завысил его цену раз в 10, не означает, что это реально дорогой аппарат. На налоги с этого же производства их еще

Хуситы сбили уже более 20 американских беспилотников MQ-9 Reaper

Стэн Станиславский
2 часа назад
Николай, в гептиле на водород приходится ровно столько же углерода, как и в метане. Но метан при этом не опасен, а гептил ядовит, да и стоит дороже.

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

karapuZZZnick
3 часа назад
Ғазиз, мы живем не вчера и не завтра. Поэтому для нас - да. Самая жизнеспособная.

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

+ + + + + | + + + + +
4 часа назад
Свойство движка классный пример закона F = - F. Пока информировался о процессуальном устройстве встретил речевой оборот "пожиратель пламени".

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Devoid Sharlo
5 часов назад
Губа не дура...

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Devoid Sharlo
5 часов назад
Повышение температуры поверхности и рост уровня моря: – Я собираюсь уничтожить карьеру тех чуваков.

Саудовская Аравия анонсировала новый мегапроект — «Вечный сад»

+ + + + + | + + + + +
5 часов назад
А я уж начал представлять, что я тот избранный, который вакуумную камеру разработать сможет 😂😂😂 Свойство вакуумности мысли!

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Николай Цыгикало
5 часов назад
+, под вакуумом для ракетных двигателей понимается просто очень разреженная газовая среда. В советской и российской литературе такие двигатели

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

+ + + + + | + + + + +
6 часов назад
Да, интересная статья, возможно Ваш комментарий "А как же тогда вакуумность сопла?" не правильно представился в моей голове. Чтобы симулировать

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Николай Цыгикало
6 часов назад
Стэн, поясните, пожалуйста, зачем подогревать выхлоп? Выхлоп находится за срезом сопла. Он уже покинул двигатель. Выхлоп — это отработавшее в

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Василий Чижиков
7 часов назад
Кстати, еще один вопрос - что с механизмом массы нейтрино? Господствующая сейчас модель - майорановский массовый see-saw механизм, где предполагается

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто

Стэн Станиславский
7 часов назад
Очень перспективный проект, особенно в космических приложениях. Только вот что-то КПД маловат - всего 3 %, это вообще ниочем. Вероятно, температура

Опубликован первый рендер АТСТ «Елена-М»

Стэн Станиславский
7 часов назад
Метан помимо своего основного назначения дает еще массу возможностей для резкого увеличения эффективности при полетах в дальний космос.

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Стэн Станиславский
7 часов назад
Интересно, нахрена ему 3 двигателя? А почему не 4? : ) А где 4, там и 5 : ))) Если серьезно - 3 движка означают только одно - он у них вышел перетяжеленным,

Появились новые кадры полета прототипа перспективного китайского истребителя следующего поколения

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно