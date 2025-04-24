Назван возраст, к которому проявляется вред от нездоровых привычек

Курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности вредят организму и по отдельности, но сочетание этих привычек, особенно длительное, усиливает негативный эффект, что чревато проблемами с самочувствием уже в 30-летнем возрасте. Об этом предупредили финские медики по итогам исследования, в котором за участниками наблюдали больше трех десятилетий.

В предыдущих работах о долгосрочных последствиях факторов образа жизни для здоровья обычно рассматривали людей среднего возраста, отслеживая их состояние на протяжении примерно 20 лет. Группа специалистов из нескольких вузов и научных центров Финляндии решила охватить более обширный период. Для этого ученые воспользовались данными многолетнего исследовательского проекта Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development.

Первоначальную выборку сформировали из восьмилетних школьников из финского города Йювяскюля, рожденных в 1959 году. Далее их, уже взрослых, регулярно привлекали к опросам и другим типам исследований — в 1986-м, 1995-м, 2001-м, 2009-м и 2020-2021-м годах. К этому времени участникам, число которых в разные годы колебалось от 326 до 206, исполнилось 27, 36, 42, 50 и 61 год, соответственно.

Респонденты заполняли анкеты, вопросы в которых касались симптомов депрессии, психологического благополучия и общего самочувствия за последний год. Кроме того, об их здоровье судили с помощью шкалы метаболического риска, составленной на основе показателей артериального давления, окружности талии, уровня сахара, холестерина и других жиров в крови. Одновременно исследователи фиксировали три фактора риска: курение, злоупотребление алкоголем (для женщин — более 8,8 литра в год в пересчете на чистый спирт, а для мужчин — свыше 12 литров), физическая инертность (занятия спортом реже одного раза в неделю).

Анализ с помощью статистических методов, с поправками на пол и образование участников, показал, что наличие одновременно трех вредных привычке в определенном возрасте коррелировало с ухудшением здоровья.

У таких людей чаще наблюдались признаки депрессии, сниженные оценки психологического благополучия и физического самочувствия, а также повышенные метаболические риски. Негативные тенденции проявлялись тем заметнее, чем дольше люди курили, увлекались алкоголем и не занимались спортом.

Физическая инертность сильнее всего ассоциировалась с упадком физического здоровья, курение — с ухудшением психического состояния, а излишествам со спиртным сопутствовало первое и второе. Негативные изменения были заметны уже к 36 годам. Статья о новой научной работе вышла в журнале Annals of Medicine.

Авторы отметили, что поскольку исследование наблюдательное, оно не позволяет установить прямую причинно-следственную связь. Скорее всего, зависимость между привычками и здоровьем двусторонняя. Например, стресс может подталкивать к алкоголю, а злоупотребление им — усугублять проблемы в отношениях, тем самым способствуя депрессии.

Еще одно ограничение работы в том, что результаты актуальны для рожденных в Финляндии и других западных странах в конце 1950-х — 1960-х годах. У людей последующих поколений и из других культур тенденции могут отличаться. Также исследователи не учли такой важный фактор, как питание, а нездоровые привычки рассматривали, как одинаково вредные, хотя их негативное влияние может быть неравнозначным.

Тем не менее выявленные корреляции в очередной раз подтвердили, что для повышения шансов на счастливую и здоровую старость с вредными привычками нужно попрощаться как можно раньше. А лучше по возможности и вовсе их избегать.

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